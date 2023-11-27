Киев не "за три дня": четыре "путинских удара" помогут взять столицу Украины

Начало СВО запомнилось молниеносным броском ВС РФ к Киеву, но в итоге Россия отвела войска из-под столицы Украины. Сейчас о том, что РФ рано или поздно придётся брать Киев не говорит только ленивый — этот прогноз разделяют даже в НАТО и Пентагоне.

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Правда, на это потребуется далеко не три дня. Впрочем, фразу про "Киев за три дня" впервые озвучил почти за месяц до начала спецоперации председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения российских войск. Ни российские власти, ни российские военные "взять Киев за три дня" не обещали.

Впрочем, по некоторым мнениям, это было реально — армия РФ уже стояла у Киева, когда Запад и Украина начали переговоры, убедив Москву "отвести войска" для их эффективности. Как всегда, НАТО и Украина "кинули" тех, кому что-либо обещали.

Киев с тех пор держит на этом направлении в постоянной боевой готовности 120 тысяч военнослужащих ВСУ. Оттуда не сняли людей даже для помощи в обороне Авдеевки.

Украина пытается перестраховаться — хотя понятно, что брать Киев с наскока российская армия не станет.

Как пояснил "Царьграду" ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов, нужно:

Решить задачи окружения украинской столицы;

Решить задачи установки огневого контроля;

Подавить ПВО;

Провести уничтожение критической военной, энергетической и логистической инфраструктуры.

Это — такие "четыре путинских удара", по аналогии с "10 сталинскими ударами".

Россия имеет опыт после Чечни и Сирии, и будет "вымучивать" противника, работая точечно.

Что касается прошлой операции, то фундаментальной ошибкой стала попытка договориться с местными властями, отметил политолог Дмитрий Родионов. Были ожидания, что Зеленский сбежит на второй-третий день СВО и тогда можно будет заходить в города.

Нужно было сразу брать не только Киев, но также Харьков и Николаев. В итоге, по мнению эксперта, "ошибки разведки привели к жестам доброй воли, которые никто не оценил".

Рассеялись все иллюзии и о характере СВО — это не просто региональная проблема, это момент глобального передела мира.

А мантры украинских националистов на тему, что они "хотят строить некую казацкую вольницу", к реальности отношения не имеют, добавил политолог Андрей Иванов.

Запад будет затягивать конфликт по максимуму, потому что ему это выгодно. Россия же благодаря сотрудничеству со многими странами обходит санкции и живёт своей жизнью — но как долго все это будет тянуться, никто не знает.

Нужно зафиксировать текущие обстоятельства и цели:

Без свержения нынешнего киевского правительства конфликт не остановить. Пока демилитаризация и денацификация не будут выполнены, кризис не закончится.

Украинцы никогда не могут долго находиться в союзнических отношениях даже с силами внутри страны — в таких условиях не исключён новый майдан и толпы в Киеве.

Запад, кстати, эти особенности национального менталитета украинцев уже оценил и оказался далеко не в восторге.