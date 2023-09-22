Украине предположительно попало оружие с ядовитым асбестом. Насколько это опасно?

Минобороны Великобритании выступило с признанием, что Соединенное Королевство, вероятно, поставило Киеву 2000 единиц техники, содержащей ядовитый асбест. Информацию об этом предоставило издание Daily Mail. Pravda.Ru разбирается в ситуации и беседует с экспертами о последствиях "ядовитых" поставок.

Фото: openverse.org

"Министерство обороны признало, что более 2000 единиц британской военной техники могут быть пронизаны потенциально смертельными асбестосодержащими материалами. Министры сообщили, что среди них есть танки Challenger 2, версии которых были отправлены в Украину, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog", — говорится в материале Daily Express.

Минобороны Великобритании сообщило, что в общей сложности 2699 единиц техники, принадлежащей армии, содержат асбест, но их количество на реальной службе на передовой может быть намного меньше. Газета предоставила и более точную информацию о вооружении, которое может быть "заражено". Среди смертельно опасного оружия могут быть:

765 бронетранспортеров Bulldog;

324 танка Challenger 2;

75 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Challenger;

11 бронеавтомобилей Fuchs;

14 разведывательных вертолетов Gazelle;

31 высокомобильный прицеп;

841 Pinzgauer 4x4;

64 бронеавтомобиля Stormer;

34 вертолета Wildcat.

В Минобороны Великобритании добавили, что "разрабатываются планы по устранению" любых потенциально смертельных абестосодержащих материалов. Теневой министр обороны Джон Хили, в свою очередь, назвал это разоблачение "серьезно тревожащим", добавляет Daily Express.

Риски для здоровья

Абестосодержащие материалы, встречающиеся в природе, использовались в 20 веке для строительства танков, кораблей и самолетов. Как сообщает The Times, они "разлагаются на крошечные волокна, если на них воздействовать, а длительный контакт может привести к неизлечимому вреду для легких".

Воздействие асбеста может оказаться смертельным и связано с мезотелиомой, формой рака, и тяжелым рубцеванием легких. Те, кто контактировал с ним, также могут страдать спустя годы после заражения.

Как рассказал "Звезде" пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян, использование техники, зараженной асбестом, может приводить к самым тяжелым последствиям для здоровья. Врач объяснил, что первыми при взаимодействии с токсичным веществом страдают легкие.

"Контакт с асбестом, то есть вдыхание асбестовой пыли или волокон, может приводить к асбестозу. Он поражает легкие, волокна откладываются, и это приводит к фиброзу и вызывает у человека симптомы хронического бронхита, которые могут перерастать в дыхательную недостаточность. При воздействии асбеста часто развивается рак легкого", — уточнил он в интервью для телеканала.

Он также рассказал и о клинических проявлениях, следующих за контактом с асбестом. Как объяснил Степанян, вначале человек кашляет, затем у него появляется недомогание и одышка. Позднее симптомы усиливаются, и нарушается дыхание, в дальнейшем человеку становится нечем дышать. В итоге развивается дыхательная недостаточность. Врач объяснил, что на сегодня не существует способа лечения подобных состояний.

Цель использования

Главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью "Звезде" рассказал, для чего асбест применяется в бронетехнике.

"Кумулятивная струя пробивает первый слой брони и вязнет в наполнителях. И дальше она не выполняет функции пролома брони. Англичане решили использовать асбест. Он выполнен в виде ткани, которая прокладывается между слоями брони, принимает на себя достаточно большое количество жара, который кумулятивная струя создает при проломе брони", — объяснил специалист.

Возможный ответ Москвы

Военный эксперт Анатолий Цыганок в беседе с Pravda.Ru призвал Россию действовать на фоне подобных слухов.

"Нужно подавать в суд. Вообще как один из вариантов, я вполне допускаю, нужно находить вот эти все боеприпасы, искать на этих боеприпасах производство, чье это производство. Но, по-моему, сейчас это сложно. Это надо найти производство, найти, кто является руководителем, кто является производителем и подавать в суд либо Америки, либо Англии. Вот такой вариант может быть. Потому что Организация Объединенных Наций только говорит, но никто не принимает окончательного решения", — сказал он.