Your browser does not support the audio element.

Западу стоит сменить свой подход к Украине и начать вкладываться в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, считают авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Маргарита Хвостова и Дмитрий Кривошеев. В своем новом материале украинские эксперты объясняют, каким образом развитие ВПК Украины поможет Западу и почему вкладываться в ВПК Украины нужно уже сейчас

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0