Украине дали "зеленый свет" на удары по Крыму. К чему готовиться?

Запад разрешил Украине применять переданные иностранные вооружения для атак на Крымский полуостров, сообщила испанская газета Pais. По ее информации, Киев открыл "новый фронт" на территории Крыма.

Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

"Союзники по НАТО дали зелёный свет на использование поставленного ими оружия", — сказано в публикации. Там также уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) недавно атаковали Севастополь поставляемыми Западом ракетами Storm Shadow.

Как уточняет издание, Запад существенно меняет позицию по украинскому вопросу, так как совсем недавно США, Германия и Франция запрещали Киеву бить по Крыму. Новое решение западных стран способно спровоцировать эскалацию, отмечается в материале.

«Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне, Берлине или Париже Крым рассматривался как красная черта, которая может еще больше обострить конфликт», — пишут авторы публикации.

Удары Украины по Крыму

Украина не раз атаковала территорию Крыма. 22 сентября ВСУ ударили по историческому зданию штаба Черноморского Флота, находящемуся в Севастополе. Ударная волна выбила стекла в находящихся рядом домах. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения этой атаки средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали пять ракет. Позднее появились данные о том, что две из этих ракет были Scalp-EG, и все пять ракет были запущены с двух самолетов Су-24.

На следующий день, 23 сентября, в Севастополе сбили еще одну ракету ВСУ, которая упала в районе Сухарной балки.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер, комментируя инцидент, заявил, что, по его мнению, представители НАТО оказали ВСУ поддержку в подготовке ракетного удара.

"Удар по штабу не мог произойти без участия Британии, США и НАТО", — говорил Риттер.

17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших. На время было остановлено движение по мосту, как железнодорожное, так и автомобильное. Транспортная инфраструктура была восстановлена в течение дня. Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя затраты российского бюджета на восстановление Крымского моста после атаки, оценил этот ущерб в 1-1,3 млрд рублей.

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова между единственной аркой и островом Тузла произошёл взрыв. Согласно официальному сообщению Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подрыв осуществлён в 6:03 по местному времени. Сообщалось, что источником стал взрыв грузового автомобиля. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава.

В течение нескольких секунд были обрушены три пролёта шоссейной части моста, а на железнодорожном мосту в следовавшем по нему составе загорелись семь топливных вагонов-цистерн. Протяжённость повреждений шоссейного полотна составила более 250 метров. Погибли пять человек: водитель грузовика, а также водитель и три пассажира легковой машины, ехавшей рядом.

Причина решения Запада

Олег Барабанов, российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай, рассказал, что Запад, вероятно, мог одобрить нанесение ударов по Крыму в связи с провалившимся контрнаступлением ВСУ.

"Это новая стратегия Украины, связанная с тем, что, в общем, из-за того, что забуксовало контрнаступление, то они в последнюю неделю, очевидно, переносят акцент на ракетные удары по территории Крыма. Они становятся всё более массовыми, они происходят практически ежедневно. Поражен штаб Черноморского флота. Очевидно, их расчет связан с тем, что Россия никаким образом не будет отвечать", — сказал Барабанов.

С ним согласился и политолог Александр Асафов.

"Инвестиции, сделанные Западом в так называемый "контрнаступ", не оправдались, техника показала себя крайней нерезультативно. Фактически мы видим, что западная военная машина получила репутационный ущерб, и срываются поставки всех этих изделий, которые горели и горят в Запорожье. Поэтому в этом ключе очевидно, что нужны какие-то события, которые можно показать как прорывные достижения, и поэтому, видимо, было принято решение пойти на такие достаточно радикальные меры как разрешить удары по Крыму", — добавил эксперт.