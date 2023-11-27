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Любовь Степушова

Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война?

4:54
Силовые структуры » Военные новости

Эсминец США "Мейсон" выпустил три противоракеты на перехват двух крылатых ракет из Йемена. Налицо эскалация ситуации в Красном море.

Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война?
Фото: share.america. gov

Эсминец США перехватил ракеты из Йемена в Красном море

Как пишет специализированное на военно-морской тематике издание News Usni, эсминец ВМС США "Мейсон" прибыл в воскресенье, 26 ноября, на место захвата йеменскими хуситами израильского танкера Central Park (под флагом Либерии), перевозящего химикаты. Эсминец сопровождал десантный корабль США "Понсе". Указывается, что происходили события в международных водах.

После сближения с Central Park американцы озвучили требование освободить корабль. Именно в момент сближения хуситы выпустили две крылатые ракеты из Йемена. Вопреки озвученным ранее данным, что ракеты упали в 10 милях от "Мейсона" в море, News Usni со ссылкой на свои источники указывает, что был перехват. Действительно, вероятность такого промаха с близкого расстояния очень сомнительна, если только это не было сделано намеренно.

По данным ресурса USNI News был ответ с "Мейсона" тремя противоракетами. Также была установлена противоракетная ловушка Nulka.

По состоянию на понедельник, 27 ноября, "экипаж корабля не был уверен, была ли предполагаемая крылатая ракета уничтожена SM-2 (противоракета. — Ред.) или самоликвидировалась в воде", — пишет издание. В заявлении в понедельник, 27 ноября, Пентагон сообщил, что расследование продолжается.

Хуситы объявили Израилю войну

Хуситы в ответ на агрессию Израиля в секторе Газа объявили Израилю войну и сказали, что атакам будут подвергнуты корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

Это уже второе израильское судно, захваченное хуситами. 19 ноября был захвачен контейнеровоз Galaxy Leader, плавающий под флагом Багамских островов, на пути из Турции в Индию. Он до сих пор находится в одном из портов Йемена.

Йеменские хуситы — шииты, с 2012 года известны также как движение "Ансар Аллах". С 2014 года контролируют столицу страны Сану. Поддержку им оказывает Иран. Суннитские группировки из Южного Йемена не признали захват власти хуситами, их поддерживает Саудовская Аравия, которая в 2015 году организовала вторжение в Йемен, но хуситы только расширяли свою зону контроля. Хуситы и саудиты были близки к заключению мира, но это сорвалось по понятным причинам.

"Ансар Аллах" была официально признана террористической организацией в США при Дональде Трампе. В 2021 году администрация Джозефа Байдена исключила организацию из списка.

Будет ли война США с Йеменом хуситов?

По мнению американских экспертов, случай с перехватом ракет рассматривается как значительный рост угроз для судов ВМС США в Красном море. Американцы в соцсетях возмущаются, что их руководство медлит с "решительным ответом на обстрел американских кораблей".

Но на войну с хуситами у США в сложившейся обстановке нет ни сил, ни желания.

Баб-эль-Мандебский пролив с портовым городом Дхубаб является жизненно важной артерией для мировой экономики. Через него проходит 9% всей морской торговли сырой нефтью и нефтепродуктами. Пока этот порт под контролем Саудовской Аравии, но хуситы его могут быстро взять и парализовать или серьёзно нарушить транзит материалов, жизненно важных для функционирования западных стран.

Для Израиля это суперважный пролив, через порт Эйлата проходит большинство его торговых потоков в Азию, Африку и обратно. Потеря стабильности в Красном море нанесёт сильный удар по экономике Израиля. В дополнение к этому возрастут затраты на страхование морских перевозок.

Источники в Йемене указывают, что "с момента начала йеменской операции израильские военные корабли не отважились выйти за пределы Акабского залива и не осмелились достичь даже середины Красного моря с северной стороны".

По мнению западных экспертов,  хуситами управляет Иран, который в последние годы поставлял им стрелковое оружие, ракеты и снаряды, которые позволили этой организации превратиться в силу, способную нанести удар по Израилю и Саудовской Аравии.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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