США могут отказаться от ключевого оружия из-за Украины. Какова причина?

5:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американские военные могут отказаться от использования танков M1 Abrams из-за "проблемы живучести техники", которая возникла в результате боевых действий на Украине. Такую информацию предоставил портал Asia Times со ссылкой на данные американских военных. Pravda.Ru рассказывает об исследовании журналистов, которые выяснили, что США могут отказаться от ключевого оружия на основе анализа конфликта на Украине.

"Исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести на будущих полях сражений, которые стали очевидными в конфликте на Украине", — сообщается в материале. Фото: openverse.org

Asia Times также напомнил, что в этом месяце портал The Warzone сообщил, что исследование Научного совета армии США рекомендовало перейти от танка M1 Abrams к новым, меньшим танкам и беспилотным машинам, чтобы доминировать на ожидаемых полях сражений 2040-х годов. Сообщается, что в исследовании подчеркивается необходимость создания модификации M1 следующего поколения, оснащенной пушками большего калибра, а также гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.

"В отчете Warzone упоминается, что Научный совет армии США прогнозирует, что будущие танки и бронетехника столкнутся с новыми угрозами со стороны современных противотанковых средств, дронов и возможностей искусственного интеллекта. В нем прогнозируется, что на полях сражений 2040-х годов будет более широко использоваться логистические функции робототехники, разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также кибератаки на объекты управления и контроля", — пишут журналисты.

Более того, в исследовании уточняется, что M1 Abrams будет менее доминирующим на будущих полях сражений.

"Для M1 Abrams нужен обширный логистический состав, требующий огромных запасов реактивного топлива JP-8 и постоянных поставок запасных частей. В то время как США могут напрямую снабжать свои танковые силы морским или воздушным транспортом или заранее размещать топливо и запасные части в таких странах, как Япония, Филиппины и Австралия, НОАК может использовать свои обширные возможности предотвращения доступа/запрета территории (A2/AD). чтобы предотвратить операции США по пополнению запасов или сочетание экономического и политического давления с целью лишить США доступа к базам и логистическим объектам", — говорится в материале Asia Times.

Более того, авторы материала со ссылкой на The Warzone поясняют, что Научный совет армии США рекомендует изучить более легкий танк на базе M1 с усовершенствованными 130-мм пушками, уменьшенным экипажем, гибридно-электрической силовой установкой и упором на системы активной защиты (APS). В докладе портала также говорится, что армия США рассматривает возможность создания нового легкого танка массой 35–40 тонн с экипажем и аналогичными характеристиками.

Киев уже получил 31 танк Abrams

О том, что Украина получила первую поставку американских танков Abrams, президент страны Владимир Зеленский сообщил в конце сентября.

"Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады", — написал Зеленский в своем-телеграм канале. Президент при этом не назвал количество единиц Abrams.

До этого о первой партии "Абрамсов" сообщала газета The New York Times (NYT) , сославшись на двух неназванных представителей Минобороны США. Они уточняли, что танки были доставлены "на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении".

Газета уточняла, что в течение нескольких месяцев Киев получит остальные танки, которые были ранее обещаны американской стороной: в общей сложности Украина должна получить 31 танк Abrams. NYT рассказал, что Киев ранее запросил не менее 300 танков западного образца, но к настоящему моменту получил только половину желаемого количества.

Бывший морпех США Мэтью Хо объяснил, что Вашингтон передает Украине танки старого образца, так как российские силы могут присвоить поставляемую технику, а США хочет избежать подобного сценария.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признавал, что Abrams "на передовой долго не протянут".

"Их (Abrams. — Ред.) следует использовать очень особым образом в очень конкретных, хорошо продуманных операциях, потому что, если их использовать на передовой и просто в общевойсковом бою, на поле боя они долго не проживут. Их нужно использовать в операциях прорыва, но очень хорошо подготовленных", — сказал глава ГУР, которого цитирует Sputnik.