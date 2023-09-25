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Петр Ермилин

Украина получила первые танки Abrams. Даст ли это ВСУ преимущество?

Силовые структуры » Военные новости

Украина получила первую поставку американских танков Abrams, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Pravda.Ru беседует с экспертами о том, как полученный Киевом новый вид вооружения может сказать на ходе специальной военной операции (СВО).

Украина получила первые танки Abrams. Даст ли это ВСУ преимущество?
Фото: openverse.org

"Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — написал Зеленский в своем-телеграм канале. Президент при этом не назвал количество единиц Abrams.

До этого о первой партии "Абрамсов" сообщала газета The New York Times (NYT) , сославшись на двух неназванных представителей Минобороны США. Они уточняли, что танки были доставлены "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении".

Газета уточняла, что в течение нескольких месяцев Киев получит остальные танки, которые были ранее обещаны американской стороной: в общей сложности Украина должна получить 31 танк Abrams. NYT рассказал, что Киев ранее запросил не менее 300 танков западного образца, но к настоящему моменту получил только половину желаемого количества.

Главные особенности Abrams

О том, как "Абрамсы" могут продемонстрировать себя в бою, Pravda.Ru рассказал Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт.

"Я думаю, Украине поставили немодернизированные, то есть не последнего поколения "Абрамсы". Более того, когда американцы готовили их к отправке, я думаю, кое-что сняли. Фишкой этого танка является наличие брони, в составе которой есть обедненный уран для того, чтобы увеличить толщину брони, которую пробивает снаряд или ракета. Этой аппаратуры и так далее не будет на танках. Танк достаточно тяжелый. Он капризный в обслуживании. Если наши танки подобного танка Т-80БВМ многотопливные, могут разные топлива потреблять, а эти только кушать изволить солярочку или авиационный керосин. Там газотурбинный двигатель. Но один вид топлива. Я думаю, что его уже с нетерпением ждут и хотят ему устроить встречу наши ребята: танкисты, летчики", — сказал эксперт.

Преимущества и недостатки

"У этого танка достаточно серьезное орудие, там стоит 127-мм пушка. У этого танка несколько пулеметов. У этого танка очень серьезная броня, например, со лба, он со лба утолщен. Американцы на всякий случай на них еще наварили броневые листы. Они укрепили броню своих Abrams, нарастив броневые листы с обедненным ураном. У этого танка очень мощный двигатель — 1,5 тысячи лошадиных сил. У этого танка экипаж 4 человека. Этот танк по бездорожью может бегать со скоростью 30-40 км, а запас хода у него банальный, как и на большинстве танков мира, — 500 км. И этот танк, в конце концов, входит в десятку лучших танков мира", — отметил в беседе Pravda.Ru Виктор Баранец, военный обозреватель, полковник в отставке, говоря о преимуществах этого танка.

Баранец также перечислил и основные недостатки "Абрамса", среди которых он особенно выделил его вес и неспособность адаптироваться к разным, в том числе погодным, условиям,

"Один из недостатков этого танка в том, что он тяжелый. Если на него не накрутили вот прибамбасы защитные американцы, то он весит где-то 63,5 тонны. А если они накрутили, наварили, навешали, то да, там уже под все 68 тонн — это очень тяжелый танк. Если учитывать, что он должен будет ходить по сырой донецкой земле, да еще и по бездорожью, а еще надо учитывать, что этому танку придется преодолевать мосты, а мосты в районе боевых действий советского производства и могут такую махину не выдержать. Танк, естественно, потяжелевший – неповоротлив. И это лакомая цель для наших противотанкистов", — подчеркнул полковник в отставке.

Способы противостояния 

Баранец также перечислил способы, при помощи которых ВС РФ могут отвечать на угрозу Abrams. Одними из таковых, по его словам, являются:

  • ручные гранатометы;
  • противотанковый ракетный комплекс "Корнет";
  • противотанковые пушки;
  • пушки Д-30 и Д-20;
  • ракетами "Вихрь";
  • БПЛА, "Панцирь".

Специалист также назвал главного российского "конкурента" танков Abrams.

"Мы выставляем свой лучший танк — это Т-90М «Прорыв». Танк считается главным конкурентом Abrams. Это одна из наших лучших машин, потому она считается основным боевым танком. Этот танк вполне может стать конкурентом на поле боя. Но прямые столкновения, специалисты вам скажут, танковые дуэли в современной войне вряд ли возможны. Эти танки идут в прорыв, окружаемые пехотой и охраняемые пехотой. Я буду с нетерпением ждать, когда мы получим в качестве трофея, кроме Leopard, кроме английского Challenger, кроме колесного французского танка, еще и Abrams", — рассказал эксперт.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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