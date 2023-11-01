В США назвали кризис ПВО главным фактором уязвимости Вашингтона

США столкнулись с серьезным кризисом противовоздушной обороны (ПВО), выражающимся в нехватке соответствующих систем, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM). Авторы издания утверждают, что на США в том числе оказывается давление со стороны России, арсеналы которой существенно превосходят возможности Вашингтона.

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Растущее участие вооруженных сил США в продолжающихся боевых действиях между Израилем и палестинскими группировками ополченцев в секторе Газа, а также развертывание новых средств ПВО на Ближнем Востоке в рамках более широкого расширения регионального военного присутствия в стране выявили растущую напряженность об американской противовоздушной обороне во всем мире.

Нехватка имеющихся средств была основной движущей силой этой проблемы, и, похоже, ее решение вряд ли будет решено из-за ограниченных производственных мощностей для существующих систем ПВО. США полагаются на наземные системы противовоздушной обороны не только при выполнении обязательств на Ближнем Востоке, но и на множестве других театров военных действий, особенно в Восточной Европе и Тихоокеанском регионе - в первом случае они сталкиваются с крупными российскими ракетными арсеналами, а во втором - с арсеналами России, Китая и Северной Кореей вместе взятыми.

Это означает, что выделение новых подразделений на Ближний Восток, а ранее в этом году "пожертвования" Украине, имеют серьезные последствия для баланса сил в других регионах. Поскольку Китай, Северная Корея, Россия и Иран, названные в отчетах Пентагона четырьмя "великими противниками Америки", продолжают значительно расширять свои ракетные возможности, очень медленные темпы, с которыми армия США смогла приобрести новую систему ПВО, чтобы системы обеспечили дальнейшее уменьшение ее способности полагаться на такие активы.

Недавно, усилив американские и союзные силы на Ближнем Востоке, армия США развернула два из своих 15 передовых батальонов ракетных систем "Патриот" — или 13 процентов от общего арсенала. Еще два батальона предназначены для обучения, а по крайней мере четыре действующих батальона развернуты в Германии, Японии и Южной Корее. Передача Украине систем "Патриот", некоторые из которых понесли потери в боях , еще больше истощила арсенал, в то время как гораздо большее истощение построенной в Советском Союзе системы ПВО Украины только увеличило важность получения новых систем.

Каждый батальон "Патриот" состоит из штаба и трех-пяти огневых батарей, каждая из которых имеет до восьми прицепных пусковых установок для ракет класса "земля-воздух". Каждый из них также включает в себя радар AN/MPQ-65 и различное вспомогательное оборудование, такое как системы связи. На "Патриот" особенно полагаются из-за отсутствия эквивалентных западных систем, способных обеспечить сопоставимую защиту от тактических баллистических ракет малой дальности, которые летают на меньших высотах, чем ракеты большей дальности. Такие ракеты размещаются в очень больших количествах не только "великими державами-противниками", но и по более мелким потенциальным целям для американских атак, таким как Сирия, Белоруссия, Алжир и ливанское ополчение "Хезболла", которое приобрело их либо у России, либо у Северной Кореи.

Уязвимость американских целей для атак баллистических ракет малой дальности была продемонстрирована ограниченным ударом Ирана в начале января 2020 года, в результате которого погибло 109 американцев при нанесении удара по базе в Ираке с использованием местных ракет. Сирия также использовала свои баллистические ракеты для нанесения точных ударов по нефтедобывающим объектам на северо-востоке страны, которые находятся под контролем Турции, и незаконно добывала сирийскую нефть для финансирования поддерживаемых Турцией ополченцев. Возможность подобных ударов по американским объектам на северо-западе Сирии, где незаконные операции по добыче нефти значительно масштабнее, широко обсуждалась, а размер сирийского арсенала потенциально представляет беспрецедентную угрозу для сил США. Тем не менее, иранские и сирийские арсеналы затмеваются арсеналами, имеющимися на вооружении России, Китая и Северной Кореи, а это означает, что перенаправление "Патриотов" на Ближний Восток только сделает американские силы более уязвимыми в Восточной Азии и Восточной Европе.

