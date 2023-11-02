Time, O2, Foreign Policy: РФ запустила таймер конца Украины

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Российская армия усиливает давление на ВСУ, что приводит Европу и США в уныние, так как им хочется красивых побед, а не "русской мясорубки", хотя с начала распиаренного "контрнаступления" Украины никаких иных вариантов развития событий не предвиделось, отмечают ведущие мировые СМИ.

Фото: Midjouney: Газета со статьей "Русские в Киеве"

Следствием этого является откровенное сокращение помощи Запада украинскому режиму, соответственно, меняется и риторика. Как пишет издание Politico, "никаких успехов в контрнаступлении Украина не показала, поэтому российские войска получили возможность закрепиться на захваченных позициях".

Если с наступлением зимы боевые действия заглохнут окончательно, это было бы для Украины условно позитивным результатом, считают эксперты.

Почему?

Есть "неиллюзорная вероятность, что россияне перейдут от активной обороны к столь же активному наступлению". И тогда Украине придет "the end", говоря по-русски — "крышка".

Союзники уже заговорили о неспособности Украины выиграть у России эту войну. Об этом с нескрываемым злорадством пишет польский интернет-портал O2.

А польские военные и вовсе утверждают, что "наступает кульминация российско-украинского конфликта" и "после взятия Авдеевки нужно усаживать Владимира Зеленского за стол переговоров".

Испанская El Pais заявила, что "Россия не только смогла остановить наступление украинских войск, но и перешла в наступление на ключевых участках". В общем, Европа получила от США сигнал "Украина заканчивается" и поэтому, по мнению журналистов, "готовит себя к такому результату".

В Вашингтоне при этом не могут договориться о том, как распределять помощь Израилю и Украине. Конгрессмены под руководством нового спикера Майка Джонсона отказались рассматривать поддержку киевского режима в одном пакете с помощью Израилю.

Украина же пытается продолжать в духе требований и истерик, но больше этот метод не работает. Максимум, что она получила за последнее время, — это доклад Еврокомиссии о "прогрессе" кандидатов в члены ЕС Украины и Молдавии.

Также мир "тряхнуло" от огромного аналитического материала Time. В нём говорится, что на Украине "царит чудовищная коррупция, не остаётся боевой техники и людей для "мясных атак", а в победу уже не верят".

Аналитики издания отмечают, что Украина не выдержит ещё одной зимы под ракетными и артиллерийскими ударами. Россия будет выносить военную, а также энергетическую и логистическую инфраструктуру, и "останется молиться, чтобы зима была тёплой". А так — стоит признать, что "русские запустили таймер конца Украины".

"А нужна ли такая безумная спонсорская помощь, в ущерб нашим народам, причём помощь — заведомо проигрышному делу?" — обсуждают обозреватели журнала Foreign Policy. Они констатировали, что "насаждать демократию силой у США уже не получается".

К тому же полыхнул израильский конфликт, так что американцам "нужно и можно" бросить Украину. А вместе с ней и Европу, которую США истощили для помощи Киеву.

Как подчеркнул колумнист Foreign Policy Метью Крёниг, "если вас не заботит Украина, почему вас должна заботить Польша?"

Польша и сама на страницах национального издания Myśl Polska пишет, что "Россия под Авдеевкой одержит победу стратегического уровня, которая окончательно поставит в этом конфликте точку".

По сути, контрудар русских был лишь вопросом времени, признали соседи. При этом стратегия командующего российской армией оказалась сюрпризом для Запада. Проведя манёвр "в центре внимания", ВС РФ сосредоточили возле Авдеевки крупные силы артиллерии, танков и пехоты.

Это почти смертельно для ВСУ и Украины, жалуется украинский главком Валерий Залужный изданию The Economist.

Как минимум, потому что у ВСУ нет контроля над небом, не хватает дронов, а РЭБ, ПВО и артиллерия с танками у России гораздо лучше украинских систем. Также у Киева практически нет своего оборудования для разминирования и банально не хватает людей.

Таким образом, Запад лишний раз возымел возможность убедиться, что нельзя недооценивать Россию.

"Презираемая США "страна-безноколонка" сегодня имеет подавляющее преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах, и Украина со всей мощью НАТО не сможет её победить", — заключают эксперты.