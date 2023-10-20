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Олег Володин

Перечислены реальные задачи Миг-31 с "Кинжалами" над Чёрным морем: против США и Украины

5:55
Силовые структуры

Для чего именно российские Миг-31И с ракетами "Кинжал" начали постоянное патрулирование в черноморском регионе — обсуждают эксперты, военные и "диванные специалисты" в соцсетях.

Перечислены реальные задачи Миг-31 с "Кинжалами" над Чёрным морем: против США и Украины
Фото: Kremlin.ru

Патрулирование (как сообщили Pravda. Ru жители Южного берега нашего Крыма), кстати, началось как минимум за сутки до раскрытия Владимиром Путиным своего решения о развертывании защитно-ударного контура на юге России.

Больше того, "вражеские" медиа уже выкладывают спутниковые фото "русских богатырей" (Миг-31 — размером как гражданские Boeing-737) на аэродроме Бельбек — под Севастополем в Крыму.

Президент России, сообщив из Китая о выходе "Мигов" на патрулирование, назвал задачи — контроль региона Чёрного и Средиземного морей. Туда, напомним, пришли две авианосные ударные группы США (АУГ, авианосцы плюс корабли сопровождения, включая ракетные).

Сейчас штатовские авианосные ударные группы (с полным авиакрылом на борту каждого авианосца, ракетами на самолетах и кораблях "эскорта и обеспечения") курсируют у берегов Ливана, Сирии и Израиля.

Первую возглавляет авианосец "Джеральд Форд", другую — "Дуайт Эйзенхауэр". Уйдут они - придут другие эскадры, с авианосцами или без, США очень "любят" средиземноморский регион, считая его "оплотом НАТО". Точнее - таковым он был с момента распада СССР и до выхода на дежурство "кинжалоносцев".

Собственно, споры "а может ли "Кинжал" без ядерной боеголовки, даже при наведении с имеющихся военных спутников РФ поразить движущиеся АУГ" не утихали уже который год. Понятно, что в случае "ядерки" несбиваемая ПВО гиперзвуковая ракета "накроет" любые соединения — но вариант с ядерным ударом (пока) не рассматривается.

  • Одна часть спорщиков-экспертов писала — нет, не сможет. Пока ракета (даже на гиперзвуке) будет лететь, корабли уйдут, их наведение будет глушить вражеский РЭБ, а "записать в память" ракет рельеф невозможно — там же одно море, вода и вода.
  • Другие рассказывали о различных системах наведения, прорыва ПРО и "глушения глушилок", подсчитывали расстояния и скорости.

Теперь официальный ответ дан — да, "Кинжал" теперь имеет многофункциональную боеголовку, "позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям (авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат".

А сами истребители "Миг-31" имеют не только возможность выхода в стратосферу, но и систему дозаправки — так что могут находиться над морем очень, очень долго.

Какие же именно задачи будут решать "Миг-31" с "Кинжалами"?

Некоторые псевдоэксперты уже успели сообщить, что они смогут "сбивать обнаглевшие и лезущие к Крыму наводить ВСУ дроны и разведчики НАТО". Конечно же, нет.

Гигант "Миг" может сдуть такой дрон или самолет, просто пролетев мимо и качнув крыльями, а использование его для охоты на БЛА-разведчики сравнимо с попыткой гоняться за мышью или кузнечиком на спорткаре. Хотя не исключено, что "сдуть" БПЛА как-нибудь придётся.

"Главный посыл тут — обеспечение безопасности наших сил в Сирии и Восточном Средиземноморье, которые могут быть втянуты в противостояние. Гипотетический сценарий такого противостояния может закрутиться в случае попытки США нанести удар по Сирии в рамках противодействия возможностям Ирана в Средиземном море", поделился с RT военный эксперт Илья Крамник.

Он пояснил, что перехват таких ракет на сегодня невозможен, а ещё это "возвращение авианосцев США под колпак российской авиации, как в СССР".

Добавим, что в случае угрозы или даже произошедшей беды с российскими силами в регионе, "Кинжалы" на "гиперзвуке" за считанные минут донесут 500-килограмовый "привет" в Израиль или любую соседнюю с ним страну.

Ещё одна причина — ответ на использование ВСУ американских ATACMS. "В частности, МиГ-31 с "Кинжалами" призваны затруднить работу украинской авиации, ЗРК "Пэтриот" и других дальнобойных ракетных систем, которые уже на этапе развертывания могут получить 500-киолограмовый сюрприз", пишут эксперты БелВПО.

Мало того, уже месяц из украинских черноморских портов иностранные судна вывозят зерно и металлы (пусть и мало) — хотя Россия предупредила, что "будет рассматривать корабли как перевозчики оружия". Вероятнее всего, "Кинжалы" поубавят пыл совсем уж бесстрашных перевозчиков.

Также проект "Контора пишет" считает, что появление "Мигов" с "Кинжалами" над Черноморским бассейном означает начало работы "того самого разведывательно-ударного контура".

А с учётом той радарной и прочей аппаратуры, что стоит на этих самолётах — они смогут видеть и подготовку ВВС Украины к запуску со своих "бортов" ракет Taurus, Storm Shadow/Scalp, и. т.д., передавать данные о них или поражать аэродромы сами.

Ну и, конечно же, Киев уже 600 дней старается отслеживать любой взлет любого МиГ-31 в России, объявляя воздушные тревоги.

Теперь воздушная тревога на Украине будет нескончаемой, поскольку МиГи над Черным морем будут находиться постоянно и "долбануть" по Украине смогут в любой момент. Да и время подлёта сократилось — с нескольких минут до "минуты с секундами" из Чёрного моря.

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Как будут топить АУГ: рассекречен боевой пуск "Кинжала" с МИГ-31
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир путин
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