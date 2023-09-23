Эксперт назвал слабые места танка "Абрамс"

5:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Насколько поставки танка "Абрамс" повлияют на ход СВО, в чём сильные и слабые стороны американского танка, выдержит ли он дуэль с российским танком Т-90, почему нашим войскам необязательно уничтожать "Абрамсы", а вместо этого достаточно ликвидировать инфраструктурные коммуникации, Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтёр Алексей Живов.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

— На днях США отправляют 31 танк "Абрамс" на Украину. Это тяжёлые танки, массой около 70 тонн, с лобовой броней 860 мм. Алексей, чем могут удивить танки "Абрамс" на поле боя?

— Сравнить "Абрамс" можно разве что с нашим Т-90. Это машины одного поколения. С той лишь разницей, что американцы модернизировали "Абрамс". А у нас был период, когда мы практически остановились в развитии, в том числе в микроэлектронике, поэтому мы вынуждены были экстренно восстанавливать какие-то компетенции или покупать их за рубежом. В остальном это похожие танки, только наши намного легче.

Мне доводилось ездить после дождя по чернозёмной дороге. Вероятность того, что в ней будет застревать любая техника, особенно "Абрамс", очень высока. Поэтому их сразу бросят в бой туда, где у них наиболее острая потребность в прорыве:

Донецк,

Запорожье.

Пока там плюс 29 градусов днем, сезон дождей ещё не пришёл.

— Какие виды российского вооружения могут поразить "Абрамс"?

— Танк можно поражать разными системами, даже беспилотниками. Если удачно попасть в верхнюю проекцию танка, то можно прожечь тонкий слой брони сверху в районе люков и поразить танк. Плюс там у "Абрамса" лежит боекомплект (БК), за задней стенкой. Можно попробовать попасть в БК.

Также их будут поражать "Корнетами", "Рапирами", крупными артиллеристскими системами калибром 152 мм — это "Мста", "Гиацинт". Наши артиллеристы умудряются по остановившемуся танку попасть со второго-третьего выстрела, с дистанции 10-15 километров. Это очень хороший результат.

Но насколько "Абрамс" устойчив к различным типам поражения? У него толстая броня со слоем обеднённого урана, что-то вроде "металлического киселя". Он тормозит любой боеприпас, в том числе "ломы" — подкалиберные бронебойные оперённые снаряды.

На Т-90 есть активная система, которая обнаруживает летящий в танк боеприпас и отбивает его небольшим субснарядом. У "Абрамса" есть динамическая защита (ARAT) и активная защита. Но неизвестно, поставят её украинцам или же им поставят голые танки. Ведь "Леопарды" им голые поставили, и ВСУ вынуждены были их обвешивать российскими пассивными контактами.

— В чём слабые и сильные стороны Т-90 в бою против "Абрамса"?

— Пока Т-90 не встретится с "Абрамсом" в реальном бою, очень сложно говорить, что из этого выйдет. Оба танка очень современные и полностью автоматизированные, с автоматизированной системой управления боем. А дальше всё зависит от качества бронебойных снарядов у танков и от опыта экипажа.

Не думаю, что "Абрамс", который начал разрабатываться в 1980 году и в 1982–1983 годах был принят на вооружение, чем-то там может быть принципиально лучше Т-90 или Т-80 БВМ.

Одним из слабых мест у "Абрамса" будут газотурбинные двигатели. У них короткие ресурсы, они технически сложные, и у американцев есть система модульных замен комплектующих для боевых машин. Но насколько оперативно они будут разворачивать полевые ремонтные бригады, инженерно-военную инфраструктуру, чтобы чинить танки?

Кроме того, "Абрамс" очень прожорливый в топливе, и если будет сложно уничтожить сам танк, то надо бить по его инфраструктурным коммуникациям, в первую очередь по подвозу топлива, чтобы у украинцев был постоянный дефицит топлива на фронте и они не могли заправлять "Абрамсы".

— Наша линия обороны насыщена противотанковыми минами. Могут ли они разрушить "Абрамс" или выбить его траки?

— Конечно. И вообще, надо отдать должное нашим сапёрам. Мало кто говорил о них комплиментарно в процессе СВО.

Но именно минирование подходов к нашим позициям сыграло определяющую роль в разгроме наступающих БТГ на Запорожском фронте. Мы вынудили их наступать по узким, хорошо пристреленным трассам, где танк даже развернуться не может без риска наехать на мины.

Думаю, от наших мин траки-то точно с "Абрамса" сойдут, а без трака машина частично небоеспособна. Дальше это уже стоячая мишень.