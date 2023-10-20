Наступление ВС РФ на Авдеевку продолжилось с новой тактикой

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Остановившееся наступление ВС РФ по окружению контингента ВСУ в Авдеевке возобновилось с изменением тактики.

Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

Возобновились атаки ВС РФ по закрытию "котла" вокруг Авдеевки

Военнослужащий ВС РФ с позывным "Вожак" с одноимённого Telegram-канала сообщает, что на его участке (на юге от Авдеевки), "вчера соседи справа заняли два укрепа, а на севере наши войска снова отбили ключевой террикон и вышли к Бердычам".

По его словам, пятница прошла в контрбатарейной борьбе. "Ночью противник готовился провести контратаку, чтобы отбить занятый нами укрепрайон, но авантюра не удалась. Группу спалили и отработали "Тюльпаном".

"Вожак" не считает верным сравнивать сражение за Авдеевку с "Бахмутской мясорубкой".

"Чудеса героизма сейчас не в том, чтобы идти вперёд, зачищая траншеи, а в том, чтобы просто удержаться, так как подходы к Авдеевке укреплены так, как не укреплён, пожалуй, ни один участок по всему донецкому фронту".

По мнению бойца ВС РФ, сейчас самое насущное — не позволять ВСУ перебрасывать подкрепления с других направлений.

Telegram-канал "Авдеевка. Ru" пишет, что за городом взрывы не смолкают с утра. Периодически слышны прилёты на дальних и ближних окраинах — "такие, что на Химике у жителей звенят остатки остекления". Мобильная связь в городе работает с перебоями. Мобильный интернет практически отсутствует.

Изменилась тактика наступления: никакой спешки

Военный аналитик Юрий Подоляка считает, что второй этап Авдеевской операции реализуется неспешно, как на Купянском направлении, что "даёт пусть и медленный, но результат".

"Чем дальше, тем все более очевидно, что вторая фаза наступления проводится более грамотно. Никто никого не торопит и не гонит вперед. Всё делается основательно, с закреплением на достигнутых накануне рубежах и одновременной обработкой будущих направлений атаки", — пишет Подоляка в Telegram.

Военкор Александр Сладков сообщает в Telegram, что собранные Подолякой и "Народным Фронтом" более 300 единиц средств РЭБ (не уточняется) для Авдеевского фронта помогают российским военнослужащим бороться с дронами ВСУ.

Тelegram-канал "Милитарист" информирует, что на северном участке наступления был расширен контроль над терриконом (огромным отвалом коксохимического завода (КХЗ), по сути — высотой), а также занята высота под названием "холм Ясень". По данным автора, российская авиация уничтожила груз, прибывший для ВСУ на железнодорожную станцию в Очеретино. Погибли не менее 200 человек.

Клещи сжимаются

"Милитарист" указывает, что до смыкания клещей осталось менее 10 км. ВС РФ подвергают укрепрайон ВСУ в Авдеевке интенсивному обстрелу с обеих сторон и вынуждает украинцев растрачивать подкрепления, втягивая их в очаг огня.

По данным Юрия Подоляки, горловина "полукотла" составляет 8-9 км, и "любое продвижение россиян на 2-3 км здесь для противника станет роковым". ВСУ проводят контратаки из районе КХЗ, где у него сосредоточены основные резервы по направлению террикона, а резервы ВСУ втягиваются во встречное сражение чуть севернее, с целью блокирования нашего повторного продвижения в район Бердычей, уточняет блогер.

Можно сделать вывод, что, хотя до окружения Авдеевки ещё далеко, но оно неизбежно. Закрепление контроля над терриконом существенно ухудшает для противника ситуацию.

В пятницу верховный главнокомандующий Владимир Путин побывал в Ростове в штабе российской группировки СВО на Украине. В ближайшие недели станет ясно, к чему готовятся ВС РФ.

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