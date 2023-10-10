На Западе пересматривают военную помощь Украине из-за Израиля

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В США выступают с призывами пересмотра подхода к военной помощи Киеву на фоне обострившегося конфликта в Израиле с движением ХАМАС. Ряд американских политиков выступают за то, чтобы "связать" помощь Украине и Израилю — ключевому союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке, некоторые же предлагают перенаправить Тель-Авиву предназначенную Киеву помощь. Pravda.Ru рассказывает о ситуации.

Фото: Openverse

Объединение пакетов помощи Украине и Израилю

О том, что Белый дом изучает возможность "связать" запросы на получение допфинансирования Киеву и на предоставление помощи Израилю, сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники в американском конгрессе.

По данным информаторов NBC, конгрессмены, выступающие за продолжение поддержки Киева убеждены, что объединение помощи Киеву и Тель-Авиву станет важным шагом для того, чтобы воспрепятствовать действиям тех американских законодателей, кто выступает против помощи Украине: такие есть среди республиканцев в Палате представителей и Сенате.

Уточняется, что такой ход поможет продвинуть пакеты помощи Украине без лишних споров: на фоне войны в Израиле, по мнению собеседников NBC, никто, вероятно, не будет спорить с необходимостью поддержки Тель-Авива.

В свою очередь источник в американской администрации сообщил телеканалу, что Белый дом оценивает политическую целесообразность связывания помощи двум разным странам, однако подчеркнул, что последнее слово в этом споре может сказать только конгресс.

Отказ от поддержки Украины в пользу Израиля

Все деньги, которые были предназначены для украинской армии, нужно срочно передать Израилю. Такое мнение выразил сенатор из США Джош Хоули. Политик считает, что Вашингтону следует поддерживать Израиль в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

"Все средства для Украины должны быть немедленно переправлены в Израиль", — подчеркнул Хоули в соцсети X.

Он добавил, что на Израиль обрушилась экзистенциальная угроза.

Киеву рекомендуют идти на мир

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что начавшаяся в Израиле война должна поспособствовать тому, чтобы Киев сделал шаг в сторону мирного разрешения конфликта с Россией. Свое мнение экс-советник Кучмы объяснил тем, что сейчас внимание Запада будет "отвлечено" боевыми действиями в Израиле.

Соскин отметил, что боевые действия между армией Израиля и палестинским движением ХАМАС продолжают усиливаться, на улицах идет бои, стороны наносят друг друга артиллерийские удары.

"На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы", — сказал Соскин на своем YouTube канале, его слова приводит РИА Новости.

Более того, экс-советник второго украинского президента добавил, что Вашингтон может принять решение отказаться от финансирования контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причина, как объяснил Соскин, заключается в том, что главный партнер США на Ближнем Востоке нуждается в помощи.

Война в Израиле

Утром 7 октября стало известно, что Израиль стал жертвой беспрецдентных по масштабу ракетных атак со стороны сектора Газа: было запущено более трех тысяч снарядов. Выяснилось, что ракетный обстрел совершило движение ХАМАС в рамках своей военной операции "Буря Аль-Аксы". Боевики позднее вторглись в южные регионы Израиля и захватили заложников. К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран.

В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, было мобилизовано более 300 тысяч резервистов, Тель-Авив был частично эвакуирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Россия призвала стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ЛАГ (Лиги арабских государств) Ахмедом Абульгейтом сообщил, что Россия и ЛАГ призывают сложить оружие.

"Мы подтвердили свою позицию о неприемлемости любого насилия... И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон, призывали к мирному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам [...] Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.