Национальная тренировка по ГО: сирены над страной, ведомства на учениях

2:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сирены оповещения с сигналом и объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей страной 4 октября, а 3 октября начаты общенациональные учения "на случай ядерной войны".

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизированная_система_централизованного_оповещения

Как сообщили в МЧС, "масштабная проверка систем оповещения населения пройдет во всех субъектах России. Проверка будет с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов".

Проще говоря, жители практически всех регионов услышат вой сирен оповещения и увидят по национальным телеканалам объявление, что это проверка, учебная и не нужно беспокоиться.

В МЧС пояснили, что сирены оповещения включают не просто так;

Нужно проверить их работоспособность, всем ли и везде ли слышно, не нужно ли менять, чинить или добавлять сирены и репродукторы

Чтобы "оценить готовность дежурного персонала" — насколько быстро он сможет включить оповещение, как дальше будет работать и реагировать служба.

Единственные регионы, где не будут выть сирены — это Крым и Севастополь (чтобы лишний раз не тревожить полуостров и не спутать проверку с оповещением о ракетной атаке), а также и так находящиеся в режиме военного положения новые регионы России.

Кроме того, 3 октября в России начата масштабнейшая национальная тренировка по гражданской обороне — она не затрагивает население, но в ней принимают участие одновременно все регионы страны.

Все учреждения, ведомства, службы, имеющие отношение ко гражданской обороне будут получать информацию, обучаться мероприятиям по защите населения.

"По легенде учений, "возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения", "полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда", а также "введено военное положение и прошла всеобщая мобилизация", — сообщается в соцмедиа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причину проведения тренировок тем, что "увеличивается опасность перерастания вооружённых конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав".

Добавим, что в России уже несколько лет идут:

Работы по восстановлению бомбоубежищ,

С 2017 году министерства, ведомства и ЦБ тренировались работать "в поле" и в условиях "войны с использованием ОМП и высокоточного оружия".

Депутатов, министров и сенаторов гоняли на учения по "ядерной тревоге".

Персонал крупных предприятий, учреждений и заводов обучали действиям по гражданской обороне.

МЧС просит сохранять спокойствие и предупредить о проверке и запуске "учебных" сирен "родственников и соседей (особенно пожилых), коллег, друзей".