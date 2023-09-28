Новый доклад RAND Corporation озвучивает пугающий Запад вывод, что конфликт на Украине может перерасти в международный, а применение ядерного оружия становится всё реальнее.
RAND, традиционно называемый "теневым ЦРУ" или "Пентагоном на удалёнке", обнародовал сценарии эскалации — которая может вызвать ядерный или конвенциональный удар России по Западу.
С одной стороны логично — однако, эксперты напоминают важные "но":
Аналитики RAND пришли к выводу, что риски того, что Россия применит ядерное оружие, всё равно очень велики.
При этом разведчики и военные уверены — если дело дойдет до "ядерки", Россия будет применять всю огромную номенклатуру своего ядерного арсенала. Почему? Так риски и сложности при применении тактического ядерного оружия и стратегических систем равны, если уже пошла "война на все деньги".
В докладе говорится, что администрация Джо Байдена якобы не желает такого развития событий, а Киев уверен, что это блеф и требует ещё оружия.
При этом RAND считает, что Россия пока сдерживается от применения ядерного оружия потому, что… не планировала его использовать, цели СВО достижимы без ЯО. Да-да, и это — при всех страшилках западных СМИ о том, что "Россия вот вот ударит ядерным оружием"!
Что характерно, в докладе есть про вечное "ожидание протестов в РФ, последствия которых не ясны", а также признание того, что "Россия не капитулирует".
А еще — что нужно сохранять контакт, "иначе можно не успеть проснуться", и "заранее планировать подобные конфликты с ядерным противником".
Одновременно составители документа упомянули о возможности и неядерных ударов России — в качестве угрозы. Для демонстрации возможностей более чем достаточно.
Обычно доклады RAND рассчитаны на внутреннюю аудиторию, потому организации позволяют подготовить необходимый фон для политических решений.
"В то же время упоминание в тексте тех или иных сценариев вовсе не означает, что на Западе их используют в качестве основных расчётных. Однако оценка даже не самых реалистичных вариантов дает возможность заблаговременно проработать планы действий на случай разных исходов событий", — отметил автор проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук.
Впрочем, чиновник и глава ЦРТТ Алексей Рогозин подчеркнул, что в докладе звучит "Никто до войны не думал, что Россия потерпит помощь НАТО Украине на таком уровне”.
По его словам, "аналитики RAND осознают, что наиболее вероятным потенциальным толчком для России к эскалации конфликта, вплоть до применения ядерного оружия, является осознание Россией того, что потери на поле боя угрожают безопасности её политического строя".
"При этом применение Россией ядерного оружия, по мнению RAND, в этом случае может оказаться неожиданно широким. Делаем вывод: деэскалация на Украине возможна только через победу России", — заключил действительный государственный советник РФ 3 класса.
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