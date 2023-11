США столкнулись с серьезным кризисом противовоздушной обороны (ПВО), выражающимся в нехватке соответствующих систем, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM). Авторы издания утверждают, что на США в том числе оказывается давление со стороны России, арсеналы которой существенно превосходят возможности Вашингтона.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0