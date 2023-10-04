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Любовь Степушова

ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму

3:45
Силовые структуры » ФСБ

Ночью 4 октября украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ГУР попыталась высадиться на мысе Тарханкут в Крыму. Это уже шестая подобная акция, поэтому ВС РФ и ФСБ их успешно нейтрализуют.

ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму
Фото: Википедия

Перед заходом ДРГ российской ПВО была сбита ракета "Нептун" на подлёте к мысу Тарханкут. Ближе к полуночи из района города Вилково на Дунае выдвинулись четыре десантных группы на трёх гидроциклах и одном катере в направлении мыса Тарханкут.

Об этом рассказал пленный диверсант. Он сообщил также, что он рядовой солдат подразделения ГУР, 1977 года рождения, воинская часть 0336. Военкоры информируют, что в стрелковом бою с пограничниками он упал в воду со скутера, был ранен, выплыл на берег и затем взят в плен.

Остальные плавсредства якобы ушли в море, дошли до Тендровской косы и газодобывающей установки и запросили эвакуацию, но были накрыты авиацией.

По показаниям диверсанта, целью их группы из 16 человек было установить на берегу украинский флаг и снять об этом видео.

Со стороны сотрудников погранслужбы России раненых и погибших нет.

Разведуправление Минобороны Украины (ГУР) подтвердило диверсию, назвав её успешной, так как ДРГ успела снять фото с флагом.

Эта атака на Тарханкут не первая, 4, 10 и 18 сентября из того же Вилкова выдвигались ДРГ на катерах, иногда их количество достигало 14. Так же по схеме до попытки высадки были атаки БПЛА или ракетами. Но все были успешно отражены, а ДРГ были уничтожены самолётами морской авиации Черноморского флота Су-24 с помощью кассетных боеприпасов.

Несмотря на самоубийственность таких акций, ВСУ, видимо, вдохновляют удачные атаки в конце августа — атака на ЗРК С-300 и высадка десанта у Оленевки, когда он испугался туриста с "Сайгой" и ретировался. Эти акции показались командованию ВСУ выгодными в информационном плане, поэтому с потерями считаться никто не собирается.

Военные аналитики предполагают, что противник готовит новое наступление с целью занять Токмак, Бахмут и Кременную. Для отвлечения внимания с началом наступления ВСУ могут наносить удары беспилотниками по военным объектам (в первую очередь аэродромам и складам с боеприпасами) и гражданским целям в Крыму, Донецке, а также активизировать заброску ДРГ на нашу территорию для проведения резонансных диверсий.

Другие предупреждают, что Тарханкут — это наиболее удобное место для такого рода действий.

Прибрежная линия мыса идёт практически на одном уровне с морем, что делает её идеальной для подхода малоразмерных катеров.

"То, что украинские формирования планируют операции в Крыму, — уже факт. И в данном случае целесообразно делать всё возможное для пресечения подобной активности. Особенно в местах большого скопления мирного населения", — пишет "Рыбарь".

По мнению сопредседателя Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктора Блытова, такими действиями Киев хочет держать россиян в постоянном напряжении.

"Им надо максимально показать, что мы не можем защитить население от их подлых ударов, ударов в спину, чтобы мы потеряли авторитет в глазах населения, — сказал Блытов.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы крым фсб рф диверсия
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