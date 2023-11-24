Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Ольга Курлаева: ВСУ готовят новый сброс воды на ГЭС

4:52
Силовые структуры » Военные новости

Что сейчас происходит на Каховской ГЭС, кто обеспечивает ядерную безопасность на Запорожской АЭС, готовят ли ВСУ новый сброс воды — на этот раз на Днепровской ГЭС, почему для украинских солдат единственный способ выжить — это попасть в российский плен, Pravda.Ru рассказала спецкор ВГТРК и автор телеграм-канала "Невоенкор Курлаева" Ольга Курлаева.

Ольга Курлаева: ВСУ готовят новый сброс воды на ГЭС
Фото: https://t.me/RVvoenkor/19098

— Ольга, существует ли плацдарм в Крынках, о котором много говорят на Украине?

— Украина ведёт медийную войну. Они живут от "зрады" до "перемоги", от "перемоги" до "зрады". Плацдармы появились после того, как схлынула вода после трагедии на Каховской ГЭС. Кстати, в ночь трагедии на Каховской ГЭС я была рядом.

О том, что идёт большая волна, нас предупредили российские военные. Они стучали по домам мирных жителей в Корсунке, Днепрянах, Крынках, чтобы те выходили на улицы, покидали дома и уходили от воды.

Что такое плацдарм? Это тяжёлая техника, расчёты ПВО и ПЗРК. Зачем называть высадку десанта широким плацдармом? Это нужно, чтобы "громадянам" можно было сказать: "Вот мы на левом берегу, смотрите!" Флаг воткнули, сфотографировались.

Вы не представляете, что происходит с этими пятачками: Крынский пятачок, Артёмовский пятачок. Туда летит всё, что может гореть, свистеть, стрелять, взрываться. Те, кто успевает сдаться, благодарят Бога за то, что смогли выжить, именно сдаться. Им этот вариант предлагается. Потому что выжигается всё. Работают ТОСы, авиация, ФАБы. Но свежее "мясо" туда отправляется чуть ли не ежедневно, уже 17-18-летних призывают, уже говорят, что это нормально — защищать Родину женщине. Вот Украина-мать — они всегда пытаются за женщину спрятаться.

— Вы были в тех местах, где обмелел Днепр. Что сейчас там происходит в плане экологии?

— В плане экологии — большое количество крыс, мышей. Днепр не обмелел, он вернулся в своё старое русло.

Но ему не дают наполниться из-за того, что выше по Северо-Крымскому каналу, Днепровскому каскаду, украинцы держат воду закрытой, на Запорожское направление на Днепровской ГЭС, потому что в случае наступления России, форсирования Днепра они надеются сбросить эту воду и опять всё затопить.

Каховского водохранилища больше не существует, оно поросло травой, рыба уже перегнила, но запах дикий стоял июнь-июль. Сейчас вода есть, это старое русло Днепра. Изменился ландшафт островов. Экологическая катастрофа, конечно, есть. В первую очередь, это Северо-Крымский канал. Он снова пустой. Мало кто знает о существовании Каховского магистрального канала, который на 110 километров питает Запорожскую область, вплоть до Бердянска. Он тоже пустой, потому что его насосы, которые были на Каховском водохранилище, разбомбили год назад.

Каховское водохранилище, которое являлось гарантом для ядерной безопасности Запорожской атомной станции, пустое. Чтобы его восстановить, сначала надо очистить правый берег, чтобы не долетали снаряды до строителей. Но вода в пруду для охлаждения Запорожской АЭС держится стабильно на уровне 16 метров 52-53 сантиметров, в зависимости от дождей и пополнения. Они сделали закольцованную форму подачи воды, и пока Запорожской АЭС ничего не угрожает.

Спасибо Росатому, российским военным, военнослужащим РХБЗ и Росгвардии, которые сейчас обеспечивают ядерную безопасность на Запорожском направлении, потому что объект очень серьёзный.

— Какое на фронте настроение?

— Мы нарастили свой потенциал, мы научились воевать, потому что врага не надо недооценивать, там очень хитрые, умные инструкторы, воюют они по-другому, не по нашей школе. Это война:

  • технологий,
  • тактик,
  • разведок,
  • FPV-дронов.

И они учатся, и мы учимся, кто кого как будет обманывать. Война — это большой обман, в том числе информационный.

— Давайте пожелаем нашим бойцам удачи и победы.

— Главное — тепла в окопах. И с мышами нужно справиться. Мышей много из-за того, что очень много брошенных украинских тел, они же не забирают своих, не дают эвакуироваться, потому что эти воспетые военными блогерами украинские плацдармы — это огневые мешки, ловушки.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы любовь степушова
Новости Все >
На выходных в Москве ожидаются сильный снег, ветер, гололед
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в "Сбере"
Под Ростовом задержали троих похитителей 16-летней жительницы Орловской области
Эксперт Козырев рассказал Pravda. Ru о значении создания зоны "военного Шенгена" НАТО
Перемирие в Газе: ХАМАС подтвердил передачу заложников представителям МККК
Финансист считает, что спрос на валюту повысится в ближайшее время
Бизнес-идеи для заработка в новогодние праздники
В Турции высмеяли слова президента Зеленского о "победе Украины"
Врач-дерматолог Егорова рассказала о кожных болезнях, которые проявляются в виде покраснений на лице
Умер корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
Бизнес-идеи для заработка в новогодние праздники
Финансист считает, что спрос на валюту повысится в ближайшее время
В Турции высмеяли слова президента Зеленского о "победе Украины"
Врач-дерматолог Егорова рассказала о кожных болезнях, которые проявляются в виде покраснений на лице
Умер корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов
Ольга Курлаева: ВСУ готовят новый сброс воды на ГЭС
Эксперт назвала способы улучшить кровообращение в ногах
Жители подконтрольного Киеву Запорожья массово обращаются за помощью по вопросу переезда в Россию
В Петербурге школьница исчезла при загадочных обстоятельствах
"Не знаю такого": Песков не следит за историей вокруг певца Шарлота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников