RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО

Основная цель США в конфликте в Россией — её ослабление и перекраивание черноморского региона по своему усмотрению. В Вашингтоне этого и не скрывают.

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Как пишет Responsible Statecraft, власти США считают, что это "идеальная сделка", так как в ходе боевых действий не гибнут американские солдаты.

НАТО действительно привлекают невиданные доселе энергетические возможности:

Чёрное море давно связывает "вражескую" Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком

Море богато месторождениями углеводородов.

Сегодня американцы намерены использовать ситуацию для того, чтобы "преобразовать геополитику в Черноморском регионе и начать строительство нового энергетического коридора". Который будет обеспечивать Европу нефтью и газом из Центральной Азии — без участия России.

Представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен в своем письме сенату отметил, что США и ЕС могут:

Получить коридор для движения украинского зерна и других товаров. Доступ к бывшим советским, потом украинским и русским энергоресурсам. Выполнить "мечту многих поколений американских политиков" — увидеть ослабление Москвы.

Экс-посол США на Украине Джеффри Пайетт подчеркнул, что "перекройка энергетической карты вокруг Черного моря, которая происходит в данный момент", бесценна в перспективе.

Реакция США на СВО способствовала падению доли газа из России в ЕС с 45 до 15 процентов. Европа выстрелила себе в ногу, но когда это кого останавливало? Поскольку российский экспорт в Европу сократился, то американский увеличился, ради этого всё и затевалось.

Напомним — в своем официальном докладе о целях контрнаступления ВСУ военные аналитики Гудзоновского института заявили, что "Украина должна вернуть Крым". Согласно их мнению, полуостров нужен НАТО, а также без него Украина "потеряла половину своих морских портов" (а сейчас теряет вторую).

Основной проблемой является "геостратегическое положение Крыма", поскольку после 2014 года Черноморский флот Российской Федерации стал серьёзной "угрозой безопасности" для флотов НАТО. В докладе также отмечается, что "Российская армада действует так, словно Черное море является домом для неё" (хотя так и есть!).

Ранее эксперты НАТО и Пентагона заявили, что Россия создала в Крыму систему A2/AD ("Anti-access/area denial" — так называемый "пузырь запрета доступа").

После событий на Майдане в 2013–14 годах Украина планировала требовать от России вывода Черноморского флота из Крыма.

Планировалось, что "ржавый, необновленный и старый русский флот" будет перемещен в Новороссийск, где не было готовой базы для контроля над морем. Вместо этого Украина и США планировали к 2021 году сделать Севастополь зоной ротационного базирования для кораблей 6-го флота ВМС США.

Также на сайте госзакупок Пентагона в 2013 году был замечен легендарный тендер на переустройство севастопольской школы №5 для нужд инженерного корпуса ВМС США, а также планировалось воссоздать полигон для обучения военнослужащих стран НАТО в Феодосии.