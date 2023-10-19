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Петр Ермилин

В США восхитились российскими ракетами "Кинжал"

Силовые структуры » Военные новости

Российские истребители МиГ-31, начиненные ракетами "Кинжал" представляют особую опасность в связи со сложностью их отслеживания, перехвата и обнаружения, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале журналисты анализируют особенности российского вооружения в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

В США восхитились российскими ракетами "Кинжал"
Фото: Kremlin.ru
  • Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Президент России Владимир Путин объявил 18 октября, что поручил ударным истребителям МиГ-31К/И, вооруженным гиперзвуковыми баллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал», осуществлять регулярное патрулирование нейтрального воздушного пространства в Черном море.

"Наши самолеты МиГ-31 вооружены ракетными комплексами "Кинжал". Известно, что они имеют дальность свыше 1000 км и скорость 9 Мах", — заявил он, подчеркнув, что размещение стало реакцией на эскалацию нестабильности на Ближнем Востоке.

В частности, в качестве фактора упоминалось размещение ВМС США двух авианосных ударных групп в Средиземном море вблизи Израиля. МиГ-31 поместят Восточное Средиземноморье в зону поражения гиперзвукового оружия, установленного на самолетах. Соединенные Штаты значительно расширили свое военное присутствие на Ближнем Востоке и вокруг него с момента начала боевых действий между Израилем и ХАМАС 7 октября, включая размещение не только двух атомных авианосцев, но и десантного авианосца с морской пехотой быстрого реагирования, а также штурмовиков А-10, ударных истребителей F-15E, бомбардировщиков передового базирования B-1B и ряда других средств.

Расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке представляет собой потенциальную угрозу российским силам и интересам в регионе и совпадает с растущими предупреждениями о том, что джихадистские ополченцы, действующие под защитой и поддержкой союзника Вашингтона по НАТО, Турции, планируют атаки на российские объекты в Сирии. Поскольку ожидается, что Соединенные Штаты вмешаются, действуя против Сирии, "Хезболлы" и, возможно, Ирана, если напряженность между этими сторонами и Израилем перерастет в более масштабные боевые действия, приверженность России предотвращению свержения сирийского государства и ее значительных военных объектов в Сирии может привести к ее участию.

Напряженность между российскими и американскими войсками в Сирии обострилась в 2023 году, когда Москва последовательно критиковала то, что многие считают незаконной оккупацией северо-восточной Сирии военными США, а также незаконным присвоением и продажей сирийской нефти. Поскольку российские силы в регионе остаются относительно небольшими, способность сил в Черном море оказывать огневую поддержку уже давно высоко ценится. Это было видно во время противоповстанческих усилий в Сирии с 2015 года, когда удары крылатыми ракетами были нанесены с Черноморского флота и бомбардировщиков, действовавших над регионом.

Баллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" получила широкую огласку благодаря успешному уничтожению американского ЗРК "Патриот" на Украине 16 мая, а ее первое применение было зафиксировано 18 марта 2022 года для удара по большому подземному складу на Западной Украине, где хранились недавно доставленные через Польшу военные материалы. «Кинжал» находится на вооружении ударных истребителей МиГ-31К ВВС России и поступил на вооружение в конце 2017 года, с тех пор он был развернут на более новом ударном истребителе МиГ-31И, бомбардировщике Ту-22М3, а в сентябре 2023 года — на ударном истребителе Су-34.

Считается, что характеристики ракеты не только способствовали увеличению числа самолетов, которые могут ее развернуть, что позволило ВВС России оснастить этим оружием больше эскадрилий без необходимости ввода на вооружение большего количества МиГ-31, но и помог поддержать аргументы в пользу пятикратного увеличения производства ракет, которое было достигнуто к началу 2023 года. "Кинжал" ценится не только за очень высокую конечную скорость, близкую к 9 Махам, но также за высокую маневренность и квазибаллистическую маловысотную траекторию, что делает ее чрезвычайно сложно для отслеживания, перехвата, а иногда даже обнаружения во время полета. При дальности поражения 2000 км считается, что ракету практически невозможно надежно перехватить, поскольку единственной жизнеспособной известной защитой является разрушение или выведение из строя спутников и других средств наблюдения, которые предоставляют данные о целях.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша оружие израиль
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