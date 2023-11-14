Физик: человечество вернётся к ядерным испытаниям

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Почему сейчас, впервые с 1996 года, всерьёз назрела необходимость возобновления подземных ядерных испытаний, как на их технологию подействует 30-летний перерыв в подобных экспериментах и повлияют ли ядерные испытания на проведение СВО на Украине, Pravda.Ru рассказал доктор физико-математических наук, декан факультета физики НИУ ВШЭ Михаил Трунин.

Фото: mil.ru

— Михаил Рюрикович, Штаты решили создать ядерное оружие в 24 раза мощнее сброшенной на Японию бомбы. Это термоядерная бомба B61-13. Неужели мир снова на грани ядерного конфликта?

— Я совершенно уверен, что руководство России, Штатов и всех остальных стран прекрасно понимает последствия применения ядерного оружия. Это немедленная катастрофа и гибель человечества. Другое дело, что можно задать вопрос: для чего же тогда в разных странах хранятся тысячи зарядов и проводятся испытания этих носителей? Сейчас много разговоров именно про испытания ядерного оружия.

Надо понимать, что ядерное оружие — это оружие сдерживания. А испытания — это дело другое. В этом направлении как раз можно действовать.

Напомню, что сначала запретили ядерные испытания:

на земле,

в воздухе,

под водой.

Но подземные ядерные испытания продолжались в Советском Союзе до 1990 года, в Штатах — до 1992-го. Их проводилось много, 50-60 испытаний в год по всем странам.

Подземные ядерные испытания имеют следующее преимущество перед испытаниями в воздухе:

нет ударной волны,

нет светового излучения.

Единственная "неприятность — это выход из-под земли радиоактивного грунта и небольшого процента радиации.

В 1996 году был проведён контроль над мощностью ядерных зарядов между Советским Союзом и Штатами: мы на полигоне в штате Невада взорвали свою ядерную бомбу, а американцы в Семипалатинске — свою. Затем был подписан договор о запрете подземных ядерных испытаний.

С тех пор прошло 30 лет. За это время усовершенствовались системы доставки. Мы в этом процессе опережаем Штаты. У нас есть "Ярсы", "Кинжалы", "Буревестник" с ядерной установкой.

— Нужно ли нам проводить ядерные испытания?

— Нужно. Например, у Штатов не пошла бомба B61-12. Она не пошла не потому, что там непродуманная реакция или устройство, внутренняя начинка. А из-за конструктивных соображений: корпус делается из другого материала, например, из урана. Это только экспериментально можно проверить. Никакие компьютерные расчёты не помогут. Физика — наука экспериментальная, она изучает явления природы и основывается только на опытных фактах. В этом смысле испытания как таковые должны поддерживать это оружие в состоянии готовности.

— Вы считаете, что человечество вернётся к ядерным испытаниям?

— Да. Тут есть два фактора.

Первый фактор — это конструктивные разработки, в том числе гиперзвук. Это должно укладываться в ядерный заряд, который несут ракеты и самолёты. То есть технологическая разработка заряда должна как-то проверяться.

Вероятно, американцы готовятся к подземным ядерным испытаниям. В этом случае нам ни в коем случае нельзя отставать.

Второй фактор — человеческий. Испытания закончились 30 лет назад. И специалистов, которые это делали, либо уже нет, либо они пенсионеры. Тридцатилетний перерыв в испытаниях — это чрезвычайно большая проблема. Сложно будет воспроизвести то, что было 30 лет назад, когда мы взрывали по 50 бомб в год. Но здесь у нас опять преимущество над американцами. Потому что у нас это было более организованно и ещё остались люди в федеральных ядерных центрах, которые могут такие испытания провести.

Главное, не ждать, когда американцы свою B-61 испытают. Мы всё время всё делаем "в ответ". А если мы первыми проведём испытания, это будет наш козырь, который может сыграть решающую роль в остановке СВО.

Наши испытания ядерного оружия под землёй подействовали бы отрезвляюще на США и Европу и стали бы очень серьёзным фактором для прекращения спецоперации. Запад сразу бы перестал поддерживать Украину.