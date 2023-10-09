На Украине призвали к миру с Россией из-за войны в Израиле. Пойдет ли Киев на уступки?

5:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что начавшаяся в Израиле война должна поспособствовать тому, чтобы Киев сделал шаг в сторону мирного разрешения конфликта с Россией. Свое мнение экс-советник Кучмы объяснил тем, что сейчас внимание Запада будет "отвлечено" боевыми действиями в Израиле. Pravda.Ru рассказывает о контексте заявления Соскина.

Фото: wikipedia.org

Соскин отметил, что боевые действия между армией Израиля и палестинским движением ХАМАС продолжают усиливаться, на улицах идет бои, стороны наносят друг друга артиллерийские удары.

"На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы", — сказал Соскин на своем YouTube канале, его слова приводит РИА Новости.

Более того, экс-советник второго украинского президента добавил, что Вашингтон может принять решение отказаться от финансирования контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причина, как объяснил Соскин, заключается в том, что главный партнер США на Ближнем Востоке нуждается в помощи.

"Формула мира" Киева

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) украинский президент Владимир Зеленский называл два условия мирного плана Украины, который состоит из двух условий. Условия украинский лидер выдвинул следующие:

Вывод российских военных со всей территории Украины и возвращение страны к границам 1991 года;

Возврат Украине контроля не только над над всей границей страны, но и над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", — сказал Зеленский.

Как сообщает РБК, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия отвергала аналогичные предложения Киева. По словам издания, ни один из десяти пунктов "формулы Зеленского" не был направлен на решение возникшего кризиса. По мнению Захаровой, планы Зеленского являются "бессмысленным ультиматумом России". Захарова предлагала следующие условия для мирных переговоров:

прекращение Киевом боевых действий и "террористических атак";

Запад прекращает "накачивание" Украины вооружениями;

подтверждается нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;

признаются "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение";

обеспечиваются демилитаризация и денацификация Украины;

обеспечиваются права русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.

Более того, Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявлял и российский президент Владимир Путин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", — писал он 19 марта в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

Контекст заявления Соскина

Утром 7 октября стало известно, что Израиль стал жертвой беспрецдентных по масштабу ракетных атак со стороны сектора Газа: было запущено более трех тысяч снарядов. Выяснилось, что ракетный обстрел совершило движение ХАМАС в рамках своей военной операции "Буря Аль-Аксы". Боевики позднее вторглись в южные регионы Израиля и захватили заложников. К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран.

В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, было мобилизовано более 300 тысяч резервистов, Тель-Авив был частично эвакуирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Россия призвала стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ЛАГ (Лиги арабских государств) Ахмедом Абульгейтом сообщил, что Россия и ЛАГ призывают сложить оружие.

"Мы подтвердили свою позицию о неприемлемости любого насилия... И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон, призывали к мирному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам [...] Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.