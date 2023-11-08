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Любовь Степушова

Военный эксперт: "купол" РЭБ вредит нашим войскам

5:14
Силовые структуры » Военные новости

В чём главные трудности с обеспечением российских войск в ходе спецоперации; как прошивка китайского беспилотника Mavic, сделанная русскими хакерами, помогла отбить украинское контрнаступление; почему антидроновые "купола" опасны для наших танков, Pravda.Ru рассказал капитан 3-го ранга в запасе, автор телеграм-канала "Минная дивизия" Максим Климов.

Военный эксперт: "купол" РЭБ вредит нашим войскам
Фото: https://function.mil.ru

— Максим Александрович, какая сейчас обстановка в зоне спецоперации на Украине?

— Обстановка напряжённая. Военные успехи — это, в первую очередь, следствие мужества и героизма наших бойцов. Много проблем по линии связи и управления.

Сложился позиционный кризис из-за того, что новые средства борьбы ещё не получили соответствующего организационного оформления. И первый, кто это сделает, получит решающее преимущество.

Это в первую очередь БПЛА. Причём беспилотники не сами по себе, а в связке с другими средствами борьбы.

По связи у нас огромные претензии, потому что у нас де-факто одним из ключевых стандартов связи становится гражданская цифровая DMR-связь. Она даёт возможность шифрования, то есть противник не может прослушать переговоры при условии, что это правильно сделано с организационной точки зрения. Однако гражданские связи очень уязвимы к радиоэлектронному подавлению.

Когда связисты говорят: "ВСУ глупые, они не используют подавление", — я говорю: "Если противник, имея полную возможность, не использует подавление, есть серьёзный повод задуматься: или он живёт в ваших радиосетях, или он снимает радиоэлектронную обстановку и наносит удар другими средствами".

Одним из этих средств является переносная станция радиоэлектронной разведки "Пластун". У неё скромные характеристики, есть аналоги гораздо лучше. Одно маленькое но: украинцы их настрогали 150 штук и закрыли всю линию боевого соприкосновения, включая Белгородскую область. Радиоэлектронная разведка идёт на глубину 10-15 километров с точностями пеленгования порядка 1,5 градуса и возможностью перекрёстного пеленгования. Это позволяет сразу наносить артиллерийский удар, а если не очень хороший угол для пеленгования, дрон прилетает и уточняет. Они позволяют видеть идентификатор радиостанции: у него такой-то номер, он выполняет такие-то действия, и уже можно понять, кому принадлежит эта радиостанция, командиру, расчёту БПЛА и прочее.

Проблема в том, что наша радиоэлектронная борьба (РЭБ) заканчивалась на уровне бригад. В дивизии на уровне полка РЭБ нет. В авиации — на уровне фронта. Одна из критически важных задач сейчас — опускать эффективную радиоэлектронную борьбу на уровень батальона и ниже. У нас появилась "окопная РЭБ" для борьбы с беспилотниками, но это средство на уровне гаража.

Сейчас, с учётом того, что "птички" получили модернизированные каналы связи с переносом на другие частоты, становятся неэффективны старые ружья, а у нас старые средства РЭБ. Действительно эффективно подавление навигационного поля. Из-за этого значительно снизилась эффективность снарядов с аппаратурой наведения по спутникам: HIMARS, SCALP.

Огромную роль в успехе противостояния "контрнаступу" сыграла прошивка "1001" китайского БПЛА Mavic.

Он стал самым массовым беспилотником на линии боевого соприкосновения. У него есть псевдослучайная перестройка частоты, которой нет в гражданских DMR-радиостанциях. У нас группа хакеров взломала код. И когда появилась прошивка "1001", на Украине аж вой стоял.

Как раз по этому направлению сложилось эффективное взаимодействие минобороны с гражданским обществом. Например, "Дронбиатлон" на "Армии-2023". Это не соревнование дронов, а огромный объём работы на перспективу и для решения текущих задач. Ребята приезжали с фронта на "Армию-2023" в августе: "Есть такие-то проблемы". Именно гражданская инициатива позволяет многие вещи делать очень быстро.

Нужно внимательно разбираться в эффективности каждого средства. Например, так называемые купола. Это мощный передатчик помех, чтобы сбивать FPV-дроны. Но если они работают постоянно, то их видит радиоэлектронная разведка противника и закидывает снарядами. Например, у нашего танка Т-90 СМ очень хорошее покрытие, уменьшающее возможности обнаружения:

  • инфракрасного,
  • радиолокационного,
  • спутникового.

И вот на него ставится мощный передатчик помех, который нельзя выключить. К чему это приводит? Идёт самоходка пополнять снаряды, ВСУ не стреляют по ней, а рисуют трек движения и дальше накрывают склад боепитания со снарядами.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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