Россия не только продолжает производить ракеты класса "земля-воздух" в объемах, в несколько раз превышающих Соединенные Штаты, но и с начала 2022 года многократно расширила масштабы производства перспективных баллистических ракет для своей системы малой дальности "Искандер", оказывая давление на и без того ограниченные возможности западной ПВО в Европе и Северо-Восточной Азии. Тем не менее, поскольку три его главных противника за пределами Ближнего Востока все чаще выставляют на вооружение ракеты, которые, как считается, выходят за рамки возможностей "Патриота" для надежного перехвата, используя нестандартные полубаллистические траектории, такие как корейский КН-23 и российский "Искандер", или даже гиперзвуковые планирующие аппараты, такие как китайские DF-17. "Патриоты" вполне могут иметь больший эффект на Ближнем Востоке, где арсеналы по-прежнему состоят в основном из ракет менее совершенных конструкций.

Наряду с "Патриотом" Соединенные Штаты в октябре передислоцировали одну высотную систему противовоздушной обороны THAAD из Форт-Блисс в Техасе в неизвестное место на Ближнем Востоке. THAAD — значительно более дорогая система, предназначенная для обеспечения защиты от атак на большие расстояния и, таким образом, для поражения ракет на гораздо больших высотах. На вооружении находятся только семь единиц, и, поскольку поставки остаются медленными, ожидается, что следующая единица поступит на вооружение только в 2025 году. Таким образом, любые потенциальные потери в бою станут серьезным ударом и ограничат способность армии реагировать на более широкий спектр угроз с помощью новых развертывания.

Все четыре "великих державных противника" имеют баллистические ракеты малой и средней дальности, для защиты от которых потребуются системы THAAD, хотя Россия развертывает такие ракеты только в качестве платформ "воздух-земля" и еще не развернула тактические ракеты "земля-земля" большей дальности. Наиболее заметные другие развертывания систем THAAD произошли на Гуаме, где они были размещены при администрации Обамы для защиты от новых поколений северокорейских баллистических ракет средней дальности. Системы были также развернуты в Южной Корее в 2016 году, что было сочтено весьма спорным из-за последствий для китайско-корейских отношений и возможности втянуть страну в потенциальную вооруженную конфронтацию между Америкой и ее региональными противниками.

Эффективность развертывания THAAD за пределами континентальной части США все чаще подвергается сомнению, поскольку не только Китай и Северная Корея принимают на вооружение гиперзвуковые планирующие аппараты , которые позволяют наносить удары слишком быстро для надежного перехвата, но и поскольку Иран демонстрирует признаки разработок такой ​​ракеты при возможной помощи Кореи. Хотя отсутствие у Ирана ядерного оружия ограничивает угрозу, которую его ракетные удары могут представлять для американских сил, высокая степень точности, которую он продемонстрировал даже при атаках на более дальние дистанции, по-прежнему вызывает серьезные вопросы относительно достаточности американских средств ПВО, развернутых на Ближнем Востоке.

В частности, "Патриот", в отличие от конкурирующих российских, китайских и северокорейских систем, не способен обеспечить широкую оборону или вести огонь на 360 градусов вокруг себя, что серьезно ограничивает территории, которые он способен защитить. В то время как во время войны в Персидском заливе в 1990-91 годах Соединённые Штаты смогли перебросить основную часть своих сил, включая средства тактической противоракетной обороны, на Ближний Восток, где они предназначались для противодействия весьма скудному и устаревшему иракскому арсеналу баллистических ракет, хотя и с весьма сомнительными возможностями . В результате сегодня одновременная напряженность в отношениях с несколькими гораздо более грозными военными державами поставила Америку в гораздо более слабую позицию для противодействия потенциальным ракетным атакам.