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Олег Володин

РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция

Силовые структуры

Россия уже выиграла противостояние с Украиной и НАТО — так оценивают на фронте практически все эксперты. На Западе это тоже понимают и постепенно начинают озвучивать.

РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Фото: Mil.ru

По сути, "технически" ВС РФ победили ВСУ ещё прошлой осенью — но Россия не кичится этим, а просто ждёт зимы и весны, чтобы добить украинский режим националистов — так считают даже иноСМИ (достаточно почитать National Interests, Politico, Time, Business Insider, Military Watch, и т. д.).

Кстати, об этом же рассказал журналистам "Царьграда" заместитель комбрига по боевому применению с позывным Ратибор. В своем интервью боец прямо говорил о том, что российская армия "победила в боевом противостоянии ещё в период боев за Клещеевку".

Собственно, с Артёмовском (Бахмутом) была та же история. По словам Ратибора, осталось загадкой то, как российским воинам "удалось развести Зеленского на грандиозное противостояние на абсолютно ненужном, со стратегической точки зрения, клочке земли".

При этом там была "переварена" самая боеспособная элита украинской армии — просто потому, что Зеленский "повёлся и закусил удила".

"Украинская армия, вместо того чтобы решать важные задачи, которые перед ними стоят, вынуждена бодаться за политическую [задачу]", — отметил Ратибор.

Теоретически это можно выдать за борьбу за сухопутный коридор и выход к Азовскому морю — что и делал Зеленский перед своими западными кураторами. Вот только решить эту самостоятельно поставленную задачу у Киева и ВСУ не удалось.

Теперь время работает на россиян.

"Технически война выиграна прошлой осенью, остается только ждать, впереди зима, холод, денег Запад больше не даст. У Украины ресурсы заканчиваются, мобресурс заканчивается, мотивированные люди заканчиваются. Воевать больше некем, нечем и нет смысла", резюмировал военный.

"Впереди зима. Многие, как и в 2022 год говорят "Украина окончательно замерзнет, перестанет бороться, восстанет, сдастся. Нет. Не в эту зиму. Эту зиму они переживут — тяжело, страшнее чем прошлую — но переживут. Конец настанет уже весной или следующей зимой (если военный конфликт затянется)" — рассказал Pravda. Ru эксперт по разведке Григорий Рипер.

"Сейчас начнутся заморозки, начнется традиционная позиционная борьба с наступлением ВС РФ. Украина будет огрызаться, устраивая медийные атаки, теракты. Получит она еще "Абрамсов" — которые будут гореть, как и "Леопарды" с "Бредли" и "Челленджерами". Получит F-16, которые (если не сбивать их над аэродромами и в воздухе силами ПВО и ВКС) будут "накидывать" высокоточку. Но это не поможет глобально" — считает он.

"А впереди — выборы в США, накопившееся недовольство в Америке, уставший помогать Украине ЕС, уменьшение финансирования, внутренние проблемы Киева (выборы и их отмена, недовольство народа и военных, и т. д.)", — считает разведчик.

"Украину ждет холод. Удары РФ по энергетической инфраструктуре, военной и транспортной. И, повторюсь, движение войск километр за километров, стирая оборону — с ВПК у России сейчас все очень хорошо. Так что весной вполне возможно, появятся новые области и региону (у России), начнутся переговоры о сдаче и новых границах как минимум", — заключил он.

Кроме того, специалист по разведке подтвердил мнения ведущих международных военспецов и журналистов о том, что кроме поставленных задач по "денацификации и демилитаризации Украины", Россия "приобретает после референдумов не только новые территории".

Наша страна получила (и получает) колоссальный (увы — оплаченный кровью) боевой опыт, навык современных военных действий, как ни одна другая страна мира.

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Когда закончится СВО? Когда Россия победит США?
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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