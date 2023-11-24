Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания

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Летнее наступление ВСУ на Украине окончилось весьма сомнительным успехами. И хоть сейчас продолжаются бои на определённых узкоконцентрированных участках, общая обстановка стабилизировалась на некоторое время.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Начало конфронтации Израиля и Палестины перетянула определённую часть внимания западного истеблишмента на Ближний Восток, но, конечно, никто об театре военных действий, в Восточной Европе-не забыл.

На Украину в ближайшее время будет передана первая крупная партия истребителей F-16. По информации некоторых источников, первые пять самолетов из Нидерландов уже доставлены на военные базы Румынии.

Так, в прошлый понедельник было анонсировано открытие Европейского учебного центра F-16 под Бухарестом.

Основная задача учебного центра — научить лётчиков ВВС Украины управлять иными машинами, чем те, на которых они летали раньше. Обучение подразумевает изучение западной тактики воздушного боя и должно быть завершено в течении от трёх до шести месяцев.

Центр имеет двойное назначение, в нем также будут обучаться лётчики румынской армии — по плану унификации вооружения стран, входящих в блок НАТО, так как Румыния тоже планирует пересадить всех своих пилотов на F-16. Для этого румынские ВВС, закупили около 20 самолетов у Португалии и 30 боевых машин у Норвегии. Первая десятка истребителей должны быть поставлена в этом году.

Старая машина чуть улучшит диспозицию "призраков Киева"

Пока не очень ясно, как истребители F-16 буду переправлены на театр боевых действий после обучения пилотов. Но НАТО (и США в частности), несмотря на прямую поддержку вооружением Украины, не стремится вступать в прямой конфликт с Вооружёнными силами России, прекрасно понимая чреватость данного поступка опасностью. Но деньги есть деньги, а бизнес есть бизнес. От поставок США отказываться не будут.

К чему приведёт появление истребителя F-16 на театре военных действий (ТВД)? Машина довольно старая, не известно, какие модификации будут поставлены на Украину, тем более после эксплуатации другими странами. Но НАТО всё-таки свою технику обновляет и старается поддерживать технически высокую планку модернизации.

Поэтому, исходя из того, что старый парк боевой техники советского производства, по большей части, выбило, украинские ВВС обновив парк самолётов, повысят свою боеспособность.

Не на порядок, но значительно.

Удары по энергоинфраструтуре для киевского режима в таком случае станут не такими критическими, перехват российских БПЛА типа "Герань" будет производиться легче.

"Мы находимся в лучшем состоянии, чем в прошлом году, но я не верю, что Россия будет использовать меньше оружия", — сказал Зеленский журналистам.

Судьба будет незавидной

Конечно, это и политический пиар перед выборами в Украине на следующий год. Эти самолётики должны дать больше политических очков Зеленскому. Но всё же данные истребителя к господству в воздухе не приведут. Скорее на фоне получения новых систем ПВО и РЛС будет установлен хрупкий тактический паритет, который может быть нарушен в сторону более искусных и подготовленных в военном деле пилотов.

Западные эксперты отмечают, что у России развитая система ПВО, она многоуровневая, очень эффективная и современная по сравнению с Украиной.

"Она более развитая по сравнению с нашей (армия США) системой тоже. На Западе и в НАТО давно существуют опасения, что если случится прямое столкновение России и НАТО, их ПВО и истребители Су-35 будут представлять огромную угрозу для F-16", — поделился своим мнением отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

В свою очередь, Сергей Шойгу заявил, что вне зависимости от интенсивности поставок, все самолёты F-16, будут сбиты в кратчайшие сроки.

Современная война высокомобильна и скоротечна. Война в воздухе — это война на предельных скоростях. Поэтому естественно, самолёты, как и другие виды вооружения и техники, будут скорее всего повреждены или уничтожены в довольно короткие сроки. Украине будет необходимо опять закупить очередную партию истребителей.

К чему такая поспешность с поставкой самолетов? Любая война — это экономика. В ноябре администрация президента США и Пентагон анонсировали программу по наращиванию производства военно-промышленного комплекса США.

А так как самолёты сейчас переданы из стран НАТО, то автоматически США начнут производство более дорогих и современных моделей истребителей на замену убывших на Украину.

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