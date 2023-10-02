Американские СМИ пишут о слабостях армии США

Американцы в любых стратегических боевых моделях не в состоянии выиграть конвенциональной войны с русскими — Пентагон уже "выражает озабоченность" по этому поводу.

Фото: The U.S. Army

Как пояснили обозреватели New York Times Дэйв Филлипс и Эрик Шмитт, давно пора признать тот факт, что на Украине под фальшивым флагом против РФ выступают именно американцы.

Например…

В ведущие больницы и флагманский медцентр армии США в Германии поступила большая группа раненых, которые говорили исключительно на английском. До этого между Польшей (приграничными с Украиной территориями) и базами НАТО курсировали авиагоспитали, в захолустных местах мира "случайно погибали" офицеры и генералы альянса (на самом деле — на Украине). Инсайдеры сообщали о гибели американских "экспертов" после ударов ракет России по боевым центрам управления.

Журналисты Defense One переговорили с главой Национального учебного центра сухопутных войск США "Форт-Ирвин" (Калифорния) Кертисом Тейлором, который сказал, что США на практике изучают опыт противостояния с русской армией.

В новой современной войне на территории Европы или Украины приходится видеть новые тактики и стратегии боев, задумываться о неожиданных тонкостях и сталкиваться с "ужасно непривычными" сложностями.

К примеру, Пентагон привык к ставке на высокие технологии — условно, "каждый солдат — звено электронной цепи", но сейчас приходится бороться с излишком Bluetooth или Wi-Fi в системах боевого управления (их засекают дроны), искать и перемещать штабы каждый день. Американцы и украинцы вынужденно маскируют штабные машины под "обычный" армейский и даже медицинский транспорт.

Непривычны для армии США тренировки по эвакуации огромного количества раненых (а не отряда на вертолёте, как в играх и кино), вопросы ротации под огнём русских ракет, ВКС и артиллерии. Есть сложности с выбиванием офицеров и солдат, пересозданием отрядов, психологическими нагрузками.

"Военные США даже не имеют навыков управления БПЛА на том же уровне, как солдаты ВСУ или ВС РФ. Они просто не понимают, что делать, когда в небе висят до тысячи беспилотников в условиях мощной работы РЭБ и постоянных ударов ракет и снарядов", — отмечают эксперты.

А самое ужасное для американцев — это физически напрягаться, "везде, всегда и вечно, без остановки" копать траншеи и строить блиндажи (на учениях это делает обслуживающий персонал, в странах "третьего мира" — техника, которую не выведешь под русским огнём).

Выдержать даже украинскую скорость "закрепления на захваченных позициях" армейцы не в состоянии, отмечают военные, правда сообщая: "Рейнджеры и спецназ армии США могут и не такое, но войны не выигрываются спецназом".

Также The Week напоминал: Буш и Обама называли армию США "самой мощной боевой силой в истории" и за время их правления США принимали участие в девяти конфликтах. "Какой рекорд поставила самая мощная боевая сила в истории? Ноль побед, два поражения, семь закончились "ничьей", — писал военспец Ник Терс.

По словам командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера, Россия, "значительно уменьшившая свои потери, увеличила число эффективнейших ударных дронов "Ланцет", расширила средства ПВО и РЭБ, раскрутила работу ВПК, научилась сбивать западные HIMARS, Storm Shadow, научила воздушным боям ВКС и т. д.".

"США побеждают, как правило, слабых или измученных врагов, над которыми имеют подавляющее преимущество в силах или технологиях", — писал представитель сухопутных войск нацгвардии США Джастин Линч.

Он пояснил, что легко (хотя и так часто не получается) пользоваться наличием спутников и авиа-, дронов-разведчиков, высокоскоростных сетей, ракетных и РСЗО-систем, танковыми "кулаками", авиацией, средствами РЭБ и ПВО, тысячами "Томагавков" и сотнями кораблей с ракетами, авианосцами и т. д.

Но в одном случае — если тебе противостоят страны с малым количеством своих самолётов, кораблей, ракет, спутников и дронов (или без них), со слабым ПВО и РЭБ, без флотов и тысяч танков, миллионов снарядов и т. д. То, что можно сделать с Ираком или Югославией, не сделать с Китаем и русскими, они "сами с усами".

Кроме того, военными экспертами (WSJ, докладчиками Пентагона и т. д.) назывались следующие проблемы...

В отличие от русских армия США давно не проходила большой войны "на земле", когда каждый выживший офицер и солдат учатся боевым премудростям, навыкам, постигают "дух и науку войны" не по книгам и учениям.

Немцы и японцы отмечают, что войска США "боятся ближнего боя", любят позиционную войну и очень не любят контратак противника, у них "низкая приспосабливаемость к резким и постоянным изменениям обстановки", а также "недостижимые в боях" требования к комфорту. Солдат США не бьётся на своей земле за свою Родину (она за океаном), а за интересы США на чужой территории хочет воевать "в максимальном уюте" (а так не бывает).

Армия США возлагает максимальные надежды на планирование, неограниченные ресурсы (чужих стран-"партнёров") и электронику, "умное" и высокоточное оружие. А как охранять войска без стай дронов в условиях мощных атак РЭБ, как воевать без целеуказаний в 3D-режиме на экране шлема?

Народ США не готов к огромным потерям (ориентировочно до 50 тыс. человек за месяц — столько американцев погибло в Ираке, Афганистане и т. п., вместе взятых). Речь не только про эвакуацию, логистику и медицину — ещё в 2019 году было рассчитано, что потери 15-20% личного состава армии или необходимость мобилизации в США приведут к требованиям населения немедленно прекратить конфликт или бунтам.

Америка не имеет нужного количества артиллерии и ракет, чтобы обеспечить подавляющую плотность огня на поле боя по всему фронту.

США привыкли к дистанционной войне (как минимум — первому этапу), когда операторы, лётчики и ракетчики издалека пускают ракеты и бомбы, находясь на безопасном расстоянии на кораблях, в самолётах или в штабах. Китайцы и русские будут бомбить такие штабы, сбивать самолёты, топить корабли "как только — так сразу". Да и штабы должны быть мобильными, а ударные силы — постоянно маневрировать, что означает трату ГСМ, ресурсов и т. д.

У США, по большому счёту, нет таких партнёров, как у Китая и РФ, готовых поставить миллионы снарядов, дроны, бойцов, ГСМ. Да, есть НАТО, где весьма круты только армии Турции и Германии, но обе страны "себе на уме".

Также, по мнению военных специалистов Запада, всё вышеперечисленное "уже изучила на себе армия РФ", латая имеющиеся "дыры" и проблемы на ходу, получая бесценный боевой опыт, которого нет ни у одной державы мира.

Кроме того, в обсуждениях подобных боевых моделей даже западные (!) комментаторы вспоминают цитату великого русского полководца Александра Суворова: "Эти-то пожиже прусаков будут. А русские прусских всегда бивали".

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