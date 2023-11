Your browser does not support the audio element.

Летнее наступление ВСУ на Украине окончилось весьма сомнительным успехами. И хоть сейчас продолжаются бои на определённых узкоконцентрированных участках, общая обстановка стабилизировалась на некоторое время.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.