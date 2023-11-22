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Алексей Гончаров

Профессиональный праздник артиллеристов приурочен к началу операции "Уран"

Силовые структуры » Военные новости

19 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации отмечали "День ракетных войск и артиллерии". Исторически данный день приурочен к началу операции "Уран".

Профессиональный праздник артиллеристов приурочен к началу операции "Уран"
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

19 ноября 1942 года мощным огневым ударом артиллерии Юго-Западного и Донского фронтов началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

Если какое-то звено огневого поражения не может действовать и работать как положено на поле боя, то возникает необходимость как-то компенсировать это.

Согласно воспоминаниям современников Сталинградской битвы, погода в тот день была совершенно не предназначена для действий Советской Авиации, вся тяжесть первого удара, первого поражения противника, огненного смерча, который должны были испытать немецко-фашистские захватчики, легла на артиллерию, на все её виды, начиная от минометов батальонного звена (малого калибра) и заканчивая большим калибром ствольной и реактивной артиллерии резерва Ставки и Фронтов.

С честью и героизмом солдаты и офицеры Красной армии выполнили свою задачу по окружению и разгрому 6-й Полевой Немецкой армии Паулюса, чем окончательно смогли обозначить перелом в ходе Великой Отечественной войны. Славными страницами побед записаны подвиги бойцов-артиллеристов.

Именно артиллеристы-противотанкисты в далёком 1943 году в ходе Белгородско-Курской оборонительной операции смогли уничтожить большое количество новых немецких танков "Тигр" и "Пантера" и уменьшили превосходство моторизованных группировок врага в ходе Курской битвы.

На переправах Днепра реактивная и ствольная артиллерия прикрывала с берега переправляющийся советские части.

В Полесье и Белоруссии именно первый сокрушительный удар ознаменовал начало операции "Багратион" в 1944 году.

Разрыв блокады Ленинграда, освобождение Прибалтики и Украины, освобождение стран Восточной Европы и разгром Германии — везде отметились Ракетные войска и Артиллерия.

Именно поэтому в 1944 году Президиум Верховного Совета СССР, учитывая большие боевые заслуги артиллерии Красной Армии на всех фронтах Отечественной войны, установил ежегодный праздник "День артиллерии" и определил его празднование 19 ноября.

Это не просто праздник офицеров и солдат. Это профессиональный праздник специалистов, без которых невозможно проведение ни одной наступательной или оборонительной операции на театре военных действий.

Артиллерия, начиная бой, разбивая оборону противника, расчищает путь вперёд идущим штурмовым группам пехоты, танковым клиньям и моторизованным колоннам.

Артиллерия поддерживает бой с превосходящими силами противника, уничтожая на расстоянии танки и бронетехнику врага.

Нацизм, страшная чума XX века, снова где-то стал проявляться и поднял голову.

Сегодня участники специальной военной операции — это внуки и правнуки тех героев Великой Отечественной войны, продолжают боевые традиции, точно и главное своевременно уничтожают скопления техники и живой силы врага, наносят ответные удары, ведут противобатарейную борьбу.

На их вооружении современных систем и комплексов, зарекомендовавшие себя отличным образом во многих вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве и по всему миру. Вызов войн 21 века — это вызов и артиллеристам в том числе. Войны стали скоротечны, а бои довольно мобильны, но это не мешает нашим бойцам быть на уровне с лучшими западными армиями.

Автор Алексей Гончаров
Алексей Гончаров — внештатный автор медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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