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Петр Ермилин

В Великобритании объяснили, зачем Украине поставили ракеты ATACMS

Силовые структуры » Военные новости

17 октября стало известно, что Вашингтон тайно передал Киеву "небольшое количество" ATACMS дальностью 165 километров. Ракеты были впервые использованы для удара по аэродрому Бердянска. Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) Зузанна Гвадера и Тимоти Райт анализируют последствия этих поставок, удар Киева по Бердянску и объясняют, зачем Вооруженным силам Украины (ВСУ) был поставлен этот тип оружия.

В Великобритании объяснили, зачем Украине поставили ракеты ATACMS
Фото: openverse.org by Gpadilla81 is licensed under CC BY-SA 4.0.
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Соединенные Штаты после долгих раздумий поставили Украине баллистические ракеты малой дальности армейской тактической ракетной системы (ATACMS). Ракеты, которые являются одноступенчатыми, передвижными и твердотопливными, позволят Украине подвергнуть риску дополнительную российскую военную технику и, вероятно, заставят Россию адаптировать свою военную позицию в ответ.

Обсуждение поставок

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября 2023 года сообщил, что США поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) системами ATACMS, и Совет национальной безопасности США позже подтвердил это. В тот же день Украина нанесла удары по двум отдельным аэродромам в [...] Бердянске и Луганске, таким образом впервые применив систему. На кадрах в социальных сетях показан запуск как минимум шести ракет ATACMS [...] по всей видимости, пусковой установки M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). На данный момент США поставили Украине 38 пусковых установок HIMARS.

Длительное обсуждение Вашингтоном вопроса о предоставлении Киеву системы ATACMS отчасти объясняется опасениями президента США Джо Байдена, что ее поставки могут привести к эскалации конфликта. Это беспокойство, похоже, уменьшилось после сдержанной реакции России на поставку Украине крылатой ракеты наземного базирования SCALP EG/Storm Shadow, произведенной Францией и Великобританией. Дальность SCALP EG/Storm Shadow значительно больше, чем у ATACMS.

Министерство обороны США, очевидно, было обеспокоено тем, что передача ATACMS приведет к увеличению запасов и снижению уровня боеготовности США. Официальное количество ATACMS, находящихся в распоряжении США, не разглашается. В 2020 году Министерство обороны заложило в бюджет обновление 1075 старых ракет в рамках программы продления срока службы. На снимках обломков ракеты, предположительно использовавшейся при атаке, видно, что Украине были поставлены M39 ATACMS Block I, произведенные в 1997 году. 

Новые цели

Вариант M39 ATACMS оснащен 560-килограммовой кассетной боевой частью из 950 бомб M74. Они эффективны против слабых целей, таких как легковые автомобили, самолеты и вертолеты, а также скопления солдат. Ракета имеет максимальную дальность полета 165 километров. Другие варианты ATACMS имеют максимальную дальность действия до 300 км.

Украина утверждает, что в ходе нападения 17 октября уничтожила девять вертолетов, а также зенитно-ракетную установку, несколько транспортных средств и склад боеприпасов, а также повредила взлетно-посадочную полосу. Спутниковые снимки этих мест, сделанные 18 октября, позволяют предположить, что по меньшей мере 17 вертолетов, в том числе несколько боевых вертолетов Ка-52 "Хокум" , вероятно, были повреждены или уничтожены. Учитывая очевидную зону рассеивания суббоеприпасов, возможно, были повреждены дополнительные вертолеты и другое оборудование, хотя на снимках этого не видно.

[...]

В более широком смысле, ATACMS предоставляет Киеву полезную дополнительную возможность поражать российскую технику, чего не может сделать другое вооружение, поставляемое Западом, из-за ограничений по боеголовке или дальности действия. Как показала атака 17 октября, незащищенное оборудование с мягкой обшивкой, такое как винтокрылые и неподвижные платформы, уязвимо для кассетных боеголовок.

Учитывая предыдущие опасения США, вполне вероятно, что Вашингтон поставил Киеву лишь небольшое количество ATACMS. Таким образом, Украине необходимо будет тщательно продумать будущие цели для достижения максимального эффекта, если только США не решат отправить дополнительные ракеты в будущем. Поскольку вариант М39 неэффективен против защищенных целей из-за конструкции его боеголовки, Россия может отреагировать на передачу путем строительства усиленных укрытий для самолетов для защиты дорогостоящего оборудования или путем рассредоточения уязвимого оборудования, которое сейчас находится в радиусе 165 км ATACMS, на нескольких базах. вне.

Хотя такие шаги, вероятно, снизят уязвимость российской техники для будущих украинских атак с использованием баллистических ракет малой дальности, они также, вероятно, сократят время нахождения российских вертолетных или вертолетных платформ из-за ограничений по топливу и дальности полета. Если Россия построит усиленные укрытия для самолетов, то у Украины есть другие типы противостоящего вооружения, такие как поставляемые Францией и Великобританией SCALP EG/ Storm Shadow , которые она может использовать для поражения этих объектов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша всу украина пентагон
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