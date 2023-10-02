В Великобритании рассказали о начале "новой эры" в оборонной сфере ЕС

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Конфликт России на Украине стал началом "новой эры" в оборонной структуре и структуре безопасности как ЕС, так и всего НАТО. Соответствующие выводы содержатся в новом исследовании Международного института стратегических исследований (IISS) авторства политолога Камиля Грана. В материале специалисты анализируются факторы, повлиявшие на смену оборонной стратегии, а также главные вопросы, которые стоят перед государствами-членами НАТО в этих новых условиях.

Фото: Флот 2017

Pravda.Ru публикует перевод части "Краткое резюме" к исследованию Грана. В тексте допустимы лекические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Спецоперация России на Украине знаменует собой новую эру и явный конец инклюзивной общеевропейской архитектуры безопасности периода после холодной войны и уникальной системы контроля над вооружениями в регионе. Новая обстановка в области безопасности налагает на союзников по НАТО необходимость устранить недостатки своего потенциала и укрепить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического союза. Однако контроль над вооружениями по-прежнему может выполнять важную функцию безопасности. В данной статье исследуется, как государства НАТО могут повысить свои возможности сдерживания, одновременно реализуя возможности для повторного включения контроля над вооружениями в архитектуру европейской безопасности, при условии соблюдения определенных условий.

Конфликт России в Украины в 2022 году привел к увеличению расходов стран НАТО на оборону. Это также побудило альянс рассмотреть новые стратегии по сдерживанию Москвы от будущей агрессии. Эти события следуют за периодом, характеризующимся сокращением вооружений членов НАТО, снижением расходов на оборону и снижением внимания к требованиям сдерживания на фоне сближения западных стран с Москвой в 1990-х и начале 2000-х годов.

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Эта деградировавшая обстановка в сфере безопасности налагает на союзников по НАТО необходимость устранить недостатки своих возможностей и укрепить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического альянса в ответ на российскую агрессию. Многие европейские члены НАТО уже расширяют и модернизируют свои вооруженные силы. Однако перед Североатлантическим альянсом стоят проблемы в формировании сплоченной силовой структуры. Ведутся споры о соответствующих масштабах военного присутствия НАТО на восточном фланге, о том, следует ли Соединенным Штатам размещать новые типы ракет наземного базирования большой дальности в Европе, а также о потенциальном расширении соглашений о совместном использовании ядерного оружия Североатлантического союза на новые государства-члены.

Также ведутся дискуссии по улучшению европейской противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, посредством конкурирующих концепций, представленных Германией и Францией. Берлин предлагает быстро приобрести оборонительный потенциал для устранения предполагаемых уязвимостей, в то время как Париж подчеркивает приоритетность промышленных ресурсов Европы над иностранными закупками. Структурированный разговор о противоракетной обороне потребует тщательного изучения уроков, извлеченных из конфликта на Украине, изучения существующей и возникающей ситуации с ракетными угрозами, а также рассмотрения правильного баланса между наступательными и оборонительными возможностями, которые лучше всего послужат требованиям сдерживания Европы.

Хотя нынешняя политическая обстановка и обстановка в сфере безопасности в Европе не способствуют новым инициативам по контролю над вооружениями, существуют возможности для повторного включения контроля над вооружениями в архитектуру европейской безопасности при условии соблюдения определенных условий. Одним из таких условий является полный уход России из Украины. Союзники по НАТО должны провести продолжительные дебаты, чтобы формализовать последовательную стратегию, которая могла бы основываться на прецеденте, установленном Решением НАТО о двойном пути 1979 года, но, скорее всего, не повторять его. Наконец, укрепление потенциала Североатлантического союза, в том числе за счет потенциального размещения ракет средней дальности наземного базирования в Европе, могло бы помочь посадить Россию за стол переговоров и должно быть серьезно рассмотрено всеми союзниками по НАТО.