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Петр Ермилин

Украине дали "зеленый свет" на атаку России немецкими ракетами. Чего ждать?

Силовые структуры » Военные новости

Использование крылатых ракет Taurus немецкого производства для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России является обоснованным, заявила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман от Свободной демократической партии. Политик в очередной раз выступила в пользу поставку этого типа вооружения Киева. Pravda.Ru рассказывает о немецких Taurus.

Украине дали "зеленый свет" на атаку России немецкими ракетами. Чего ждать?
Фото: Jwnabd, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=167030

Заявление Штрак-Циммерман

"Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение (армии РФ. — Ред.)", — цитирует Штрак-Циммерман ТАСС.

Она добавила, что достижение мира может быть затруднено в том случае, если ВСУ будут получать меньше оружия Западного образца. По мнению председателя оборонного комитета бундестага,  "без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину".

Штрак-Циммерман также адресовали вопрос о законности ударов немецкими ракетами по территории России. Она подчеркнула, что такие действия, по ее мнению, действительно легитимны, причем включая Крым, "через который организуется снабжение российской армии". Более того, она добавила, что "международное право разрешает Украине нападать на военные цели и на территории"

"Совершенно независимо от того, где произведено орудие и кто его поставляет", — пояснила она, при этом подчеркнув, что международное право не позволяет отправлять на Украины военных ФРГ и целенаправленно наносить удары по гражданскому населению.

Реакция России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя Lenta.ru слова немецкого политика, заявил, что такие сообщения можно расценивать как опасные.

"У меня такая точка зрения, что вступать в перепалку с абсолютно безответственными деятелями, особенно в Евросоюзе, контрпродуктивно. На подобные деяния нужно отвечать военно-техническим способом, и правовым в частности, возбуждать уголовные дела. Я имею в виду реальный факт, пока это только слова. Хотя, конечно, слова опасные", — цитирует издание Климова.

Особенности Taurus

Ранее эксперты сравнили Taurus с уже имеющимися в арсенале ВСУ ракетами Storm Shadow и SCALP-EG. Выяснилось, что основные характеристики этих ракет практически не отличаются от английских и французских моделей. Однако специалисты Генштаба Вооруженных Сил России и Воздушно-космических сил выявили вероятность негативных последствий для систем ПВО-ПРО России, а также для тыловой командно-штабной и логистической инфраструктуры, при аналогичной оценке параметров ракет Taurus KEPD 350. Это обусловлено особенностями технического функционирования навигационных и вооруженных систем ракет Taurus.

Планируемая поставка

О возможной поставке Taurus, на Западе говорят не впервые. 19 сентября депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что Берлин в ближайшее время может решиться на передачу ракет Taurus украинской армии. 

Несмотря на то, что ранее в ФРГ отвергали идею поставить Киеву Taurus, сейчас Германия близка как никогда к передаче этих ракет. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), Берлин может передать Киеву Taurus при условии, что США передадут ВСУ тактические ракеты ATACMS.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщал, что Берлин передаст Киеву ракеты Taurus в течение нескольких недель, однако, как пишет WSJ, в правительстве ФРГ опасаются, что для обслуживания этих ракет потребуются немецкие специалисты, что будет равнозначно вовлечению Германии в российко-украинский конфликт.

"Канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг [отправку ракет Taurus] из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину, чтобы помочь в обслуживании и эксплуатации сложного оружия", — отмечали журналисты.

Общественность, однако, считает иначе: намерение передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus одобряет меньше половины немцев. Таковы результаты опроса, проведённого по инициативе N-TV среди граждан Германии с 4 по 7 августа специалистами Института общественного мнения Forsa.

"Большинство немцев (66 процентов) не поддерживают поставку немецких крылатых ракет на Украину", — сказано в статье, где также указывается, что только треть немцев (28%) согласны удовлетворить это требование украинских властей.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу германия бундестаг
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