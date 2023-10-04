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Петр Ермилин

ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска. Что это значит для хода СВО?

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переходить к обороне вокруг Купянска. Специалист рассказал, что сейчас украинские бойцы перешли к позиционной обороне. Pravda. Ru беседует с экспертами о том, что это значит и почему Киев мог принять подобное решение.

ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска. Что это значит для хода СВО?
Фото: Официальный сайт Минобороны России

"В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы отмечено ведение противником инженерных работ по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений. Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска", — сказал Марочко, его цитирует РИА Новости.

На основании сказанного военный эксперт сделал предположение, что действия украинских военных на этом участке местности свидетельствуют, что ВСУ начали переходить к оборонительной тактике и позиционному ведению действий.

Киев теряет позиции в регионе

В начале августа немецкий журнал Der Spiegel писал, что купянское направление стало одним из самых "проблемных" для ВСУ.

"Украинская армия сталкивается с сильными ударами российских войск на многих участках фронта на востоке и юге. Были названы участки фронта Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Шахтерск", — говорилось в публикации.

Более того, замминистра обороны Украины Анна Маляр в августа назвала купянское направление самой горячей точкой на фронте.

"На купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону", — говорила она, отмечая, что борьба была "крайне жесткой".

В свою очередь, с начала августа Минобороны России отчитывается об успехах на этом направлении. Успех ВС РФ на этом направлении признают даже украинские военные, о чем они недавно рассказали The New York Times.

"Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют "ударным кулаком", с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная [...] нет никаких признаков того, что российское давление ослабнет", — говорится в сообщении.

В начале октября стало известно, что Киев почти полностью потерял контроль над Купянском. По заявлению бывшего советника второго президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, ВСУ, вероятно, не смогут остановить наступление российских войск на Купянск.

"Все время говорят, что да уже победа, уже штурм, уже прорвали — каждый день вот все вот это", — сказал он, подчеркнув, что ВСУ уже ведут тяжелейшие бои в районе Купянска.

В сторону Харькова

В интервью Pravda.Ru Виктор Баранец, военный обозреватель, полковник в отставке, объяснил, что Россия шаг за шагом развивает наступление под Купянском.

"Оборона вокруг Купянска — это уже дальний эшелон выстраивания обороны против Харькова. Потому что на этом направлении у нас самое успешное наступление. Они выстраивают первые рубежи обороны. Они боятся, что мы будем брать Харьков. Потому что харьковское направление считается нашим наиболее успешным направлением", — объяснил он, подчеркнув, что Россия "завладела инициативой" на этом участке.

В свою очередь Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт рассказал Pravda.Ru подробности о ситуации в этом регионе. Он объяснил, почему ВСУ приняли решение выстраивать оборону"

"ВСУ заставляют оборону вокруг Купянска делать. Потому что мы сейчас нанесли удары по мостам вокруг. И возможностей для пополнения и живой силой, и техникой, и боеприпасами, и продовольствием упали в разы. И теперь не о наступлении надо думать, а о том, как бы уцелеть. Реально сейчас нужно наводить понтонные переправы, что очень чревато, потому что мы бьем, под нашим присмотром все будет. И на этом направлении мы, как известно, наступали, у нас уже под контролем, насколько мне известно, 33 населенных пункта этого района Харьковской области. А Купянск большое значение имеет и для коммуникаций, и с точки зрения в сторону Донбасса, в сторону Запорожья. Они здесь собираются переходить на зимовку. Я думаю, что вряд ли им это удастся", — добавил Дандыкин.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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