Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль поселок Артемовское Донецкой Народной Республики (ДНР), находящийся к западу от Артемовска (Бахмута). Pravda.Ru объясняет, почему это важно.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.