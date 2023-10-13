Казаки в СВО: нужны смешанные отряды

Портал "Российское казачество" создан, чтобы упорядочить в Сети информацию о казаках. Какие темы самые популярные, в чём особенности казачьего воспитания детей и почему в СВО нужны смешанные отряды из добровольцев и казаков, а не чисто казачьи подразделения, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой руководитель портала Игорь Шарапов.

Фото: Всероссийское казачье общество

— Игорь, какие важнейшие направления освещаются у вас на сайте?

— У нас есть несколько блоковых тем, у которых наиболее массовая аудитория и которые раскрывают тему казачества во всём её многообразии.

Первая тема — это специальная военная операция, участие казаков в СВО.

Казачьи подразделения успешно воюют в зоне СВО, очень много примеров личного героизма, эффективного выполнения боевых задач. Это ломает стереотип о "казаках-ряженых", и ему на смену приходит важная связка "казак-воин".

Это было характерно для казаков и 100, и 200 лет назад: казак — это в первую очередь военный, человек, который защищает свою страну.

Вторая тема, отчасти связанная с СВО, — это реабилитация и социализация людей, которые прошли зону СВО. У казачьих войск на местах большой пласт опыта, связанный с интеграцией бывших участников СВО в мирную жизнь.

Третья тема — это наставничество. Наставничество вообще присуще казакам. Это касается воспитания ребенка, молодого казака в рамках традиционных ценностей. Казачье образование идёт сюда же в связке, но образование — это всё-таки внешняя форма: казачьи кадетские корпуса, казачьи университеты, в частности ОмГТУ. А казачье наставничество, воспитание — это именно органическая сутевая основа, которая должна системно воспроизводиться в учебных заведениях.

И, наконец, тема казачьей молодёжи, преемственности поколений. Казачья молодёжь занимает активную позицию, есть социальные лифты для казачьей молодёжи, которая должна активно участвовать не только в жизни казачества, но и в решении общегосударственных задач.

— Вы сказали, что казачьи подразделения принимают участие в СВО. В Великой Отечественной войне они тоже участвовали, но были разбросаны по другим частям в составе Красной Армии. Сейчас у них отдельные подразделения. С одной стороны, казаку с казаком легче воевать плечом к плечу. С другой стороны, мы знаем, насколько у них сильные традиции, сильная поддержка. Возможно, если бы казаки воевали в составе Вооружённых сил России, то они передавали бы свои традиции и другим ребятам, которые не имеют отношения к казачеству? Ведь это всё на благо России.

С Казачьи подразделения, конечно, существуют, но они не оторваны от минобороны, то есть все казачьи бригады, в том числе:

"Терек",

"Дон", М

воюют под началом Министерства обороны Российской Федерации. Они не выделяются как отдельные подразделения, имеющие специфические боевые задачи. И сейчас в составе казачьих подразделений, которые формировались из казаков-добровольцев, появляется много ребят не из казаков. Они вливаются в эти подразделения, перенимают их уклад, воюют плечом к плечу с казаками и таким образом приобщаются к их традициям и очень слаженно, эффективно выполняют боевые задачи плечом к плечу с товарищами.