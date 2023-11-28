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Петр Ермилин

В США восхитились одной из способностей российского истербителя Су-57

Силовые структуры » Военные новости

Новые разработки в сфере модернизации российского истребителя Су-57 восхитили журналистов американского интернет-портала Military Watch Magazine. В своей новой статье авторы описали эти улучшения и рассказали о боевой помощи военного самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США восхитились одной из способностей российского истербителя Су-57
Фото: mil.ru

По данным информированного источника, цитируемого государственными СМИ, после новых разработок малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут перевозиться и эксплуатироваться при помощи российского истребителя пятого поколения Су-57.

"Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и внутри фюзеляжа, а также сбрасывать в воздух. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и управлять этой группой дронов", — заявил источник.

Источник уточнил, что БПЛА смогут наносить воздушные удары, вести радиоэлектронную борьбу и вести разведку, а также, как сообщается, будут сбрасываться группами Су-57 для прорыва ПВО противника. При этом можно извлечь выгоду из высокой выносливости и малозаметности Су-57, которые позволяют каждому истребителю нести значительную полезную нагрузку самолетов меньшего размера на большие расстояния, маскируя свое присутствие от средств противника. В ВВС России планируется сформировать свою первую полноценную эскадрилью Су-57 в 2024 году, при этом, как сообщается, темпы производства истребителей удвоятся в 2023 году и составят примерно 12 планеров в год. 

Остается неясным, будут ли БПЛА Су-57 одноразового использования «камикадзе» или же они будут предназначены для возвращения на базу для дальнейших операций. Работа в качестве носителя дронов сделает Су-57 совершенно уникальным среди современных боевых самолетов во всем мире, хотя неоднократно высказывались предложения о модификации американских транспортных самолетов, таких как С-130, для запуска дронов с воздуха. Более ограниченные возможности малозаметности Су-57 по сравнению с китайскими и американскими истребителями пятого поколения привели к большему упору на использование более эффективных классов вооружения за пределами видимости, чтобы избежать необходимости для самих самолетов действовать слишком далеко за пределами российского воздуха. Использование беспилотников для подавления ПВО представляет собой новейшую из многочисленных разработок в этом отношении и средство значительного усиления возможностей подавления ПВО подразделений Су-57 при одновременном снижении риска для самих самолетов. Еще одним ярким примером стала установка на истребители ракет Р-37М, что позволяет им вести огонь по самолетам противника на почти вдвое большей максимальной дальности поражения, на которую способны западные классы истребителей. 

Су-57 были задействованы в боевых действиях с марта 2022 года для выполнения ряда задач, которые, как сообщается, включали в себя удары, подавление ПВО, поддержку усилий по радиоэлектронной борьбе и даже бой в воздухе за пределами видимости  Операции на Украине сделали российские ВВС единственной службой в мире, имеющей опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в интенсивных боях. Способность выполнять функции носителя дронов является последней в длинной череде новых функций, анонсированных для Су-57.

В августе сообщалось о новом комплексе связи, защищенном искусственным интеллектом, а также о новых каналах передачи данных и технологиях радиопоглощающего огнезащитного стекла, о которых сообщалось в первое полугодие. Сообщалось, что в первую неделю ноября в этот класс истребителей был интегрирован новый класс крылатых ракет, уклоняющихся от радаров, на базе Х-101/102, устанавливаемых на стратегические бомбардировщики, что обеспечивает наибольшую дальность поражения воздух-земля среди всех тактических самолетов в мире на расстоянии около 3500 км с использованием обычных или ядерных полезных нагрузок.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы оружие самолет
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