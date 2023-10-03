Сирены оповещения с сигналом и объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей страной 4 октября, а 3 октября начаты общенациональные учения "на случай ядерной войны".
Как сообщили в МЧС, "масштабная проверка систем оповещения населения пройдет во всех субъектах России. Проверка будет с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов".
Проще говоря, жители практически всех регионов услышат вой сирен оповещения и увидят по национальным телеканалам объявление, что это проверка, учебная и не нужно беспокоиться.
В МЧС пояснили, что сирены оповещения включают не просто так;
Единственные регионы, где не будут выть сирены — это Крым и Севастополь (чтобы лишний раз не тревожить полуостров и не спутать проверку с оповещением о ракетной атаке), а также и так находящиеся в режиме военного положения новые регионы России.
Кроме того, 3 октября в России начата масштабнейшая национальная тренировка по гражданской обороне — она не затрагивает население, но в ней принимают участие одновременно все регионы страны.
Все учреждения, ведомства, службы, имеющие отношение ко гражданской обороне будут получать информацию, обучаться мероприятиям по защите населения.
"По легенде учений, "возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения", "полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда", а также "введено военное положение и прошла всеобщая мобилизация", — сообщается в соцмедиа.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причину проведения тренировок тем, что "увеличивается опасность перерастания вооружённых конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав".
Добавим, что в России уже несколько лет идут:
МЧС просит сохранять спокойствие и предупредить о проверке и запуске "учебных" сирен "родственников и соседей (особенно пожилых), коллег, друзей".
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