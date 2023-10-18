Военный аналитик: человечество не сможет возродиться после ядерного взрыва

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Почему после ядерного взрыва человеческая цивилизация уже не сможет возродиться, зачем для ядерных испытаний создают деревянные макеты городов и возникнет ли эффект ядерного бутылочного горла для человечества, если арсеналы будут взорваны без долёта до цели, Pravda.Ru рассказал эксперт бюро военно-политического анализа "Ассиметричный ответ" Николай Костикин.

Фото: Фото: Wikimedia Commons

— Николай Николаевич, мир сейчас на грани глобального военного столкновения. Какие нам надо подписать документы с Западом, чтобы систему глобальной безопасности установить хотя бы на десятилетие?

— Это вопрос к министерству иностранных дел. Не следует увязывать вопросы:

непосредственно ядерного оружия,

общей мировой безопасности.

Это инструмент сдерживания, страшный меч Судного дня, который есть не только у Российской Федерации, но и у ряда государств.

Просто у России и Штатов он достаточный для прекращения разумной жизни на Земле либо для отбрасывания её на уровень каменного века, то есть крайне мала вероятность, что цивилизация восстановится после этого.

Представьте себе, что вся поверхность Земли посыпана радиоактивной пылью. Да, она через какое-то время уйдёт, но о каком развитии может идти речь, если люди должны будут очень-очень долгое время просидеть в бункерах?

Даже если этот арсенал будет взорван на территориях тех государств, где он находится, без долётов до целей, всё равно возникнет эффект ядерного бутылочного горла у цивилизации.

Потому что этот гриб — поднятая пыль, которая потом будет рассеиваться. А представьте, что их несколько сотен. Если произойдут взрывы, это будут миллионы хиросим.

— Если Россия будет вынуждена прибегнуть к ядерным испытаниям, готовы ли у нас уже полигоны и как природа будет защищена от таких взрывов?

— Давно уже нет необходимости проводить воздушные, надводные, подводные ядерные взрывы, потому что они приводят к непрогнозируемым последствиям.

В частности, при взрыве "Царь-бомбы" пошла звуковая волна по всему земному шару и это ощутили все. Выбор такой мощности боеприпаса был вызван тем, что физики на тот момент считали (взрыв это мнение опроверг), что взрыв бомбы большей мощности может привести к втягиванию в цепную ядерную реакцию вообще воды, то есть планета целиком разлетится. Поэтому эта мощность не испытывалась.

Кроме того, на демонстрации готовности к проведению ядерного взрыва это делать совершенно необязательно. Хотя если следовать логике, что мы должны продемонстрировать это международному сообществу, то, может быть, это сделать и стоит, но я противник таких решений.

— Всё-таки лучше проводить испытания на оборудованных полигонах и под контролем специалистов?

— Но это и делается на полигонах под контролем специалистов. То есть строились специальные города, деревянные макеты, где размещались чучела людей и даже лабораторные животные, составлялись карты и т. д. Они все уже есть. На мой взгляд, первым этапом демонстрации может быть подземный ядерный взрыв, как все и делают. Это наиболее безопасный шаг, потому что, исходя из практики, наземные ядерные взрывы не применялись.

Для демонстрации будет достаточно подземного ядерного взрыва. Он будет зафиксирован. Если есть желание, можно построить подземную шахту, где и смоделировать то, что будет происходить наверху, поставить камеры и т. д.