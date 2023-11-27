Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Киев не "за три дня": четыре "путинских удара" помогут взять столицу Украины

Силовые структуры » Военные новости

Начало СВО запомнилось молниеносным броском ВС РФ к Киеву, но в итоге Россия отвела войска из-под столицы Украины. Сейчас о том, что РФ рано или поздно придётся брать Киев не говорит только ленивый — этот прогноз разделяют даже в НАТО и Пентагоне.

Киев не "за три дня": четыре "путинских удара" помогут взять столицу Украины
Фото: Telegram

Правда, на это потребуется далеко не три дня. Впрочем, фразу про "Киев за три дня" впервые озвучил почти за месяц до начала спецоперации председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения российских войск. Ни российские власти, ни российские военные "взять Киев за три дня" не обещали.

Впрочем, по некоторым мнениям, это было реально — армия РФ уже стояла у Киева, когда Запад и Украина начали переговоры, убедив Москву "отвести войска" для их эффективности. Как всегда, НАТО и Украина "кинули" тех, кому что-либо обещали.

Киев с тех пор держит на этом направлении в постоянной боевой готовности 120 тысяч военнослужащих ВСУ. Оттуда не сняли людей даже для помощи в обороне Авдеевки.

Украина пытается перестраховаться — хотя понятно, что брать Киев с наскока российская армия не станет.

Как пояснил "Царьграду" ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов, нужно:

  • Решить задачи окружения украинской столицы;
  • Решить задачи установки огневого контроля;
  • Подавить ПВО;
  • Провести уничтожение критической военной, энергетической и логистической инфраструктуры.

Это — такие "четыре путинских удара", по аналогии с "10 сталинскими ударами".

Россия имеет опыт после Чечни и Сирии, и будет "вымучивать" противника, работая точечно.

Что касается прошлой операции, то фундаментальной ошибкой стала попытка договориться с местными властями, отметил политолог Дмитрий Родионов. Были ожидания, что Зеленский сбежит на второй-третий день СВО и тогда можно будет заходить в города.

Нужно было сразу брать не только Киев, но также Харьков и Николаев. В итоге, по мнению эксперта, "ошибки разведки привели к жестам доброй воли, которые никто не оценил".

Рассеялись все иллюзии и о характере СВО — это не просто региональная проблема, это момент глобального передела мира.

А мантры украинских националистов на тему, что они "хотят строить некую казацкую вольницу", к реальности отношения не имеют, добавил политолог Андрей Иванов.

Запад будет затягивать конфликт по максимуму, потому что ему это выгодно. Россия же благодаря сотрудничеству со многими странами обходит санкции и живёт своей жизнью — но как долго все это будет тянуться, никто не знает.

Нужно зафиксировать текущие обстоятельства и цели:

  1. Без свержения нынешнего киевского правительства конфликт не остановить.
  2. Пока демилитаризация и денацификация не будут выполнены, кризис не закончится.

Украинцы никогда не могут долго находиться в союзнических отношениях даже с силами внутри страны — в таких условиях не исключён новый майдан и толпы в Киеве.

Запад, кстати, эти особенности национального менталитета украинцев уже оценил и оказался далеко не в восторге.

"Пора это обстоятельство активно использовать и России. При этом напрямую атаковать Киев рано, но можно и нужно раскалывать это общество изнутри", — заключают эксперты.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы марк милли
Новости Все >
Bloomberg узнал о намерении Орбана сорвать саммит ЕС из-за Украины
4-звездочный отель на "Роза Хутор" откроет зимний сезон под новым брендом
Замминистра юстиции Украины: Киев не подпишет мировое соглашение с РФ без репараций
Военспец Кнутов: Россию мало интересует расширение границ украинского конфликта
Миллионер рассказал россиянам, как привести себя в форму и похудеть
Филипп Киркоров рассказал, что мошенники от его имени собирают деньги: "Просто позвоните Киркорову"
Глава Крыма Аксёнов заявил о раскрытии всех терактов в регионе
Лавров заверил, что Россия не вынашивает никаких "завоевательских планов"
Андрей Гусий: Украину прогревают миллионными потерями перед сдачей
Администратора Telegram-канала "Адские бабки" Баязитову отправили на 5 лет в колонию
Популярное
Главное не победа: на этапе Кубка мира лыжник отморозил половой орган

Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.

Лыжник из Швеции отморозил свой половой орган на этапе Кубка мира
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Журналисты узнали, куда исчез поддержавший СВО Гоша Куценко: Первый канал отправил в "чёрный список"
Эксперты составили рейтинг самых проблемных автомобилей на "вторичке"
Клара Новикова объяснила, как появился флаг Украины на её концерте в Москве
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Киев проговорился о более "миллионе потерь" ВСУ
Киев проговорился о более "миллионе потерь" ВСУ
Последние материалы
Китай опроверг публикацию WP о планах построить тоннель под Керченским проливом
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Военная прокуратура нашла злоупотребления в "Безопасном городе"
В России направили в медучреждения 18 эвакуированных из сектора Газа
В Москве открывается BRICS+ Fashion Summit: что ждать от первого дня мероприятия?
Hyundai и Kia возобновят производство автомобилей в Петербурге под маркой GAC
Ураган в Киеве порвал самый большой украинский флаг
В Хакасии задержали младшего брата фермера, державшего россиян в рабстве
"Не хотят проблем с законом": светская львица Кравец рассказала, почему олигархи Рублевки закрыли двери для Пугачевой
Умер российский актёр сериалов Евгений Шепелевич
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников