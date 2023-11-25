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Любовь Степушова

Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"

Силовые структуры » Военные новости

Ударами роями дронов 25 ноября по объектам энергетики в Киеве и области ВКС РФ начали операцию по полному обесточиванию Украины. Проведена также разведка состояния ПВО Киевской агломерации.

Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"
Фото: wikimedia.com by Nickel nitride is licensed under Public Domain Mark 1.0

По энергосистеме Киева нанесён удар роями дронов

Украинские источники уверяют, что атака на Киев ночью 25 ноября была самой массовой с начала СВО. Сбит, по их данным, был 71 из 75 дронов.

Во что, на основании масштаба отключений света в столичном регионе, верится с трудом. Командующий Воздушных сил (ВС) Николай Олещук заявил, что около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы ВСУ. Вероятно, остальные дроны сбивались ракетами ПВО.

"Началось?", — пишет Telegram-канал "Киевский движ".

Он указывает, что утром остановилось движение поездов по нескольким линиям метро.

По данным ДТЭК Украины, с утра были обесточены 51 жилой дом, 75 домов частного сектора,12 учреждений.

Минэнерго Украины называет другие данные — обесточены 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города. А в Киевской области исчезло электроснабжение в 16 тысячах домов.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время массовой дроновой атаки находился в Киеве и спускался в убежище, откуда в соцсети показал фото.

В середине дня ДТЭК сообщил, что свет есть везде, но представил графики отключений в Киеве и области.

Дроны "подсветили" систему ПВО Киева

Российские источники заявляют, что начался процесс уничтожения ПВО вокруг Киева — по разведанным целям скоро прилетят ракеты.

Отметим, что Киевская городская агломерация является самой защищённой с воздуха территорией Украины. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что ПВО вокруг столицы состоит из мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов разной дальности. Имеются на вооружении:

  • ЗРК "Оса", Avenger;
  • ПЗРК Piorun, "Игла", "Стрела", Stinger, Martlet, RBS -70;
  • ЗСУ Gepard, "Шилка", ЗУ-23 и т. д
  • Зенитно-ракетные комплексы С-300, "Бук", С-125, NASAMS, IRIS-T, Crotale, Patriot.

Этими наименованиями создана иллюзия безопасности для украинской элиты и приезжих зарубежных гостей, так как рои дронов пробивают эту защиту.

"Ланцет" Z-53, возможно, уже в деле

Возможно, ВКС РФ уже используют новую разработку — "Ланцет" Z-53, который обладает системой наведения с интегрированным искусственным интеллектом. Она работает без вовлечения человеческого оператора — через автоматизированную систему наведения, умеющую распознавать существенное число целей.

Дрон спроектирован с учётом групповой охоты, в качестве ударной части используется 5-ти килограммовая боевая начинка. Рой таких БПЛА предназначен накрывать одним заходом на цель позиции РСЗО и зенитных батарей, либо бронетанковые колонны на марше.

Украину ждёт "чёрная зима"

Спикер ВС Украины Юрий Игнат заявил, что накануне зимы Россия накопила около 900 крылатых и баллистических ракет для будущих ударов по энергетическому сектору.

Эксперты немецкой газеты Der Spiegel утверждают, что угроза этому сектору этой зимой может стать выше, чем была годом ранее. Особенно, когда у украинцев закончатся зенитные ракеты. Также отмечается, что "российские инженеры точно знают, где находятся критические точки украинской энергосистемы".

Ситуацию усугубляет тот факт, что энергосистема Украины так и не была восстановлена после прошлогодних атак ВКС РФ — повреждения получили 75% украинских ТЭС и 30% ТЭЦ.

Для полного восстановления электросетей необходимо более $260 млн. Но денег в бюджете нет, и всерьез энергосистемой власти Украины не занимались.

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Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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