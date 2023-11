Ударами роями дронов 25 ноября по объектам энергетики в Киеве и области ВКС РФ начали операцию по полному обесточиванию Украины. Проведена также разведка состояния ПВО Киевской агломерации.

