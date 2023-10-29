На Украине предложили новый подход к военной помощи Запада Киеву

11:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Западу стоит сменить свой подход к Украине и начать вкладываться в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, считают авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Маргарита Хвостова и Дмитрий Кривошеев. В своем новом материале украинские эксперты объясняют, каким образом развитие ВПК Украины поможет Западу и почему вкладываться в ВПК Украины нужно уже сейчас

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

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С тех пор, как первые ракеты упали на Украину, военная поддержка западных союзников стала основой защиты Украины от [...] России. Но несмотря на значительный рост производства боеприпасов в США и Европейском Союзе, военные склады западных союзников не бездонны, равно как и политическая воля и средства для их финансирования. А недавняя вспышка войны в секторе Газа только усилила нагрузку на поддержку Запада. Более того, некоторые европейские страны осознали, что более прагматично поддерживать свою армию в хорошей форме, а не отправлять свою технику в качестве военной помощи.

Таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку украинской армии, Запад должен расширить собственное производство вооружений, а также инвестировать в военно-промышленный потенциал Украины, чтобы повысить ее военную самодостаточность – и долгосрочную безопасность Европы.

Инвестиции в военный потенциал Украины

Первые признаки поддержки Западом украинского военного производства были замечены на первом Международном форуме оборонной промышленности в Киеве в сентябре, который собрал 252 производителя оружия из 31 страны. Впоследствии было подписано 20 соглашений, и 59 компаний присоединились к новосозданному Альянсу оборонной промышленности. Хотя все стороны хранили молчание о деталях соглашений из соображений оперативной безопасности, требования, выдвинутые ВСУ на форуме, выявили три наиболее насущные потребности.

Артиллерия

Стабильное и достаточное обеспечение артиллерийскими снарядами имеет решающее значение для способности ВСУ проводить наступательные операции. В среднем украинские силы выпускают около 110 000 155-мм снарядов в месяц, но минимум, необходимый для реализации успешных боевых планов, почти в три раза выше — 360 000 снарядов в месяц. В настоящее время США производят 28 000 патронов калибра 155 мм в месяц, а страны ЕС производят около 25 000 патронов в месяц. Хотя западные союзники планируют утроить производство артиллерийских снарядов в ближайшем будущем, этого увеличения все равно будет недостаточно для покрытия минимальных потребностей ВСУ.

Поэтому для ЕС было бы целесообразно продолжить сотрудничество с украинским государственным военным производителем "Укроборонпромом" в рамках программы расширения производства артиллерийских снарядов . До сих пор "Укроборонпром" активно развивал совместные возможности с европейскими партнерами. Например, в июне он объявило о планах увеличить производство 155-мм снарядов примерно до 20 000-30 000 снарядов в месяц, а также другой военной техники в сотрудничестве с немецкой компанией Rheinmetall. В мае Rheinmetall также объявила , что рассмотрит возможность совместного производства техники и боеприпасов для ПВО с "Укроборонпромом". Аналогичные переговоры недавно были инициированы "Укроборонпромом" с французской и британской BAE Systems . А ранее в этом году "Укроборонпром" и государственная Польская группа вооружений объявили, что они наладят совместное производство 125-мм снарядов для танков советской эпохи, которые пользуются большим спросом в контрнаступательных операциях Украины. Если эти планы будут реализованы, это существенно усилит военный потенциал Украины, а также поддержит экономику обоих партнеров.

В дальнейшем взаимодействие ЕС и Великобритании с "Укроборонпромом" должно быть упорядочено через одну платформу для координации устойчивого увеличения собственного производства артиллерийских боеприпасов в Украине, доведения ее до уровня самодостаточности. Взаимодействие с "Укроборонпромом" должно представлять собой не разбросанные попытки различных западных компаний расширить свои рынки вооружений, а логическую и всеобъемлющую стратегию по укреплению обороноспособности Украины. При этом "Укроборонпром" мог бы стать производственным центром для западных производителей артиллерийских снарядов.

Оружие дальнего действия

Украине необходимо оружие дальнего действия, чтобы подорвать российские запасы боеприпасов и топлива далеко за линией фронта. Это необходимо для развития ВСУ. Великобритания и Франция уже поставили Киеву крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP , которые ВСУ успешно применили. Но Германия по-прежнему не решается предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, а США лишь недавно приняли решение о поставке баллистических ракет большой дальности ATACMS, о которых Украина просила с середины 2022 года.

