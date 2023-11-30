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Петр Ермилин

В Великобритании заявили о возможности начала еще одного вооруженного конфликта в мире

2:47
Силовые структуры

Между Алжиром и Марокко "в ближайшие месяцы" может начаться вооруженный конфликт, предполагают эксперты британского Международного института стратегических исследований (IISS). В своем новом материале, опубликованном на сайте аналитического центра, авторы анализируют возможность появления новой линии противостоянии и оценивают вероятные последствия. Pravda.Ru публикует перевод материала IISS. 

В Великобритании заявили о возможности начала еще одного вооруженного конфликта в мире
Фото: Openverse by U.S. Army Materiel Command is licensed under CC BY 2.0

Напряженность в отношениях между Алжиром и Марокко растет с 2020 года и не имеет признаков ослабления. Хуже того, существует некоторая вероятность того, что в ближайшие месяцы между странами может произойти прямой конфликт. В то время как Марокко склонно открыто демонстрировать свои намерения, Алжир скорее сохраняет тайну о своих намерениях.

Несмотря на это, некоторые представители знаменитого молчаливого оборонного ведомства Алжира, как сообщается, считают, что эти страны ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет. Администрация президента, а также министерства обороны и иностранных дел Алжира полны уверенности и смелости. Марокко, со своей стороны, проводит внешнюю и оборонную политику, которая становится все более преувеличенной и реактивной.

Открытый конфликт между Алжиром и Марокко разрушит то, что кажется последним оплотом стабильности в Северной Африке: Египет переживает экономический кризис; В Ливии нет правительства; Тунис дрейфует к авторитаризму и экономическому краху. Южный Судан находится в состоянии войны сам с собой, а Чад, Мали и Нигер пережили неконституционные политические переходы. Война между Алжиром и Марокко положит конец стабильности и безопасности на северо-западе и завершит дугу нестабильности в Северной Африке.

Война между Алжиром и Рабатом поставит Вашингтон и европейские столицы в затруднительное положение. С одной стороны, Марокко является сильным американским и европейским партнером и примыкает к стратегическому Гибралтарскому проливу. С другой стороны, Алжир является большой, стабильной и влиятельной страной во все более нестабильной Северной Африке и приобретает все большее значение для европейской энергетической безопасности.

Во втором квартале 2023 года Алжир был крупнейшим поставщиком трубопроводного природного газа в Европейский Союз из-за пределов региона. Учитывая эти отношения и геополитические характеристики, западным странам будет трудно единогласно выбирать чью-либо сторону.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы война алжир египет марокко великобритания
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