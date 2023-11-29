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Олег Володин

Пентагон о планах РФ: Путин заберёт всё "от Одессы до Приднестровья"

Силовые структуры » Военные новости

Российский президент Владимир Путин ведёт подготовку освобождения Херсона, а также других городов и регионов — такие планы на конференции в Ростове-на-Дону озвучил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Пентагон о планах РФ: Путин заберёт всё "от Одессы до Приднестровья"
Фото: Mil.ru

По его словам, необходимо сделать всё, чтобы Херсон был деоккупирован, но пока он временно занят войсками, которые действуют по указаниям Запада. В настоящее время командование группировки "Днепр" и Верховный главнокомандующий настроены именно на подготовку к этому событию.

В будущем, по мнению Сальдо, освобождение ждёт также:

  • Николаев,
  • Одессу,
  • Измаил.

Он подчеркнул, что "Причерноморье и Приазовье исторически являлись землями России. В этом регионе была пустынная земля, на ней кочевники гоняли, турки, брали в рабство всех, кто попадал под руку, — и русских, и украинцев… Теперь эта земля называется Новая Россия — Новороссия", объяснил губернатор.

В соцмедиа по этому поводу отметили, что подобные заявления очень нужны российским солдатам: "Бойцы должны знать, за что сражаются и какие у власти дальние и окончательные цели, что не будет отступлений или "договорняков".

"Заморозка конфликта никому не нужна, и никто не бьётся за неё — нужна именно победа. А она невозможна без взятия Одессы и Николаева — так мы оттянем новую войну. Если забрать порты, то Украина будет представлять собой лишь сухопутной обрубок, окружённый с трёх сторон Россией", — пишут авторы проекта "Злой журналист".

После этого Украина не будет угрожать российскому флоту, а не имея морских путей снабжения и экспорта сельхозпродукции, Киев уже не будет иметь остатков экономики и даже теоретической возможности угрожать Москве, считают эксперты.

Планировавший в Пентагоне ряд крупнейших военных операций США полковник Дуглас Макгрегор также уверен, что пока ещё "у Украины есть последняя возможность договориться с Россией". Но уже в 2024 году будет поздно, считает он.

"Они сделают паузу… и потом начнут крупное наступление, которое, вероятно, приведёт их к реке Днепр на юге, недалеко от Запорожья. Из Запорожья — в Одессу, и в конечном счете — в Приднестровье. Также они захватят Харьков на севере. Это районы, где традиционно говорят по-русски, районы, которые всегда были частью России. Именно эти районы обеспечивают Украине около 90% ее ВВП", — поделился полковник мнением своих аналитиков.

О том, что Россия проведёт операцию по освобождению (в его терминах — "захвату") Одессы говорил и экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Pravda.Ru уже цитировала его слова о том, что "как только ВСУ спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, они пойдут на Одессу". После этого Украина "обезморится, как раньше обескрымилась", и станет "бывшим морским государством, как и бывшим ядерным".

Ранее американский разведчик предупреждал, что ВС РФ "возьмут Авдеевку, откроют себе путь для наступления, а Киев потеряет контроль "после многократного прорыва линии соприкосновения". Его прогноз оказался верным.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы одесса харьков скотт риттер приднестровье владимир путин
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