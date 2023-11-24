Ольга Курлаева: ВСУ готовят новый сброс воды на ГЭС

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Что сейчас происходит на Каховской ГЭС, кто обеспечивает ядерную безопасность на Запорожской АЭС, готовят ли ВСУ новый сброс воды — на этот раз на Днепровской ГЭС, почему для украинских солдат единственный способ выжить — это попасть в российский плен, Pravda.Ru рассказала спецкор ВГТРК и автор телеграм-канала "Невоенкор Курлаева" Ольга Курлаева.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/19098

— Ольга, существует ли плацдарм в Крынках, о котором много говорят на Украине?

— Украина ведёт медийную войну. Они живут от "зрады" до "перемоги", от "перемоги" до "зрады". Плацдармы появились после того, как схлынула вода после трагедии на Каховской ГЭС. Кстати, в ночь трагедии на Каховской ГЭС я была рядом.

О том, что идёт большая волна, нас предупредили российские военные. Они стучали по домам мирных жителей в Корсунке, Днепрянах, Крынках, чтобы те выходили на улицы, покидали дома и уходили от воды.

Что такое плацдарм? Это тяжёлая техника, расчёты ПВО и ПЗРК. Зачем называть высадку десанта широким плацдармом? Это нужно, чтобы "громадянам" можно было сказать: "Вот мы на левом берегу, смотрите!" Флаг воткнули, сфотографировались.

Вы не представляете, что происходит с этими пятачками: Крынский пятачок, Артёмовский пятачок. Туда летит всё, что может гореть, свистеть, стрелять, взрываться. Те, кто успевает сдаться, благодарят Бога за то, что смогли выжить, именно сдаться. Им этот вариант предлагается. Потому что выжигается всё. Работают ТОСы, авиация, ФАБы. Но свежее "мясо" туда отправляется чуть ли не ежедневно, уже 17-18-летних призывают, уже говорят, что это нормально — защищать Родину женщине. Вот Украина-мать — они всегда пытаются за женщину спрятаться.

— Вы были в тех местах, где обмелел Днепр. Что сейчас там происходит в плане экологии?

— В плане экологии — большое количество крыс, мышей. Днепр не обмелел, он вернулся в своё старое русло.

Но ему не дают наполниться из-за того, что выше по Северо-Крымскому каналу, Днепровскому каскаду, украинцы держат воду закрытой, на Запорожское направление на Днепровской ГЭС, потому что в случае наступления России, форсирования Днепра они надеются сбросить эту воду и опять всё затопить.

Каховского водохранилища больше не существует, оно поросло травой, рыба уже перегнила, но запах дикий стоял июнь-июль. Сейчас вода есть, это старое русло Днепра. Изменился ландшафт островов. Экологическая катастрофа, конечно, есть. В первую очередь, это Северо-Крымский канал. Он снова пустой. Мало кто знает о существовании Каховского магистрального канала, который на 110 километров питает Запорожскую область, вплоть до Бердянска. Он тоже пустой, потому что его насосы, которые были на Каховском водохранилище, разбомбили год назад.

Каховское водохранилище, которое являлось гарантом для ядерной безопасности Запорожской атомной станции, пустое. Чтобы его восстановить, сначала надо очистить правый берег, чтобы не долетали снаряды до строителей. Но вода в пруду для охлаждения Запорожской АЭС держится стабильно на уровне 16 метров 52-53 сантиметров, в зависимости от дождей и пополнения. Они сделали закольцованную форму подачи воды, и пока Запорожской АЭС ничего не угрожает.

Спасибо Росатому, российским военным, военнослужащим РХБЗ и Росгвардии, которые сейчас обеспечивают ядерную безопасность на Запорожском направлении, потому что объект очень серьёзный.

— Какое на фронте настроение?

— Мы нарастили свой потенциал, мы научились воевать, потому что врага не надо недооценивать, там очень хитрые, умные инструкторы, воюют они по-другому, не по нашей школе. Это война:

технологий,

тактик,

разведок,

FPV-дронов.

И они учатся, и мы учимся, кто кого как будет обманывать. Война — это большой обман, в том числе информационный.

— Давайте пожелаем нашим бойцам удачи и победы.

— Главное — тепла в окопах. И с мышами нужно справиться. Мышей много из-за того, что очень много брошенных украинских тел, они же не забирают своих, не дают эвакуироваться, потому что эти воспетые военными блогерами украинские плацдармы — это огневые мешки, ловушки.