В США назвали "потенциальные цели" для ударов F-35 c ядерным оружием

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США объявили о планах разработки новой гравитационной бомбы B61-13, которая будет совместима с истребителем F-35, пишет американский Military Watch Magazine в своем новом материале. Журналисты анализируют, что может стать потенциальной целью для данных ударов.

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27 октября военные США объявили о планах разработки нового класса ядерной гравитационной бомбы B61-13, разработку которой Пентагон поддерживает на том основании, что приобретаемые в настоящее время бомбы B61-12 имеют недостаточную полезную нагрузку для поражения некоторых укрепленных подземных или обширных целей, с которыми можно было столкнуться. Современные варианты B61 позволяют операторам устанавливать мощность взрыва перед использованием, при этом максимальная мощность B61-12 составляет всего 50 килотонн, хотя примерно втрое превышает 15 килотонн, использованных для уничтожения Хиросимы в 1945 году, что все еще на порядки меньше, чем у многих более крупных ядерных бомб, находящихся на вооружении.

Напротив, самая высокая мощность для более старого варианта B61-7, составляющая около 350 килотонн, является одной из самых высоких, когда-либо устанавливаемых на самолет размером с истребитель, при этом ожидается, что B61-13 будет иметь аналогичную мощность и, таким образом, станет более подходящей заменой B61-7 в арсенале. В отчете Пентагона резюмируется, что новая бомба "предоставит президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных и обширных военных целей".

"B61-13 будет использовать преимущества существующих производственных возможностей, поддерживающих B61-12, и будет включать в себя современные функции безопасности, защиты и точности B61-12", — поясняется в пресс-релизе Пентагона.

В нем уточняется: B61-13 будет доставляться современными самолетами, что усилит сдерживание противников и обеспечит безопасность союзников и партнеров, предоставив президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных и обширных военных целей. ядерный арсенал и имеют мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12».

Ожидается, что B61 будут наиболее широко использоваться истребителями пятого поколения F-35 , которые являются единственными западными истребителями-невидимками, способными нести ядерные боеголовки. В настоящее время США заключили соглашения о совместном использовании ядерного оружия с пятью европейскими государствами, четыре из которых являются заказчиками F-35, в то время как есть признаки того, что Польша и Япония, которые также заказали истребители-невидимки, также могут присоединиться к соглашениям о предоставлении доступа к американским ядерным бомбам в военное время. Хотя сообщалось, что B61-13 не подпадает под действие соглашений о совместном использовании ядерного оружия, это остается неопределенным и может измениться, если будет сочтено, что увеличение ударной мощности с большей полезной нагрузкой отвечает интересам североатлантического союза.

Важность способности проникать через укрепления возросла по мере роста напряженности между Соединенными Штатами и их ведущими противниками, поскольку Китай, Северная Корея, Россия и Иран имеют сильно укрепленные ключевые военные объекты глубоко под землей. Северная Корея, в частности, была лидером в распространении этих технологий и обеспечивала защиту объектов Ирана и "Хезболлы". В феврале Иран обнародовал изображения очень хорошо укрепленной авиабазы ​​под названием Eagle 44, предположительно построенной в горах при поддержке Кореи.

Аэродромы, заводы по производству оружия, тайники с оружием, убежища для гражданского населения, а также целые базы и казармы были построены глубоко под землей по всей Северной Корее, часто на глубине, превышающей 100 метров, а подземная железнодорожная система столицы Пхеньяна укреплена столь же глубоко.

Это представляло собой ключевую проблему для американских планов нападения на страну на протяжении десятилетий, в том числе в 2017 году, когда Белый дом был близок к санкционированию атаки с использованием до 80 ядерных боеголовок. Хотя ожидается, что ни один вариант B61 не сможет проникнуть в такие глубокие объекты, точное наведение более современных вариантов позволяет с большим эффектом использовать несколько бомб на одном и том же объекте - при этом одна эскадрилья F-35 потенциально способна сбросить более дюжины бомб. в одном вылете. Поскольку это один из самых дорогих боеприпасов в мире, который, как известно, стоит больше, чем его вес в золоте, количество укрепленных целей, тем не менее, превысит количество доступных B61 в несколько раз.