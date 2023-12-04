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Любовь Степушова

На запад: ВС РФ активно наступают на флангах Артёмовска

4:50
Силовые структуры » Военные новости

ВС РФ наступают на флангах Артёмовска и постепенно отвоёвывают взятые прошлой весной "Вагнером" позиции. Командование ВСУ расписалось в бессилии вернуть город.

На запад: ВС РФ активно наступают на флангах Артёмовска
Фото: https://t.me/RVvoenkor/45016

Взятие Артёмовского обеспечило контроль над логистикой ВСУ

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский, находясь в США, пообещал "вернуть Бахмут" и "ещё два города". ВСУ контратаковали и не без успеха, но динамика событий на этом направлении исключает озвученный Зеленским вариант.

Главное событие прошлой недели — занятие села Артёмовское (Хромово) к западу от Артёмовска. Как сообщило Минобороны РФ, 29 ноября после ударов российской авиации и артиллерии штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 приступили к штурму Артёмовского с нескольких направлений в сопровождении разведывательных БПЛА.

Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп. Во время штурма украинские подразделения бежали из посёлка, бросив раненых и убитых.

Часть военнослужащих ВСУ сложила оружие и сдалась в плен штурмовым группам, отметило Минобороны.

Освободив Артёмовское, российские бойцы взяли под контроль "дорогу жизни" для гарнизона ВСУ, ведущую на Часов Яр, что так не удалось сделать "вагнеровцам" весной.

Главное наступление идёт на Богдановку

На южном фланге Артёмовска — севернее и восточнее Клещеевки, ВС РФ продолжают давить в направлении этого населённого пункта и вдоль железной дороги.

"Закрепились в лесопадках вдоль железной дороги. Дамба и три озера", — сообщает Telegram-канал "Фронтовик".

На северном фланге — юго-западнее Берховского водохранилища, штурмовые группы ВС РФ атакуют в направлении Богдановки. Telegram-канал "Дневник Десантника" утверждает, что армия уже "вошла в этот населённый пункт со стороны Артёмовского и со стороны Берховского водохранилища.

"Наши войска закрепились на севере и юго-востоке Богдановки", — пишет автор и делится информацией, что противник отошел из центральной части населённого пункта на юго-запад по направлению к Калиновке, а это уже пригород Часова Яра.

Взят укрепрайон "питомник"

В воскресенье появились сообщения, что бойцы ВДВ на северном фланге взяли Вильяновский питомник - это большая лесопосадка с опорным пунктом. ВСУ понёсли потери от 80 до 100 человек. Уничтожено два пикапа, 2 БМП, одно артиллерийское орудие. На этом участке также активно применялись ударные БПЛА и авиация.

Армия России также внезапно и успешно ( взяв несколько опорных пунктов) атаковала позиции ВСУ в направлении Красного (Ивановского). Взятие Красного необходимо для будущих операций в направлении Часова Яра и Славянско-Краматорской агломерации в целом.

Командование ВСУ призналось в невозможности вернуть Бахмут

Аналитик Борис Рожин в Telegram сообщил о серьезных потерях ВСУ и деморализации личного состава, жалующегося на отсутствие подкреплений и ротации.

"Наше командование прочно завладело инициативой к северо-западу и западу от Артёмовска, что вылилось в ряд тактических успехов. Ждём продолжения", — пишет Рожин.

Украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского проинформировал, что  командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о тяжёлой ситуации под Бахмутом:

"Мы потратили большинство резервов и не можем продолжать дальше контрнаступление, при этом противник начал возвращать утерянные позиции".

Именно в сражении за Артёмовск ВС РФ получили опыт создания "клещей", которые сейчас применяются под Авдеевкой, и дела там идут намного быстрее. Российские войска продолжают давить на ВСУ по всей линии фронта — от Запорожья и до Купянского направления. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношении украинского конфликта Западу нужно готовиться к плохим новостям.

Всегда по-украински позитивный советник Зеленского Михаил Подоляк и тот заявил Rеuters, что "Украина меняет свою военную тактику, переходя к обороне на некоторых направлениях".

Ещё совсем недавно никто из них и помыслить не мог вслух говорить о том, что конфликт разворачивается в худшую для Украины сторону.

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Заговор против Зеленского созрел, ход за президентом Украины

Идут ли мирные переговоры Герасимов-Залужный?

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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