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Любовь Степушова

Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS

Силовые структуры » Военные новости

Москва должна ответить США на поставки и применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Реальным видится лишь один вариант — зеркальный.

Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS
Фото: Youtube

ВСУ застали врасплох российскую ПВО

О нанесении удара по военному аэропорту в Бердянске американскими дальнобойными ракетами ATACMS сообщили в РФ некоторые официальные лица, например, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Вашингтон подтвердил отправку ракет, Минобороны РФ пока событие не прокомментировало.

По данным из блогосферы, были поражены российские военные вертолёты, их количество называется разным, среди жертв якобы наземный персонал, пилоты не пострадали.

The New York Times пишет, что поставка БР ATACMS из США на Украину прошла в секретности, так как "Украина хотела попытаться застать россиян врасплох". Скажем, что это ей удалось — удар российские ПВО "зевнули". Вероятно, выводы будут сделаны, тем более что специалисты ещё месяц назад предупреждали, что ATACMS Украине уже поставлены. Не исключено, что и немецкие ракеты Taurus.

Для Украины выбрана самая старая модель ATACMS

Российские военные эксперты, анализируя снимки осколков американских БР, появившиеся в Сети, сделали вывод, что удар нанесла самая старая модель ATACMS 1996 года — MGM-140A (M39). Она имеет дальности до 165 и до 300 километров. Американцы уверяют, что переданы менее дальнобойные ракеты.

MGM-140А — тактическая БР класса земля-земля. Пусковыми установками для ATACMS являются системы для ракет HIMАRS. Каждая ракета ATACMS имеет до 950 небольших бомб-кассет. Ракета неповоротлива (не "Искандер"), не очень точна (не имеет блока GPS), но имеет большую площадь поражения и самую тяжёлую боевую часть. То есть мост не разрушит, но по аэродромам и складам бьёт убойно.

Имея на вооружении такие ракеты, ВСУ имеют возможность поражать тыловые районы ВС РФ на всю глубину до Азовского моря и дальше.

Большое значение имеет количество переданных ракет. Разные американские источники сообщают, что передано от 12 до 20 единиц. Таким образом, о ежедневном применении речи не идёт, и это незначительное число, чтобы серьёзно повлиять на ход СВО. Однако американцы могут и не сообщать реальные данные. К применению ATACMS можно приспособиться (как приспособились к Storm Shadow) — самолёты и вертолёты пережидают в воздухе сам удар, когда есть информация о пуске.

У России также есть комплексы ПВО, способные бороться с БР, например, С-400, "Бук", ЗРК С-300 ПМ2, С-350 "Витязь".

Ответ РФ может быть разным

"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьёзный характер", — написал посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram.

Какие последствия, он не уточнил.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Work высказал мнение, что в ответ Россия полностью разрушит критическую инфраструктуру Украины. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится, заявил Риттер.

Некоторые российские эксперты предполагают, что РФ нанесёт удары по резиденциям президента Украины, минобороны, верховной рады, государственных органов управления.

Из реальных ответов может быть официальная закупка баллистических ракет в КНДР и Иране и их применение против ВСУ. Хотелось бы, чтобы было и широкое наступление с отодвиганием границ линии боевого соприкосновения, чтобы исключить применение ВСУ дальнобойных БР.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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