Очередной удар изнутри: как Запад запустил конвейер "жён вагнеровцев" для дестабилизации России

5:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

С началом спецоперации РФ на Украине для всех стал очевиден факт: против России ведется гибридная прокси-война. Однако санкции, негативные заявления и прочие инструмента запада оказались малоэффективны для коллективного Запада, и тогда он перешел к эксплуатации средств, направленных на разложение нашей страны изнутри. Однако если условные поджоги военкоматов казались очевидной акцией, то один из механизмов был надежно спрятан среди родственников участников СВО.

Фото: Telegram

На фоне последних событий стало очевидно, почему существует закон об иноагентах, и практически ни для кого не является секретом, что "независимые" прооппозиционные СМИ не имеют с Россией ничего общего, не желают ей процветания и не заинтересованы в создании честных и объективных материалов. Их цель — на деньги с западных грантов и в угоду своим заморским хозяевам разрушать РФ. Именно поэтому они и пустили в ход "жен вагнеровцев".

Сразу после "Марша справедливости" ныне покойного главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сеть наводнили однотипные материалы с рассказами якобы родственников "музыкантов". В них "жены", "сестры" и "вдовы" сокрушались на тему того, как руководство "Оркестра" присвоило себе миллиарды, вместо того чтобы совершать выплаты родственникам сотрудников.

Из доказательств у "Сибирь. Реалии" (интернет-издание признано иноагентом) лишь слова некой Илоны из Алтая.

Также в материале указаны некие "специальные чаты". Несложно догадаться, что за этими чатами могут стоять "сотрудники службы безопасности сбербанка" с западной части Украины либо те же авторы материалов для СМИ-иноагентов, которые в погоне за "эксклюзивом" готовы пойти на любую провокацию. В таком случае, упомянутая "Илона из Алтая" вполне может быть одним из редакторов "Сибирь. Реалии". Важно отметить, что издание является медиапроектом "Радио Свобода" (признано иноагентом), финансируемой США.

Одним из инструментов для нагнетания обстановки стали форумы. Например, на просторах Zoldatik. ru открыто несколько десятков тем, связанных с ЧВК "Вагнер". В каждом из обсуждений находится несколько "экспертов", которые смело отвечают на вопросы женщин, однако при этом сами не имеют к "Оркестру" никакого отношения.

Вот некая Натали Razoom делится с одноформумчанками информацией о "бардаке" с выплатами. Уже 2859 раз она "помогла" родственникам "музыкантов" и ответила на их вопросы. А еще рассказывает, что у нее есть хитрый план, как выбить из "своего" деньги, если он не захочет добровольно их отдавать. Результат "консультаций" такого человека вполне себе предсказуем.

Также Запад через свою агентуру на территории РФ занимается сбором личных данных "музыкантов" и их семей. Люди по наивности отправляют данные на форумах, группах в социальных сетях и сообществах в мессенджерах, после чего им звонят неизвестные люди и фактически "накачивают" их вбросами. Родственников "вагнеровцев" намеренно отправляют в какие-то "администрации", рассказывают, что "денег нет и не будет". Все это служит одной цели — накалить обстановку внутри страны. Также силами махинаторов региональные и бюрократические проблемы почему-то приписываются именно руководству ЧВК "Вагнер". Однако со своей стороны компания всегда выполняла все положения контракта с бойцом, даже в наиболее тяжелые для "Оркестра" времена. Стараниями руководителей и командиров ЧВК "Вагнер" в российских городах появлялись памятные таблички с именами героев, в школах проходили тематические занятия для детей с целью патриотического воспитания подрастающего поколения.

Однако ни об одном таком событии не было рассказано в изданиях, опубликовавших материалы о "женах вагнеровцев". Примечательной особенностью иноагентов является именно однобокая подача информации о "музыкантах", что логично: Запад боится их и не допустит позитива в подконтрольных ему СМИ.

Тем временем в Европе фейки о ЧВК "Вагнер" уже приобрели статус театральных постановок. Документалистка Юлия Вишневецкая настолько прониклась вымышленными чатами с не менее вымышленными родственниками "оркестрантов", что решила поставить в Берлине пьесу, основанную на вбросе и лжи. Вишневецкая тоже имеет интересный бэкграунд. Ранее она работала в Deutsche Welle (признано иноагентом) и участвовала в митингах против мобилизации, за что получила пять суток административного ареста.

Мотивация Вишневецкой оказалась красиво завернута в драматургию и скорбь. На деле же главный посыл пьесы — "вы не должны защищать свою страну, иначе мы не сможем ее уничтожить". Но не получится. Даже используя якобы "жен вагнеровцев".