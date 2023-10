17 октября стало известно, что Вашингтон тайно передал Киеву "небольшое количество" ATACMS дальностью 165 километров. Ракеты были впервые использованы для удара по аэродрому Бердянска. Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) Зузанна Гвадера и Тимоти Райт анализируют последствия этих поставок, удар Киева по Бердянску и объясняют, зачем Вооруженным силам Украины (ВСУ) был поставлен этот тип оружия.

Фото: openverse.org by Gpadilla81 is licensed under CC BY-SA 4.0.