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Петр Ермилин

В США заявили, что американцы в конечном итоге устанут от конфликта на Украине

4:45
Силовые структуры » Военные новости

США в конце концов устанут от конфликта на Украине и откажутся от поддержки Киева, что, однако, произойдет нескоро, заявил Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале он рассказал, что сейчас дела развиваются не в пользу Киева, что можно наблюдать как на фронте, так и на международной арене. США, по его мнению, "любят начинать войны, но не любят их заканчивать". Он убежден, что вопрос окончания конфликта ляжет на плечи преемника нынешнего президента США Джо Байдена.

В США заявили, что американцы в конечном итоге устанут от конфликта на Украине
Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Шапиро. В тексте допустимы лекические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Конфликт на Украине идет плохо. Летнее украинское наступление не оправдало своих надежд, и конфликт, похоже, превратился в долгую битву на истощение. Пророссийская партия Роберта Фицо победила на парламентских выборах в Словакии благодаря обещанию не посылать «ни единого патрона» на Украину. Республиканцы в Конгрессе США заблокировали усилия администрации Байдена по обеспечению большей военной помощи Украине. Западное производство вооружений с трудом справляется с полностью мобилизованной российской военной экономикой.

Эта серия плохих новостей привела к предположениям о том, что поддержка Украины в США ослабнет. Так и будет, но этот процесс займет гораздо больше времени, чем пишут в заголовках новостей.

Ответ

Провоенные политики и эксперты обычно отвечают на эту дилемму, обращаясь к Уинстону Черчиллю. С помощью вдохновляющей риторики они стремятся проинформировать американскую общественность об ужасных последствиях поражения и заклеймить любые попытки достижения компромисса, называя их аморальным умиротворением.

Но США постоянно проигрывают войны, и жизнь в Америке продолжается примерно по-прежнему. Стало очень трудно вдохновить американское общество на ведение далеких вечных войн, предсказывая мрачные последствия, которые так часто оказывались напрасными.

Вместо того, чтобы бесплодно пытаться сплотить США для ведения вечной войны в Европе, европейцам следует сформулировать свой собственный план продолжения длительной войны после того, как Вашингтон покинет поле боя. В предстоящем аналитическом обзоре некоторые из моих коллег из ECFR очень подробно описывают, как это сделать. Это предполагает трудный выбор. Но, конечно, Черчиллю тоже пришлось это сделать.

Немного перспективы

Заламывание рук по поводу политической устойчивости войны — обычное дело. США в конечном итоге разочаровались и, таким образом, фактически проиграли большинство своих недавних войн (Вьетнам, Ирак, Афганистан — возможно, Ливия). Во всех этих случаях американская элита и общественное мнение начали войну с большим энтузиазмом, но, поскольку конфликт не привел к окончательному результату, они в конечном итоге отвернулись от нее или просто потеряли интерес. Американцы любят начинать войны, но не так сосредоточены на их окончании.

Однако процесс проигрыша войны занимает больше времени, чем предполагает нынешнее заламывание рук. Конгресс США не прекращает войны, отказываясь их финансировать. Нынешний хаос в конгрессе впечатляет, но, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что солидное большинство, продолжающее поддерживать Украину в конфликте, найдет способ дать президенту Джо Байдену ту политику в отношении Украины, которую он хочет. Президенты США почти никогда не прекращают войны, которые они начинают — это дело их преемников.

Таким образом, пока Байден является президентом, приверженность США конфликту на Украине, скорее всего, не изменится, даже несмотря на то, что боевые успехи Украины улучшаются или ослабевают. Но конфликту, похоже, не видно конца. Байден, возможно, не станет президентом в 2025 году и уж точно не станет президентом в 2029 году. Его преемник, будь то Дональд Трамп, другой республиканец или даже другой демократ, будет иметь гораздо больше возможностей для сомнений. История предполагает, что в конечном итоге они примут подобное решение.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша россия украина джо байден
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