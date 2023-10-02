Американцы в любых стратегических боевых моделях не в состоянии выиграть конвенциональной войны с русскими — Пентагон уже "выражает озабоченность" по этому поводу.
Как пояснили обозреватели New York Times Дэйв Филлипс и Эрик Шмитт, давно пора признать тот факт, что на Украине под фальшивым флагом против РФ выступают именно американцы.
Например…
Журналисты Defense One переговорили с главой Национального учебного центра сухопутных войск США "Форт-Ирвин" (Калифорния) Кертисом Тейлором, который сказал, что США на практике изучают опыт противостояния с русской армией.
В новой современной войне на территории Европы или Украины приходится видеть новые тактики и стратегии боев, задумываться о неожиданных тонкостях и сталкиваться с "ужасно непривычными" сложностями.
К примеру, Пентагон привык к ставке на высокие технологии — условно, "каждый солдат — звено электронной цепи", но сейчас приходится бороться с излишком Bluetooth или Wi-Fi в системах боевого управления (их засекают дроны), искать и перемещать штабы каждый день. Американцы и украинцы вынужденно маскируют штабные машины под "обычный" армейский и даже медицинский транспорт.
Непривычны для армии США тренировки по эвакуации огромного количества раненых (а не отряда на вертолёте, как в играх и кино), вопросы ротации под огнём русских ракет, ВКС и артиллерии. Есть сложности с выбиванием офицеров и солдат, пересозданием отрядов, психологическими нагрузками.
"Военные США даже не имеют навыков управления БПЛА на том же уровне, как солдаты ВСУ или ВС РФ. Они просто не понимают, что делать, когда в небе висят до тысячи беспилотников в условиях мощной работы РЭБ и постоянных ударов ракет и снарядов", — отмечают эксперты.
А самое ужасное для американцев — это физически напрягаться, "везде, всегда и вечно, без остановки" копать траншеи и строить блиндажи (на учениях это делает обслуживающий персонал, в странах "третьего мира" — техника, которую не выведешь под русским огнём).
Выдержать даже украинскую скорость "закрепления на захваченных позициях" армейцы не в состоянии, отмечают военные, правда сообщая: "Рейнджеры и спецназ армии США могут и не такое, но войны не выигрываются спецназом".
Также The Week напоминал: Буш и Обама называли армию США "самой мощной боевой силой в истории" и за время их правления США принимали участие в девяти конфликтах. "Какой рекорд поставила самая мощная боевая сила в истории? Ноль побед, два поражения, семь закончились "ничьей", — писал военспец Ник Терс.
По словам командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера, Россия, "значительно уменьшившая свои потери, увеличила число эффективнейших ударных дронов "Ланцет", расширила средства ПВО и РЭБ, раскрутила работу ВПК, научилась сбивать западные HIMARS, Storm Shadow, научила воздушным боям ВКС и т. д.".
"США побеждают, как правило, слабых или измученных врагов, над которыми имеют подавляющее преимущество в силах или технологиях", — писал представитель сухопутных войск нацгвардии США Джастин Линч.
Он пояснил, что легко (хотя и так часто не получается) пользоваться наличием спутников и авиа-, дронов-разведчиков, высокоскоростных сетей, ракетных и РСЗО-систем, танковыми "кулаками", авиацией, средствами РЭБ и ПВО, тысячами "Томагавков" и сотнями кораблей с ракетами, авианосцами и т. д.
Но в одном случае — если тебе противостоят страны с малым количеством своих самолётов, кораблей, ракет, спутников и дронов (или без них), со слабым ПВО и РЭБ, без флотов и тысяч танков, миллионов снарядов и т. д. То, что можно сделать с Ираком или Югославией, не сделать с Китаем и русскими, они "сами с усами".
Кроме того, военными экспертами (WSJ, докладчиками Пентагона и т. д.) назывались следующие проблемы...
Также, по мнению военных специалистов Запада, всё вышеперечисленное "уже изучила на себе армия РФ", латая имеющиеся "дыры" и проблемы на ходу, получая бесценный боевой опыт, которого нет ни у одной державы мира.
Кроме того, в обсуждениях подобных боевых моделей даже западные (!) комментаторы вспоминают цитату великого русского полководца Александра Суворова: "Эти-то пожиже прусаков будут. А русские прусских всегда бивали".
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".