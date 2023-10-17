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Петр Ермилин

ВС РФ применили мощную "Тосочку" против ВСУ. Чем сильна эта огнеметная система?

4:47
Силовые структуры » Военные новости

В ходе специальной военной операции (СВО) было уничтожено целое скопление украинской пехоты, располагавшееся на одном из укрепрайонов. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, этого удалось достичь благодаря расчету тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка", которую применили подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа. Pravda.Ru рассказывает об особенностях "Тосочки".

ВС РФ применили мощную "Тосочку" против ВСУ. Чем сильна эта огнеметная система?
Фото: mil.ru

"Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе", — сообщили в оборонном ведомстве, которое цитируют РИА Новости.

Там также сообщили, что эксперты РХБЗ очень высоко оценивают тактико-технические показатели "Тосочки". Характеристики выросли благодаря улучшению целого ряда показателей: повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов, добавили в Минобороны.

По данным РИА Новости, особенностью "Тосочки" по сравнению с более старыми аналогами (ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек") являются именно улучшенную тактико-технические показатели.

"Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине", — уточняется в информагентстве.

Более того, там сообщили, что машина была произведена на ЗАО "Специальное конструкторское бюро", принадлежащем группе предприятий "Мотовилихинские заводы", которое в свою очередь управляется "РТ-Капиталом".

Впервые о "Тосочке" стало известно в более трех лет назад: в июне 2020 года она появилась на параде Победы в Москве, в составе механизированной бригады по Красной площади проехали четыре боевых машины.

К данном моменту "Тосочка" уже начала поступать ВС РФ, где, как сообщается, продводится опытная эксплуатация систем. После всех циклов испытаний комплекса в случае успеха "Тосочка" будет принята на вооружение.

Преимущества огнеметной системы

Как рассказал "Известиям бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, новое оружие позволит российским Вооруженным силам уничтожать укрепленные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

"ТОС-2 — это тяжелая огнеметная система на базе самоходной установки. Как правило, это танк безбашенный, на который установлена эта пусковая установка. Дальность требует до 15–20 км. Применяемые боеприпасы термобарические, которые разрушают любое укрытие ввиду создания вакуумного эффекта, и если там есть чему гореть — оно горит", — рассказал эксперт.

Сфера применения

По мнению полковника в отставке, военного эксперта, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, ТОС-2 "Тосочка" будет крайне востребованной в зоне специальной военной операции. 

"На сегодняшний день это весьма востребованные системы поражения, которые так необходимы для решения боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Я думаю, эти системы не уступают аналогам других армий мира, и сегодня являются образцом технической мысли", — объяснил специалист.

По его информации, "Тосочка" — это трехосный автомобиль повышенной проходимости. 

"На нем находятся действующие оболочки для десяти ракет. Это мощные системы для поражения опорных пунктов противника и, естественно, поражение легкобронированных целей, находящихся в движении на открытой местности", — добавил Кошкин.

В зоне СВО

7 июня военный эксперт Борис Рожин опубликовал материалы, на которых ТОС-2 работает по опорным пунктам ВСУ на запорожском направлении.

"Точная работа расчета ТОС-2 "Тосочка" по опорным пунктам противника. Запорожское направление", — писал он.

По данным NEWS.ru, ТОС-2 применялась также 29 апреля и 28 мая в зоне СВО. В первом случае были ликвидированы 20 бойцов ВСУ и две единицы спецтехники, во втором — был нанесен удар на харьковском направлении.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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