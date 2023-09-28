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Олег Володин

"Можно не проснуться": корпорация RAND перечислила все сценарии начала войны с НАТО

Силовые структуры

Новый доклад RAND Corporation озвучивает пугающий Запад вывод, что конфликт на Украине может перерасти в международный, а применение ядерного оружия становится всё реальнее.

"Можно не проснуться": корпорация RAND перечислила все сценарии начала войны с НАТО
Фото: Коллаж Александра Шторма

RAND, традиционно называемый "теневым ЦРУ" или "Пентагоном на удалёнке", обнародовал сценарии эскалации — которая может вызвать ядерный или конвенциональный удар России по Западу.

  1. Первым из них является тот случай, если российский удар на Украине приведёт к гибели должностных лиц НАТО. В итоге альянс затребует коллективный ответ, а Россия, не обременённая излишним пацифизмом, ударит первой, нанося урон потенциалу НАТО.
  2. Второй сценарий — это возможная гибель американских летчиков в районе Крыма — если Россия собьет самолёт-разведчик, наводящий удары ВСУ по Крымскому мосту, флоту, югу РФ. В ответ американские политики (иначе их сметёт народ США) отдадут приказ сбить самолет ВКС РФ или ударить по вспомогательной базе в Крыму — на что Москва ответит уже всерьёз.
  3. Третий сценарий — Россия неправильно воспринимает действия НАТО как начало интервенции в Украину, в том числе объявление военных гарантий Киеву. В этом случае третьим сценарием станет российский упреждающий "удар предотвращения" — и НАТО придётся "наказать Москву путем прямых военных действий".

С одной стороны логично — однако, эксперты напоминают важные "но":

  • "Должностные лица" НАТО уже гибли на Украине десятками, о том свидетельствует активность польских авиагоспиталей, а на Западе — постоянные объявления о гибели генералов при невыясненных обстоятельствах.
  • На практике инциденты с атаками бортов НАТО уже были, по британскому RC-135 "случайно" запускались ракеты, утонувший "Жнец" обливался керосином, а Пентагон издал приказ "не летать близко у Крыма". Во времена холодной войны стороны вообще не особо церемонились и сбивали друг друга десятками. Апокалипсиса пока не случилось.

Аналитики RAND пришли к выводу, что риски того, что Россия применит ядерное оружие, всё равно очень велики.

При этом разведчики и военные уверены — если дело дойдет до "ядерки", Россия будет применять всю огромную номенклатуру своего ядерного арсенала. Почему? Так риски и сложности при применении тактического ядерного оружия и стратегических систем равны, если уже пошла "война на все деньги".

В докладе говорится, что администрация Джо Байдена якобы не желает такого развития событий, а Киев уверен, что это блеф и требует ещё оружия.

При этом RAND считает, что Россия пока сдерживается от применения ядерного оружия потому, что… не планировала его использовать, цели СВО достижимы без ЯО. Да-да, и это — при всех страшилках западных СМИ о том, что "Россия вот вот ударит ядерным оружием"!

Что характерно, в докладе есть про вечное "ожидание протестов в РФ, последствия которых не ясны", а также признание того, что "Россия не капитулирует".

А еще — что нужно сохранять контакт, "иначе можно не успеть проснуться", и "заранее планировать подобные конфликты с ядерным противником".

Одновременно составители документа упомянули о возможности и неядерных ударов России — в качестве угрозы. Для демонстрации возможностей более чем достаточно.

  • Либо по шести ключевым морским и авиабазам НАТО,
  • Либо по трём наземным базам
  • Либо по американскому спутнику, а также по необитаемому объекту — например, пустой базе в Польше.

Обычно доклады RAND рассчитаны на внутреннюю аудиторию, потому организации позволяют подготовить необходимый фон для политических решений.

"В то же время упоминание в тексте тех или иных сценариев вовсе не означает, что на Западе их используют в качестве основных расчётных. Однако оценка даже не самых реалистичных вариантов дает возможность заблаговременно проработать планы действий на случай разных исходов событий", — отметил автор проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук.

Впрочем, чиновник и глава ЦРТТ Алексей Рогозин подчеркнул, что в докладе звучит "Никто до войны не думал, что Россия потерпит помощь НАТО Украине на таком уровне”.

По его словам, "аналитики RAND осознают, что наиболее вероятным потенциальным толчком для России к эскалации конфликта, вплоть до применения ядерного оружия, является осознание Россией того, что потери на поле боя угрожают безопасности её политического строя".

"При этом применение Россией ядерного оружия, по мнению RAND, в этом случае может оказаться неожиданно широким. Делаем вывод: деэскалация на Украине возможна только через победу России", — заключил действительный государственный советник РФ 3 класса.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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