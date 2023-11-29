Долгожданный прорыв под Артемовском: ВС РФ взяли под контроль один из поселков в регионе

5:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль поселок Артемовское Донецкой Народной Республики (ДНР), находящийся к западу от Артемовска (Бахмута). Pravda.Ru объясняет, почему это важно.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"На дoнецком направлении подразделения Южной группирoвки войск при поддержке авиации и огня aртиллерии улучшили положение по переднему краю и oсвободили населенный пункт Артемовское Дoнецкой Народной Республики", — говорилось в сообщении оборилось ведомства.

МО РФ отметило, что российские военные сумели отразить три атаки штурмгрупп противника в районе населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка. По данным министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли примерно 250 бойцов, пять танков и 12 автомобилей. Более того, российская армия поразила артиллерийскую установку M109 Paladin США, артсистему М777, две гаубицы, боевую машину и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD".

Ситуация под Артемовском меняется в пользу России

Ранее, 29 ноября, МО РФ со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" сообщило о следующем:

"Подразделения группировки войск "Юг" продолжают выполнять задачи на Донецком направлении специальной военной операции;

При поддержке авиации и огня артиллерии российские подразделения успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка, Георгиевка. Всего на данном направлении противник потерял до 135 военнослужащих, три пикапа;

Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Владимировка Донецкой Народной Республики", — говорилось в опубликованном ведомством сообщении в собственном Telegram-канале.

О невыгодной для ВСУ обстановке рассказывал также и российский боец с позывным Хан. Он отмечал, что Украина экономит технику на артемовском направлении и не использует бронетехнику в боях на этом участке. Как объяснил Хан, это связано со страхом российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Чаще поражаем живую силу противника, места ротации, места хранения боекомплектов выявляем и уничтожаем. Но в основном это живая сила. Техники на нашем направлении очень мало", — рассказывал он, подчеркивая что украинская бронетехника больше не приближается к позициям ВС РФ из-за зоны работы российских дронов-камикадзе.

Стратегическое значение

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с "Лентой.ру" объяснял, что захват Артемовского имеет для России особое значение: теперь бойцам ВС РФ будет проще обезопасить жителей региона, а также им будет открыт путь в сторону Краматорска.

«Бои за Артемовск идут давно, они достаточно тяжелые. Зеленский в нескольких выступлениях заявлял, что главная цель ВСУ — взять три города, один из которых Артемовск. С этой целью было развернуто наступление с севера и с юга. С севера не удалось — наши десантники отбили все атаки, смогли частично продвинуться вперед. На юге некоторые позиции перешли под контроль украинской армии», — объяснил эксперт.

Кнутов также объяснил, что продвижение ВС РФ поможет выйти "на краматорскую агломерацию".

"Краматорск — это крупнейшее сосредоточение украинских войск, и в этом кольце Артемовск играет роль замка. После его освобождения цепочка будет разорвана, у нас появится возможность дробить ее на звенья и освободить Донецкую республику. Так что бои за Артемовск имеют стратегическое значение", — добавил он.

В свою очередь, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», герой РФ генерал-майор Сергей Липовой в беседе с "МК" объяснил, что теперь у России есть тактическое преимущество.