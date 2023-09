Your browser does not support the audio element.

Насколько поставки танка "Абрамс" повлияют на ход СВО, в чём сильные и слабые стороны американского танка, выдержит ли он дуэль с российским танком Т-90, почему нашим войскам необязательно уничтожать "Абрамсы", а вместо этого достаточно ликвидировать инфраструктурные коммуникации, Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтёр Алексей Живов.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.