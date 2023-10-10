Европейцам объяснили, как относиться к войне в Израиле

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал материал-памятку для европейцев о том, как правильно относиться к начавшейся в Израиле войне. Авторы материала, Жюльен Барнс-Дейси и Хью Ловатт пишут, что жителям ЕС необходимо поддерживать деэскалацию конфликта и выступать за соблюдение международного права в регионе.

Фото: openverse

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Внезапное наступление ХАМАС 7 октября, в результате которого уже погибли более 800 израильтян и более 400 палестинцев погибли в секторе Газа после первоначальных военных репрессий со стороны Израиля, знаменует собой важный поворотный момент в израильско-палестинском конфликте. Поскольку палестинские боевики захватили израильские населенные пункты и военные базы впервые с момента основания страны, а Израиль добивается военного возмездия, жестокое нападение грозит дальнейшей эскалацией.

Сейчас приближается более глубокая война, которая потенциально может также разжечь конфликт между Израилем и Хезболлой в Ливане и помешать арабской нормализации отношений с Израилем. Текущие перспективы деэскалационной дипломатии практически отсутствуют, и ни одна из сторон вряд ли пойдет по дипломатическому пути или вернется к прежнему статус-кво.

Как должны реагировать европейцы

Европейцам необходимо сосредоточиться на том, чтобы война не вышла из-под контроля и не разожгла потенциальный региональный конфликт. Им следует:

Проявить солидарность с израильтянами, но учитывать, что право Израиля на самооборону должно соответствовать международному гуманитарному праву. Полномасштабное наземное вторжение и непропорциональные нападения на палестинское гражданское население будут иметь далеко идущие и дестабилизирующие последствия для израильтян и палестинцев, в том числе за счет увеличения более широкой поддержки палестинского вооруженного сопротивления и риска вмешательства Хезболлы;

Работать с теми, кто имеет влияние на ХАМАС, особенно с Египтом и Катаром, чтобы аналогичным образом предостеречь от преднамеренных нападений и задержаний израильтян, что также противоречит исламским законам;

Поддержать усилия по содействию немедленному освобождению гражданских заложников и открытию гуманитарных каналов для поддержки населения Сектора Газа;

Работать над предотвращением более широкого насилия в Израиле и на Западном Берегу (включая Восточный Иерусалим). Нужно противостоять любым попыткам крайне правых израильских политиков использовать текущие события в качестве прикрытия для реализации своей программы Великого Израиля или ополченцев-поселенцев с целью отомстить палестинцам в Восточном Иерусалиме и на Западном Берегу;

Признать, что Палестинская автономия (ПА) остается совершенно второстепенной в происходящих событиях. Принуждения президента Махмуда Аббаса к подавлению ХАМАС и других группировок потерпят неудачу и, в нынешних условиях, может легко спровоцировать палестинскую гражданскую войну на Западном Берегу, которую ПА проиграет. Европейские правительства также должны противостоять контрпродуктивным мерам, включая сокращение финансирования ПА и других форм финансовой поддержки палестинцев, что усилит социально-экономический и политический ущерб оккупированным территориям и увеличит влияние группировок боевиков;

к подавлению ХАМАС и других группировок потерпят неудачу и, в нынешних условиях, может легко спровоцировать палестинскую гражданскую войну на Западном Берегу, которую ПА проиграет. Европейские правительства также должны противостоять контрпродуктивным мерам, включая сокращение финансирования ПА и других форм финансовой поддержки палестинцев, что усилит социально-экономический и политический ущерб оккупированным территориям и увеличит влияние группировок боевиков; Сосредоточиться на предупреждении всех сторон, включая Иран, о недопустимости распространения конфликта на другие театры военных действий, что может привести к опасной региональной эскалации. Европейцам следует расширить возможности и присутствие UNIFIL — наблюдательной миссии ООН в Ливане — вдоль южной границы с Израилем.

Общая картина

Двигаясь вперед, европейцам необходимо стратегически пересмотреть свой подход к давнему конфликту, поскольку нынешнее насилие происходит не в вакууме. Европейцы должны работать с Соединенными Штатами и арабскими партнерами, чтобы наметить политическую концепцию, которая осмысленно признает и реагирует на основную динамику, питающую нынешнюю эскалацию.

Это не может исключать палестинцев из их веры в то, что региональная нормализация отношений с Израилем может обеспечить долгосрочный мир. Любое устойчивое решение должно включать центральное израильско-палестинское политическое направление, которое гарантирует права человека и самоопределение палестинцев. Недавние события показывают, что ни одна из двух сторон не может инициировать необходимый политический курс. Международным игрокам, включая европейцев, необходимо срочно возобновить участие и продвигать активизированный мирный процесс.

Утром 7 октября стало известно, что Израиль стал жертвой беспрецдентных по масштабу ракетных атак со стороны сектора Газа: было запущено более трех тысяч снарядов. Выяснилось, что ракетный обстрел совершило движение ХАМАС в рамках своей военной операции "Буря Аль-Аксы". Боевики позднее вторглись в южные регионы Израиля и захватили заложников. К обстрелам Израиля присоединилась ливанская группировка «Хезболла», которую спонсирует Иран.

В Израиле было объявлено чрезвычайное положение, было мобилизовано более 300 тысяч резервистов, Тель-Авив был частично эвакуирован. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Россия призвала стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ЛАГ (Лиги арабских государств) Ахмедом Абульгейтом сообщил, что Россия и ЛАГ призывают сложить оружие.

"Мы подтвердили свою позицию о неприемлемости любого насилия... И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон, призывали к мирному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам [...] Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.