В США выступают с призывами пересмотра подхода к военной помощи Киеву на фоне обострившегося конфликта в Израиле с движением ХАМАС. Ряд американских политиков выступают за то, чтобы "связать" помощь Украине и Израилю — ключевому союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке, некоторые же предлагают перенаправить Тель-Авиву предназначенную Киеву помощь. Pravda.Ru рассказывает о ситуации.
О том, что Белый дом изучает возможность "связать" запросы на получение допфинансирования Киеву и на предоставление помощи Израилю, сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники в американском конгрессе.
По данным информаторов NBC, конгрессмены, выступающие за продолжение поддержки Киева убеждены, что объединение помощи Киеву и Тель-Авиву станет важным шагом для того, чтобы воспрепятствовать действиям тех американских законодателей, кто выступает против помощи Украине: такие есть среди республиканцев в Палате представителей и Сенате.
Уточняется, что такой ход поможет продвинуть пакеты помощи Украине без лишних споров: на фоне войны в Израиле, по мнению собеседников NBC, никто, вероятно, не будет спорить с необходимостью поддержки Тель-Авива.
В свою очередь источник в американской администрации сообщил телеканалу, что Белый дом оценивает политическую целесообразность связывания помощи двум разным странам, однако подчеркнул, что последнее слово в этом споре может сказать только конгресс.
Все деньги, которые были предназначены для украинской армии, нужно срочно передать Израилю. Такое мнение выразил сенатор из США Джош Хоули. Политик считает, что Вашингтону следует поддерживать Израиль в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
"Все средства для Украины должны быть немедленно переправлены в Израиль", — подчеркнул Хоули в соцсети X.
Он добавил, что на Израиль обрушилась экзистенциальная угроза.
Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что начавшаяся в Израиле война должна поспособствовать тому, чтобы Киев сделал шаг в сторону мирного разрешения конфликта с Россией. Свое мнение экс-советник Кучмы объяснил тем, что сейчас внимание Запада будет "отвлечено" боевыми действиями в Израиле.
Соскин отметил, что боевые действия между армией Израиля и палестинским движением ХАМАС продолжают усиливаться, на улицах идет бои, стороны наносят друг друга артиллерийские удары.
"На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы", — сказал Соскин на своем YouTube канале, его слова приводит РИА Новости.
Более того, экс-советник второго украинского президента добавил, что Вашингтон может принять решение отказаться от финансирования контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причина, как объяснил Соскин, заключается в том, что главный партнер США на Ближнем Востоке нуждается в помощи.
Утром 7 октября стало известно, что Израиль стал жертвой беспрецдентных по масштабу ракетных атак со стороны сектора Газа: было запущено более трех тысяч снарядов. Выяснилось, что ракетный обстрел совершило движение ХАМАС в рамках своей военной операции "Буря Аль-Аксы". Боевики позднее вторглись в южные регионы Израиля и захватили заложников. К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран.
В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, было мобилизовано более 300 тысяч резервистов, Тель-Авив был частично эвакуирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Россия призвала стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ЛАГ (Лиги арабских государств) Ахмедом Абульгейтом сообщил, что Россия и ЛАГ призывают сложить оружие.
"Мы подтвердили свою позицию о неприемлемости любого насилия... И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон, призывали к мирному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам [...] Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.