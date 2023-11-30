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Петр Ермилин

В США заявили о проблемах в финансировании "военного подъема" на Ближнем Востоке

4:45
Силовые структуры

Вашингтон столкнулся с рядом проблем в попытках профинансировать усиление военных действий на территории Ближнего Востока, где почти два месяца назад вспыхнул конфликт между Израилем и Палестиной, пишут журналисты американского Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье для портала авторы рассказывают об основных сложностях США на Ближнем Востоке, вызванных разногласиями американских чиновников из-за распределения бюджета.

В США заявили о проблемах в финансировании "военного подъема" на Ближнем Востоке
Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

Соединенные Штаты изо всех сил пытались финансировать масштабное наращивание военной мощи на Ближнем Востоке, которое началось в начале октября в ответ на вспышку боевых действий между Израилем и различными группировками палестинских ополченцев, базирующимися в секторе Газа.

Основной проблемой стал тупик в конгрессе США, когда не получилось одобрить новое финансирование из-за разногласий между Демократической и Республиканской партиями по поводу того, включать ли десятки миллиардов долларов помощи Украине в новые пакеты расходов. В результате несколько федеральных агентств, в том числе Министерство обороны, действуют в соответствии с законопроектами о временном финансировании, которые замораживают все виды оборонных расходов на уровне, наблюдаемом в 2022 году. Такие уровни считаются недостаточными для покрытия расходов вооруженных сил США, особенно из-за значительных затрат, связанных с зарубежными операциями в таком большом масштабе.

Представитель Пентагона Крис Шервуд сообщил Politico, что, поскольку массовая передислокация сил США на Ближний Восток не планировалась заранее, военным "пришлось извлекать деньги из существующих счетов операций и технического обслуживания". Это привело к сокращению финансирования ранее запланированных учений и развертываний в других местах.

"Мы вытаскиваем это из шкуры", — сказал он.

Американские представители Министерства обороны неоднократно предупреждали, что недостаток финансирования, возникший из-за тупиковой ситуации в конгрессе, может нанести вред судостроению, программам закупок и самой промышленной базе. Это последовало за многочисленными правительственными докладами, в которых подчеркивалось, что резкое сокращение американской промышленной базы за последние 30 лет серьезно подорвало способность страны конкурировать в сфере обороны.

Заместитель заместителя министра обороны Радха Пламб предупредила по этому поводу о "добавочном эффекте домино от задержек", который может иметь разрушительные последствия для фирм в цепочках поставок Пентагона.

Заместитель министра обороны Билл Лаплант подчеркнул, что отсутствие финансирования со стороны Пентагона может привести к дальнейшим увольнениям в фирмах-подрядчиках. Трудности с финансированием бюджета Пентагона, а также поддержание расходов в сотни миллиардов долларов на поддержание военных действий на Украине способствовали более чем удвоению дефицита американского бюджета, который за финансовый год до сентября достиг 2,02 триллиона долларов по сравнению с прошлым годом, когда был зафиксирован всего 1 триллион долларов за предыдущий год. Массовое накопление долга означает, что, по некоторым оценкам, 2023 год станет первым годом, когда затраты на обслуживание процентов по американскому долгу превысят весь бюджет Пентагона.  

Что касается масштабов американского военного наращивания на Ближнем Востоке, то среди наиболее заметных развернутых сил были Силы быстрого реагирования морской пехоты во главе с десантным авианосцем USS Bataan, две американские авианосные ударные группы во главе с атомными суперавианосцами класса "Нимиц" и "Джеральд Форд", Штурмовики А-10 из 354-й истребительной эскадрильи, ударные истребители F-15E, системы ПВО Patriot и THAAD, а также ряд других средств воздушной войны.

Хотя подтверждено, что американские офицеры были задействованы для консультирования израильских сил на земле, а дроны были впервые задействованы для операций над сектором Газа, сообщается, что американский спецназ также вступал в бой с палестинскими ополченцами. Соединенные Штаты одновременно сохранили значительные обязательства в других местах: в 2022 году количество личного состава в Украине резко возросло, а в 2023 году — как тайно, так и открыто вокруг Тайваня — значительно увеличилось . 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы израиль ближний восток
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