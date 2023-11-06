Смоделирован ядерный удар B61-13 по Москве. Пора ли бояться?

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Не так давно Пентагон вознамерился модернизировать запас собственных термоядерных авиабомб B61 "до управляемой версии 13".

Фото: MAPBOX / NUKEMAP / АЛЕКС ВЕЛЛЕРШТЕЙН

В свою очередь, журнал Newsweek попросил учёных смоделировать ядерные удары по Москве и Санкт-Петербургу и опубликовал готовую симуляцию ядерной бомбардировки "двух столиц".

Журналисты пишут — надо скорее делать "москвабойную и пекинобойную бомбы" для сдерживания России и Китая.

Как пояснила Федерация американских учёных, у бомбы появится управляемое хвостовое оперение для повышения дальности и точности. Предполагается, что бомбить "русских и китайцев" бомбами с мощностью до мегатонны будут F-35, B-21, а позже — B-2.

Что же, если посмотреть на модель удара — B61-13 будет иметь большую площадь поражения и мощность (360 килотонн), чем бомба Хиросимы.

Американские военные пояснили — от такого удара одной (!) бомбой:

В Москве может погибнуть сразу 311 480 человек, а пострадают ещё 868 860 человек. В Санкт Петербурге могут погибнуть 360 150 человек, а пострадают ещё 685 930 человек.

Действительно, мощность B61-11/12/13 такова, что при взрыве:

сгорят все и всё в радиусе 1,6 км

оказавшиеся на расстоянии 3 км. умрут от радиации в течение месяца, а остальные от онкологических заболеваний.

гореть будет площадь в 170 кв. км.

А теперь давайте разберемся — чем нас пугают, и стоит ли этого бояться. Спойлер — до старта глобальной ядерной войны бояться не стоит. Тем более, что упомянутая бомба — это не новая разработка, а всего лишь модернизации десятков ранее существовавших образцов.

Да, украинцы сейчас (без преувеличения!) визжат от радости — обсуждая, как "невидимый" В-2А невидимо проникнет в "чахлую русскую ПВО" (которая уже стёрла большую часть ВВС Украины) и ПРО. Дескать, ну теперь заживём — если американцы "разбомбят командные пункты, бункеры, шахтные пусковые и хранилища".

Как пишет военный эксперт, автор Telegram-канала "Позывной Кацман", в реальности "даже мысль о сколько-нибудь серьёзном проникновении в наше воздушное пространство после 1,5+ лет СВО, должна вызывать непроизвольную (медвежью болезнь) у желающих".

"Переделка в B61-12 в итоге несколько уменьшит число бомб в арсенале. Если программу утвердят, то через сколько-то лет "успешных испытаний" запас B61 будет состоять из B61-12 (в районе 300 с чем-то изделий), нескольких десятков B61-11 и, может, до сотни B61-13", — поясняет он.

В Telegram-канале "Мэйдей" же напомнили, что эта симуляция ударов по РФ невероятно радует Украину, но на сегодняшний день технически для любых видов B61 есть только одно решение — быть сброшенной с самолёта.

Кстати, именно сбрасывать ядерные бомбы такого типа на границе с РФ учатся сейчас США и НАТО. В США считают, что "раз взрывы будут слабые — Кремль не ответит массированным ударом". Зря, конечно, они так считают - в ядерной доктрине РФ говорится о "всё, что летит - считаем ядерным" и "на любое ядерное отвечаем ядерным".

Ну, а радостным украинцам же стоит глянуть и симуляцию 100-мегатонного удара по Киеву — где сразу же сгорает почти миллион человек.

Или такая "модель удара" им не по душе, в отличие от "по Москве и Питеру"?

Впрочем, никто не будет бросать на город стомегатонники — для этого есть другие заряды, уж если придется "бахнуть". Но есть они и у России (причем вся триада, а также "Посейдоны", "Сарматы", "Авангарды", "Буревестники", и т.д.).

У властей Украины же ядерного оружия больше нет - третий в мире (!) атомный арсенал их любимые США заставили отдать в Россию.

И экономики нет, и ВПК нет. Как нет и Крыма, Донбасса с частью Херсонщины и Запорожья.

И никакие американские бомбы им утраченное не вернут…