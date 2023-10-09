"Исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести на будущих полях сражений, которые стали очевидными в конфликте на Украине", — сообщается в материале.Фото: openverse.org
Asia Times также напомнил, что в этом месяце портал The Warzone сообщил, что исследование Научного совета армии США рекомендовало перейти от танка M1 Abrams к новым, меньшим танкам и беспилотным машинам, чтобы доминировать на ожидаемых полях сражений 2040-х годов. Сообщается, что в исследовании подчеркивается необходимость создания модификации M1 следующего поколения, оснащенной пушками большего калибра, а также гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.
"В отчете Warzone упоминается, что Научный совет армии США прогнозирует, что будущие танки и бронетехника столкнутся с новыми угрозами со стороны современных противотанковых средств, дронов и возможностей искусственного интеллекта. В нем прогнозируется, что на полях сражений 2040-х годов будет более широко использоваться логистические функции робототехники, разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также кибератаки на объекты управления и контроля", — пишут журналисты.
Более того, в исследовании уточняется, что M1 Abrams будет менее доминирующим на будущих полях сражений.
"Для M1 Abrams нужен обширный логистический состав, требующий огромных запасов реактивного топлива JP-8 и постоянных поставок запасных частей. В то время как США могут напрямую снабжать свои танковые силы морским или воздушным транспортом или заранее размещать топливо и запасные части в таких странах, как Япония, Филиппины и Австралия, НОАК может использовать свои обширные возможности предотвращения доступа/запрета территории (A2/AD). чтобы предотвратить операции США по пополнению запасов или сочетание экономического и политического давления с целью лишить США доступа к базам и логистическим объектам", — говорится в материале Asia Times.
Более того, авторы материала со ссылкой на The Warzone поясняют, что Научный совет армии США рекомендует изучить более легкий танк на базе M1 с усовершенствованными 130-мм пушками, уменьшенным экипажем, гибридно-электрической силовой установкой и упором на системы активной защиты (APS). В докладе портала также говорится, что армия США рассматривает возможность создания нового легкого танка массой 35–40 тонн с экипажем и аналогичными характеристиками.
О том, что Украина получила первую поставку американских танков Abrams, президент страны Владимир Зеленский сообщил в конце сентября.
"Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — написал Зеленский в своем-телеграм канале. Президент при этом не назвал количество единиц Abrams.
До этого о первой партии "Абрамсов" сообщала газета The New York Times (NYT) , сославшись на двух неназванных представителей Минобороны США. Они уточняли, что танки были доставлены "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении".
Газета уточняла, что в течение нескольких месяцев Киев получит остальные танки, которые были ранее обещаны американской стороной: в общей сложности Украина должна получить 31 танк Abrams. NYT рассказал, что Киев ранее запросил не менее 300 танков западного образца, но к настоящему моменту получил только половину желаемого количества.
Бывший морпех США Мэтью Хо объяснил, что Вашингтон передает Украине танки старого образца, так как российские силы могут присвоить поставляемую технику, а США хочет избежать подобного сценария.
В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признавал, что Abrams "на передовой долго не протянут".
"Их (Abrams. — Ред.) следует использовать очень особым образом в очень конкретных, хорошо продуманных операциях, потому что, если их использовать на передовой и просто в общевойсковом бою, на поле боя они долго не проживут. Их нужно использовать в операциях прорыва, но очень хорошо подготовленных", — сказал глава ГУР, которого цитирует Sputnik.
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