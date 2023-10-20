"Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО?

Буквально на днях президент России заявил о том, что теперь международное воздушное пространство над Чёрным морем будут патрулировать российские боевые самолёты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту. Как в связи с этим может измениться баланс сил между Россией и НАТО?

Фото: википедия

Стоит отметить, что заявление Путина прозвучало в контексте конфликта между Палестиной и Израилем, и на фоне появления двух авианосных группировок США у берегов Израиля. Но рассматривать этот шаг как ответную меру против эскалации на Ближнем Востоке, наверное, не стоит, о чём сказал президент:

"Это не угроза…. но по моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем".

Да, дальность действия ракетных комплексов "Кинжал" позволяет доставать из акватории Черного моря цели в восточной части Средиземного моря, но всё же представляется, что не это главная цель для российских МиГов. В конце концов, для ближневосточных дел есть средства поближе, российская авиагруппировка в Сирии.

Также не стоит расценивать новость о патрулировании МиГ-31к над акваторией Чёрного моря как некую новацию. Эти самолеты с комплексом "Кинжал" на борту начали опытно-боевое дежурство в Чёрном море ещё в декабре 2017 года. Когда до откровенного противостояния между Россией и НАТО было ещё относительно далеко. И к середине 2018 года таких полётов было совершено более 300. Что свидетельствует о весьма интенсивном характере патрулирования.

И в дальнейшем эта практика была продолжена. Информация об этом не является никаким секретом и есть в открытых источниках. Об этом неоднократно публично докладывал в то время министр обороны Сергей Шойгу.

Тогда для чего же президент акцентировал на этом внимание?

Скорее этот шаг стоит рассматривать с одной стороны как публичное предостережение Западу от дальнейшей эскалации в регионе, а с другой стороны, как военно-технический ответ на поставку дальнобойных ракет ATACMS. Эти ракеты Киев давно вымаливал у Вашингтона и недавно их получил. Но если бы только получил. Украинский режим не преминул сразу воспользоваться этим "чудо"-оружием и нанёс удары по российским военным объектам.

Точных данных о типе поставленных ракет нет. Но в таких случаях нужно всегда исходить из худшего варианта, то есть потенциальной дальности в 300 км. И хотя говорится о поставке ограниченной партии в 20 штук, это никого не должно успокаивать. Отстреляв это количество и проанализировав реакцию нашей системы ПВО, США не замедлят поставить новую порцию опасных игрушек.

И вот тут МиГ-31 могут сыграть важную сдерживающую роль. Но вряд ли речь идет именно о применении "Кинжалов" с борта МиГ-31. Ряд экспертов высказывают мнение, что МиГ-31 с "Кинжалами" нужны для мгновенного удара по установкам, выпустившим ATACMS по российской территории.

Интересно, как они это представляют себе, если после пуска ракетная установка буквально мгновенно уезжает с позиции. Какой-бы быстрый "Кинжал" не был, нужно время для определения места пуска, и нужно наведение. А у нас с дальней разведкой пока не очень. Поэтому вариант быстрой ответки кажется сомнительным.

Скорее слова президента о "Кинжалах" стоит рассматривать как выстрел в воздух для острастки, как некое психологическое оружие, как пугало для НАТО. А вот реальная задача у МиГов другая.

В связи с тем, что дальность действия ракет ATACMS больше, чем у прежних модификаций для HIMARS, то Киеву потребуется и большая глубина разведки целей. Если раньше, грубо говоря, их устраивали данные на 100 км вглубь нашей территории, то теперь нужно исходить из максимальной дальности ATACMS — до 300 км. Или, по крайней мере, до 160, о ракетах именно такой дальности говорят американцы.

Как известно важную роль в разведке целей и наведении ракет для Украины играют беспилотники НАТО, постоянно находящиеся в воздушном пространстве над Чёрным морем. А поскольку нейтральная зона начинается всего лишь в 12 милях от берега, то именно со стороны моря у разведки НАТО наилучшие возможности заглядывать вглубь нашей территории.

И в этой ситуации наиболее уязвимыми для действий разведывательных беспилотников НАТО становится Крымский полуостров, как впрочем, и вся российская береговая зона Черного моря.

Вот, собственно, для противодействия беспилотникам и нужны МиГ-31. Ведь этот самолёт изначально не носитель "Кинжалов", а дальний истребитель-перехватчик крылатых ракет. Впрочем, перехват НАТОвских БПЛА тоже выглядит чересчур смело для России.

Но МиГ-31 ещё обладает большими возможностями по дальнему обнаружению воздушных целей. И в качестве такого, в некотором смысле самолёта дальнего радиолокационного обнаружения, он даже применялся в Сирии. Кроме того, МиГ-31 наверняка имеет свой бортовой комплекс радиоэлектронного подавления. При помощи которого можно будет создавать помехи беспилотникам НАТО.

А если эта "мягкая сила" не подействует на чересчур наглых разведчиков НАТО, то остаётся старое испытанное средство, "душ" из авиатоплива, который в марте этого года успешно опробовал российский летчик Су-27 вблизи берегов Крыма.

Напомним, 14 марта 2023 года американский беспилотник MQ-9 Reaper благополучно упал на дно Чёрного моря, после того как в его сторону наш Су-27 осуществил сброс порции авиатоплива. Видимо, периодически для западных "партнёров" такие действия все-таки нужно повторять в терапевтических целях.

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