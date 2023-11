Your browser does not support the audio element.

Вашингтон столкнулся с рядом проблем в попытках профинансировать усиление военных действий на территории Ближнего Востока, где почти два месяца назад вспыхнул конфликт между Израилем и Палестиной, пишут журналисты американского Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье для портала авторы рассказывают об основных сложностях США на Ближнем Востоке, вызванных разногласиями американских чиновников из-за распределения бюджета.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.