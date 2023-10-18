Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

Военный аналитик: человечество не сможет возродиться после ядерного взрыва

3:37
Силовые структуры » Военные новости

Почему после ядерного взрыва человеческая цивилизация уже не сможет возродиться, зачем для ядерных испытаний создают деревянные макеты городов и возникнет ли эффект ядерного бутылочного горла для человечества, если арсеналы будут взорваны без долёта до цели, Pravda.Ru рассказал эксперт бюро военно-политического анализа "Ассиметричный ответ" Николай Костикин.

Военный аналитик: человечество не сможет возродиться после ядерного взрыва
Фото: Фото: Wikimedia Commons

— Николай Николаевич, мир сейчас на грани глобального военного столкновения. Какие нам надо подписать документы с Западом, чтобы систему глобальной безопасности установить хотя бы на десятилетие?

— Это вопрос к министерству иностранных дел. Не следует увязывать вопросы:

  • непосредственно ядерного оружия,
  • общей мировой безопасности.

Это инструмент сдерживания, страшный меч Судного дня, который есть не только у Российской Федерации, но и у ряда государств.

Просто у России и Штатов он достаточный для прекращения разумной жизни на Земле либо для отбрасывания её на уровень каменного века, то есть крайне мала вероятность, что цивилизация восстановится после этого.

Представьте себе, что вся поверхность Земли посыпана радиоактивной пылью. Да, она через какое-то время уйдёт, но о каком развитии может идти речь, если люди должны будут очень-очень долгое время просидеть в бункерах?

Даже если этот арсенал будет взорван на территориях тех государств, где он находится, без долётов до целей, всё равно возникнет эффект ядерного бутылочного горла у цивилизации.

Потому что этот гриб — поднятая пыль, которая потом будет рассеиваться. А представьте, что их несколько сотен. Если произойдут взрывы, это будут миллионы хиросим.

— Если Россия будет вынуждена прибегнуть к ядерным испытаниям, готовы ли у нас уже полигоны и как природа будет защищена от таких взрывов?

— Давно уже нет необходимости проводить воздушные, надводные, подводные ядерные взрывы, потому что они приводят к непрогнозируемым последствиям.

В частности, при взрыве "Царь-бомбы" пошла звуковая волна по всему земному шару и это ощутили все. Выбор такой мощности боеприпаса был вызван тем, что физики на тот момент считали (взрыв это мнение опроверг), что взрыв бомбы большей мощности может привести к втягиванию в цепную ядерную реакцию вообще воды, то есть планета целиком разлетится. Поэтому эта мощность не испытывалась.

Кроме того, на демонстрации готовности к проведению ядерного взрыва это делать совершенно необязательно. Хотя если следовать логике, что мы должны продемонстрировать это международному сообществу, то, может быть, это сделать и стоит, но я противник таких решений.

— Всё-таки лучше проводить испытания на оборудованных полигонах и под контролем специалистов?

— Но это и делается на полигонах под контролем специалистов. То есть строились специальные города, деревянные макеты, где размещались чучела людей и даже лабораторные животные, составлялись карты и т. д. Они все уже есть. На мой взгляд, первым этапом демонстрации может быть подземный ядерный взрыв, как все и делают. Это наиболее безопасный шаг, потому что, исходя из практики, наземные ядерные взрывы не применялись.

Для демонстрации будет достаточно подземного ядерного взрыва. Он будет зафиксирован. Если есть желание, можно построить подземную шахту, где и смоделировать то, что будет происходить наверху, поставить камеры и т. д.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости Все >
Экс-разведчик Риттер заявил, что ВС России эффективно уничтожают ПВО Украины
Ходаковский о будущей наземной операции Израиля: будут катить перед собой огневой вал
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как "замораживает молодость" во время сна
Жительница Симферополя осталась навсегда с пулей в голове после ранения в глаз
Врач-диетолог рассказала о спасающих от вирусов витаминах: ешьте шиповник и черноплодную рябину
The Independent: ВСУ не способны реализовать широкомасштабный манёвр в зоне конфликта
NRC: в Нидерландах участились случаи, когда украинцы становятся жертвами торговли людьми
Минобороны сообщило, что на Южнодонецком направлении ВС РФ отразили атаку, ВСУ потеряли 170 солдат
В Казахстане мужчины украли невесту и получили 7 лет тюрьмы
Пашинян в Европарламенте не называл Россию "ненадёжным партнёром" — МИД Армении
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS Любовь Степушова Транспортный чиновник рассказал о Крымском мосте Олег Володин Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
Опубликована подробная статистика по объему мирового автопарка
Убивших двух человек сатанистов будут судить в Московской области
Нумеролог Крылова рассказала, в какие дни рождаются везунчики
InfoBRICS: Зеленский пытался связать конфликты на Украине и в Израиле как неразделимые
Марков заявил, что Россия пугает Запад "бумажным ответом на реальную эскалацию"
РПЦ призвала использовать православный крест в государственной символике России
Житель Варшавы воровал в торговых центрах, притворяясь манекеном
В Санкт-Петербурге умер 68-летний актёр театра и кино Евгений Артемьев
Участница телемарафона в поддержку контрактников призвала старшее поколение идти на СВО вместо мальчишек
Экс-военный США Макинтайр: наёмники могут уволиться из ВСУ и отправиться в Израиль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников