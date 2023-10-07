Байден планирует выделить Киеву $100 млрд помощи. Изменит ли это ход СВО?

Украина может получить крупнейший в истории пакет помощи в размере 100 миллиардов долларов. Возможность согласования соответствующего финансового вливания изучает президента США Джо Байден, сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники в политических кругах. Pravda.Ru рассказывает о возможных планах Вашингтона.

Фото: eer.ru

"Большой пакет"

По данным издания, предполагается, что этой суммы должны хватить до следующих президентских выборов в Соединенных Штатов, которые запланированы на 2024 год. Ряд информаторов The Daily Telegraph допустил, что таким образом Вашингтон якобы получит наилучшие шансы на обеспечение военной поддержки Украины на оставшийся год до выборов.

"Идея "большого пакета" твердо поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов", — цитирует ТАСС одного из источников The Daily Telegraph.

Собеседник издания добавил, что выступающие в пользу поддержки Украины намерены согласовать большой пакет, чтобы «им не пришлось заниматься этим до следующих выборов».

Неназванный источник из Белого дома также отметил, что администрация Байдена не будет принимать решений "о том, делать ли один большой пакет" или его объем, до момента избрания спикера палаты представителей, который придет на смену отправленонму в отставку члену Республиканской партии Кевину Маккарти. Тем не менее, по его словам, пакет помощи рассматривается в качестве "одного из вариантов".

Более того, он поделился тем, что американский лидер запланировал большую речь по вопросу Украины, в рамках которой президент США попытается "объединить Америку в понимании того, почему так важно поддерживать Украину и что поставлено на карту".

Информации о дате и месте проведения мероприятия пока нет, однако, как отмечает The Daily Telegraph, оно, вероятно, состоится уже после избрания следующего спикера палаты представителей.

"Он напрямую ответит и опровергнет критику финансирования Украины", — говорит источник из Белого дома.

Многомиллиардные пакеты

Ранее звучала информация о том, что Киев может получить 24 миллиарда долларов помощи. Такие призывы звучали от американского президента Джо Байдена. В августе Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов, 24 из которых был намерен направить Украине на военную, финансовую и гуманитарную помощь.

В США, однако, этот запрос подвергся жесткой критике, в том числе со стороны представителей Конгресса. Ряд американских политиков призывали отклонить этот проект.

Так в результате и произошло: 22 сентября Киев получил в 70 раз меньше: 325 миллионов долларов. Как отмечал 21 сентября спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, США не давали обязательств по запрошенным Белым домом для Киева 24 миллиардам.

О самом крупном пакете помощи Вашингтона Киеву стало известно в начале января 2023 года. Тогда Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 3,075 миллиарда долларов.

Регулярно продолжаются подсчеты общих сумм поддержки Киева. Попытки вычислить конечную цифру предпринимали журналисты, однако конкретика осложняется секретностью таких поставок. 19 апреля в Белом доме официально заявили, что с начала СВО объем американской военной помощи Украине достиг 35,4 миллиарда долларов.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что общая помощь стран Запада Владимиру Зеленскому превысила 160 миллиардов долларов.

"В стоимостном выражении общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала СВО превысила $160 млрд, в том числе военная — $75 млрд. Кстати, по подсчетам вашингтонской НПО The Heritage Foundation, США уже выделили Украине около $113 млрд, то есть по $900 с каждого домохозяйства плюс еще по $300 в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств. Огромные суммы, особенно с учетом тяжелой ситуации в мировой экономике", — отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью журналу "Международная жизнь".

Позиция России

Российская сторона однозначно осуждает любую военную помощь Украине и расценивает это как акт враждебности в отношении Москвы. Так, например, министр обороны Сергей Шойгу ранее указывал на риск эскалации конфликта из-за продолжающихся поставок военной техники Киеву.

«Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта», — цитирует главу ведомства телеграм-канал Минобороны.

Российский президент Владимир Путин, однако, комментируя поставки, уточнял, что они никак не помогают Киеву. Такое заявление он сделал, говоря о ходе контрнаступления ВСУ, которое российская стороны оценивает как провальное.

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активном образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии", — подчеркнул глава государства.