Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"

Ударами роями дронов 25 ноября по объектам энергетики в Киеве и области ВКС РФ начали операцию по полному обесточиванию Украины. Проведена также разведка состояния ПВО Киевской агломерации.

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По энергосистеме Киева нанесён удар роями дронов

Украинские источники уверяют, что атака на Киев ночью 25 ноября была самой массовой с начала СВО. Сбит, по их данным, был 71 из 75 дронов.

Во что, на основании масштаба отключений света в столичном регионе, верится с трудом. Командующий Воздушных сил (ВС) Николай Олещук заявил, что около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы ВСУ. Вероятно, остальные дроны сбивались ракетами ПВО.

"Началось?", — пишет Telegram-канал "Киевский движ".

Он указывает, что утром остановилось движение поездов по нескольким линиям метро.

По данным ДТЭК Украины, с утра были обесточены 51 жилой дом, 75 домов частного сектора,12 учреждений.

Минэнерго Украины называет другие данные — обесточены 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города. А в Киевской области исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время массовой дроновой атаки находился в Киеве и спускался в убежище, откуда в соцсети показал фото.

В середине дня ДТЭК сообщил, что свет есть везде, но представил графики отключений в Киеве и области.

Дроны "подсветили" систему ПВО Киева

Российские источники заявляют, что начался процесс уничтожения ПВО вокруг Киева — по разведанным целям скоро прилетят ракеты.

Отметим, что Киевская городская агломерация является самой защищённой с воздуха территорией Украины. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что ПВО вокруг столицы состоит из мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов разной дальности. Имеются на вооружении:

ЗРК "Оса", Avenger;

ПЗРК Piorun, "Игла", "Стрела", Stinger, Martlet, RBS -70;

ЗСУ Gepard, "Шилка", ЗУ-23 и т. д

Зенитно-ракетные комплексы С-300, "Бук", С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot.

Этими наименованиями создана иллюзия безопасности для украинской элиты и приезжих зарубежных гостей, так как рои дронов пробивают эту защиту.

"Ланцет" Z-53, возможно, уже в деле

Возможно, ВКС РФ уже используют новую разработку — "Ланцет" Z-53, который обладает системой наведения с интегрированным искусственным интеллектом. Она работает без вовлечения человеческого оператора — через автоматизированную систему наведения, умеющую распознавать существенное число целей.

Дрон спроектирован с учётом групповой охоты, в качестве ударной части используется 5-ти килограммовая боевая начинка. Рой таких БПЛА предназначен накрывать одним заходом на цель позиции РСЗО и зенитных батарей, либо бронетанковые колонны на марше.

Украину ждёт "чёрная зима"

Спикер ВС Украины Юрий Игнат заявил, что накануне зимы Россия накопила около 900 крылатых и баллистических ракет для будущих ударов по энергетическому сектору.

Эксперты немецкой газеты Der Spiegel утверждают, что угроза этому сектору этой зимой может стать выше, чем была годом ранее. Особенно, когда у украинцев закончатся зенитные ракеты. Также отмечается, что "российские инженеры точно знают, где находятся критические точки украинской энергосистемы".

Ситуацию усугубляет тот факт, что энергосистема Украины так и не была восстановлена после прошлогодних атак ВКС РФ — повреждения получили 75% украинских ТЭС и 30% ТЭЦ.

Для полного восстановления электросетей необходимо более $260 млн. Но денег в бюджете нет, и всерьез энергосистемой власти Украины не занимались.

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