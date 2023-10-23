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Петр Ермилин

В США в ужасе из-за китайского "авианосца-убийцы", способного топить корабли НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Разрабатываемый в Китае "авианосец-убийца" может серьезно испортить планы Вашингтону и подорвать его позиции господства на международной арене, считают авторы американского издания Military Watch Magazine (MWM). В своей новой публикации они рассказывают о новых разработках Пекина и оценивают их опасность как для США, так и для всего НАТО.

В США в ужасе из-за китайского "авианосца-убийцы", способного топить корабли НАТО
Фото: flickr.com
  • Pravda.Ru публикует перевод материала MWM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Согласно новому отчету Пентагона, Народно-освободительная армия Китая, возможно, работает над созданием баллистической ракеты межконтинентальной дальности с обычной боеголовкой, а в ежегодном докладе Министерства обороны Конгрессу США о развитии китайской обороны и безопасности подчеркиваются возможные проблемы, которые это может создать. В докладе подчеркивается, что Китай быстро расширил свой ядерный арсенал: его предполагаемый размер увеличился на 25 процентов за последний год и достиг 500, в то время как ожидается, что к 2035 году будет развернут арсенал в 1500 единиц, что частично сократит разрыв с гораздо более крупными российским и американским арсеналами. Страна также разрабатывает целый ряд новых классов баллистических ракет, в том числе баллистическую ракету межконтинентального радиуса действия шахтного базирования DF-5C, которая, как ожидается, будет нести несколько крупных боеголовок мощностью в несколько мегатонн.

Поскольку Китай начал размещать неядерные баллистические ракеты средней, а затем и средней дальности, создание межконтинентальной ракеты с обычным вооружением могло бы представлять собой логический прогресс. В частности, Соединенные Штаты также инициировали разработку межконтинентальной баллистической ракеты с обычным вооружением в рамках программы «Конвенциональный быстрый удар» , при этом ракеты, как ожидается, будут служить в качестве стратегического оружия и инструмента принуждения в дополнение к ракетам с ядерным вооружением.

Китай располагает, безусловно, самым грозным арсеналом противокорабельных баллистических ракет в мире и постепенно расширил его от использования ракет средней дальности до развертывания ракет средней дальности, способных поражать цели далеко за пределами западной части Тихого океана, в первую очередь DF-26. Это будет полным соответствием трендам последних 15 лет, если китайская межконтинентальная баллистическая ракета с обычным вооружением также будет использоваться в качестве противокорабельного варианта «убийцы авианосцев», который предоставит Народно-освободительной армии возможность поражения вражеских военных кораблей, пересекающих большую часть океанов мира, если не каждый их них.

Этот потенциал может быть высоко оценен, если Китай попытается обеспечить более широкую защиту своих морских торговых путей, поскольку западные военные корабли в прошлом использовались для захвата северокорейских, российских и иранских торговых судов в международных водах, в то время как все чаще возрастает вероятность того, что они могли сделать то же самое против китайских кораблей. Это также позволит оказывать поддержку военным кораблям, действующим в Атлантике и Персидском заливе, нанося удары по ключевым военно-морским объектам противника, таким как авианосцы и эсминцы.

Учитывая, что существующая система противовоздушной обороны в американских авианосных ударных группах считается неспособной перехватывать удары даже баллистических ракет средней дальности, межконтинентальная баллистическая ракета может изменить правила игры в балансе сил в водах за пределами западной части Тихого океана, где военно-морское присутствие Китая все еще остается относительно низким. Противокорабельный вариант может быть разработан либо для дорожных мобильных межконтинентальных баллистических ракет DF-31, либо для дорожных мобильных межконтинентальных ракет DF-41, либо, возможно, для нового класса мобильных мобильных ракет.  

Поскольку в американских отчетах постоянно подчеркивается, что Китай находится на пороге прорыва в создании лучшего в мире гиперзвукового планирующего корабля межконтинентальной дальности, существует также немаловажная вероятность того, что в будущем баллистическая ракета с обычным вооружением сможет установить такие машины для еще большей дальности поражения, более высокой скорости и сопротивлению против ПВО.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша китай пентагон
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