Это нежелание намекает на политические трудности, с которыми сталкиваются западные союзники при предоставлении Украине оружия дальнего действия, особенно в связи с дебатами о риске эскалации , который возникает в результате прямого участия в конфликте. Несмотря на то, что после поставок Украине ракет явной эскалации со стороны России не произошло, западным странам, тем не менее, следует сосредоточиться на оказании помощи Украине в создании собственной программы вооружения большой дальности. Это снизит как риск эскалации, так и зависимость Украины от ограниченных западных поставок.

Украина уже сотрудничает с некоторыми зарубежными странами в производстве ракет, а Киев объявил об успешном использовании отечественных ракет большой дальности против российских сил. Однако, судя по информации из открытых источников, серийно они пока не производятся. Между тем, увеличение производства ракет Западом для Украины необходимо для поддержания ее обороноспособности. Но необходимо также принять долгосрочные решения для поддержки перехода Украины к производственной самодостаточности. Это могло бы включать в себя совместные украинско-западные предприятия, совместное производство и совместное финансирование. И, как и в случае с артиллерией, это должно быть скоординировано между западными союзниками, чтобы обеспечить синергию западных действий. Например, упрощенный доступ к западным технологическим ресурсам и финансовым инвестициям может иметь решающее значение для запуска долгожданной разработки украинской тактической ракетной системы "Грим-2".

Дроны

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают играть решающую роль в конфликте в качестве оружия и средства разведки. Обнадеживает тот факт, что Украина быстро развила свою отрасль в этом секторе: количество частных производителей дронов в стране выросло с 7 до 80 менее чем за год. Государственные производители вместе с западными партнерами также быстро адаптировались. В частности, украинская компания "Антонов" открыла в сентябре новый центр дронов и объявила о планах расширить свои возможности по производству БПЛА в сотрудничестве с французскими компаниями Turgis и Gaillard. А старый партнер Украины по производству БПЛА, турецкая компания Baykar, уже приступил к строительству производственного подразделения в Украине, которое будет включать в себя сборочную линию, композиты и планируемую двигательную установку. Однако на это уйдет больше года.

Несмотря на эти шаги в правильном направлении, производство дронов на Украине необходимо укреплять, особенно если учесть, что Россия начала производство собственной версии мощного иранского беспилотника "Шахед". Поэтому совместное производство дронов с ударными системами будет иметь решающее значение для способности Украины ответить на российские удары. Несмотря на устоявшиеся партнерские отношения Украины в области производства беспилотных летательных аппаратов, расширение ее новых партнеров имеет важное значение для диверсификации ее арсенала БПЛА. А поскольку требования к производству дронов не такие жесткие, возможностей для расширения здесь больше, чем в других отраслях военной промышленности. При этом западные компании вместе со своими украинскими коллегами должны продолжать инвестировать в разработку новых технологий дронов, чтобы укрепить возможности ВСУ, уменьшить зависимость от поставок западных дронов и стимулировать развитие передовых возможностей дронов в Европе и США для Украины.

Вооружение Украины для долгого конфликта

Российская спецоперация продолжает подталкивать Украину к перестройке и переосмыслению своего военно-промышленного потенциала. Учитывая ограниченные возможности и желание своих партнеров наращивать военное производство для Украины, США и Европа должны сосредоточиться на укреплении внутреннего потенциала Украины по производству вооружений. Эта стратегия может быть выгодна всем вовлеченным сторонам: в то время как Украина сможет покрыть свои самые насущные военные потребности, ее партнеры смогут развивать свою внутреннюю военную промышленность ради самих себя и избежать некоторой внутриполитической напряженности по поводу своего взаимодействия с США.

В настоящее время ни отечественное производство вооружений, ни возможности западной военной поддержки недостаточны для покрытия потребностей ВСУ. Вместо этого, наиболее подходящий путь для удовлетворения оборонных потребностей Украины и потенциально привести к устойчивому росту возможностей вооруженных сил Украины, чтобы переломить ход конфликта, лежит через поддержку, которую западные партнеры оказывают Украине для помощи в развитии ее собственной промышленности, начиная с совместного производства. и инвестиции. В конечном итоге это дополнит военную помощь Запада и создаст более политически и финансово стабильную цепочку поставок для вооружения украинской обороны. Учитывая попытки России продлить конфликт , способность Украины поддерживать себя за счет производства ракет большой дальности, снарядов, беспилотников и других оружие, требующее массового производства, будет иметь решающее значение. В краткосрочной перспективе это поможет удовлетворить потребности украинской армии в боеприпасах, а в долгосрочной перспективе укрепит обороноспособность Украины и ее партнеров и обеспечит более безопасное европейское будущее.