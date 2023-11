Профессиональный праздник артиллеристов приурочен к началу операции "Уран"

19 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации отмечали "День ракетных войск и артиллерии". Исторически данный день приурочен к началу операции "Уран".

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.