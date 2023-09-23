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Петр Ермилин

Назван самый смертоносный российский истребитель. Какие цели он поражает?

4:44
Силовые структуры » Военные новости

Индийский военный эксперт Виджайндер Тхакур в своей статье на портале Eurasian Times заявил, что в случае войны с НАТО Россия может применить мощное оружие, одним из примеров которого он назвал новейший истребитель ВС РФ Су-57. Об этом самолете иностранные журналисты и политики высказывались не раз: например, согласно рейтингу Military Watch, именно Су-57 является самым опасным российским истребителем. Pravda.Ru побеседовала с военными экспертами, которые объяснили почему Су-57 по праву считается "козырем" российской армии.

Назван самый смертоносный российский истребитель. Какие цели он поражает?
Фото: mil.ru

Самый современный истребитель

Сергей Липовой, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России, рассказал, что Су-57 — это "самый современный, самый технологически подготовленный истребитель, оснащенный всем необходимым для успешного выполнения возложенных на него задач".

"Он на сегодняшний день называется не истребитель, а тактический авиационный комплекс ТАК-57. На истребителе установлена современная станция наведения. Применены новейшие технологии. По его слежению, заметности обнаружения – он аэродинамически очень маневренный, он может выполнять фигуры пилотажа, который не может выполнять другой истребитель. У него есть управляемые вооружения, у него есть неуправляемые вооружения, он способен нести бомбы вплоть до ядерного оружия. На сегодняшний день это наш самый современный истребитель, аналога которого нет в НАТО", — объяснил Липовой.

При этом специалист подчеркнул, что Су-57 способен одновременно работать с целями, находящимися на самых разных поверхностях.

"Су-57 может одинаково успешно вести наступательно-оборонительные действия как в воздухе, в воздушных боях, так по земной и водной поверхностям. И преимущество в том, что у него есть комплексы, которые позволяют одновременно отражать и наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям. И это делает неоспоримым преимуществом перед истребителями непосредственно НАТО, которые на сегодняшний день точно так же пытаются как бы догнать нас, но пока они отстают", — пояснил эксперт.

Он также ответил на вопрос о том, с какими западными аналогами можно сопоставить Су-57.

"Есть аналоги типа F-35, один из которых до сих пор американцы ищут, который исчез в неизвестном направлении, когда летчик катапультировался. Да, американцы пытаются что-то противопоставить, но пока у них это слабо получается", — добавил собеседник Pravda.Ru.

Сфера применения 

Владимир Онищенко, военный аналитик, рассказал Pravda.Ru, что у Су-57 есть два основных предназначения: истребление авиации противника в воздухе и поддержка наземных операций.

"В любом случае для боя в воздухе он должен иметь хорошее ракетное и пулеметное, пушечное вооружение. Там сейчас поставлены усовершенствованные автоматические системы, причем, с приборами прицеливания и наведения на цель, которые очень удобны летчику. Летчик только предварительно может навести на цель, а остальное за него выполняет бортовая автоматика", — объяснил он.

Аналитик также подчеркнул, что Су-57 отличается особой маневренностью: он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, поясняет Онищенко. При этом он имеет необходимую броневую защиту.

"Истребитель обладает очень высокой скоростью, поэтому он может оказаться в районе боевых действий одним из первых. И здесь главное – завоевать господство в воздухе над зоной проведения самой войсковой операции. И тогда при соответствующей бомбовой нагрузке и вооружения, которое имеется на борту истребителя, он поддерживает сухопутные силы на земле. Поэтому истребитель очень хорош для борьбы, например, с танками противника, с какими-то колоннами или с местами скопления войск. Он может наносить удары, а, самое главное, наносить удары не просто с воздуха, когда его задолго можно засечь, а особенно этот истребитель обладает способностью близко к земле идти к цели или в зону бомбометания", — добавил собеседник Pravda.Ru.

Он особо отметил.и способность Су-57 незаметно входить в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) противника "в последний момент", когда он уже оказывается над самой целью.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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